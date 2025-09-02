Рецепта на деня: Мариновани сушени домати

Необходими продукти:
- домати - 1 кг малки доматчета, за консерви;
- сол;
- захар;
- риган - за поръсване;
- зехтин - за поливане.
За мариноването:
сол;
зехтин - за допълване на бурканите;
оцет - 1 с.л. на буркан, по желание;
чесън - 1 - 2 глави;
риган - клонки.
Начин на приготвяне:
Загрейте силно фурната. Измийте и подсушете доматчетата. Разполовете ги и внимателно почистете дръжките. Подредете ги е леко намазнена тава. Поръсете ги равномерно с малко сол, захар, риган или босилек и тънка струйка зехтин.
Сложете доматите в силната фурна, затворете я и намалете веднага на много ниска температура - около 100 градуса. Оставете така да се сушат за 6-10 часа или докато доматчетата изсъхнат добре, което зависи от вида им и количеството вода в тях. След това изключете фурната и оставете да изстинат в нея, без да отваряте.
Подредете сушените домати в буркан, като между тях слагате почистени и разполовени скилидки чесън и клонки риган/мащерка или друга зелена подправка по ваш вкус. Долейте сока от тавата, по 1 с.л. оцет на бурканче и допълнете бурканите със зехтин.
По желание може да посолите още на вкус. Съхранявайте така приготвените мариновани сушени домати в хладилник, където могат да се запазят за дълго, пише gotvach.bg.
