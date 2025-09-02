Новини
Рецепта на деня: Мариновани сушени домати
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Мариновани сушени домати

2 Септември, 2025 10:05

  • мариновани-
  • сушени домати-
  • зехтин-
  • в буркани

Винаги е добре да ги имате подръка

Рецепта на деня: Мариновани сушени домати - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • домати - 1 кг малки доматчета, за консерви;
  • сол;
  • захар;
  • риган - за поръсване;
  • зехтин - за поливане.

За мариноването:

сол;

зехтин - за допълване на бурканите;

оцет - 1 с.л. на буркан, по желание;

чесън - 1 - 2 глави;

риган - клонки.

Начин на приготвяне:

Загрейте силно фурната. Измийте и подсушете доматчетата. Разполовете ги и внимателно почистете дръжките. Подредете ги е леко намазнена тава. Поръсете ги равномерно с малко сол, захар, риган или босилек и тънка струйка зехтин.

Сложете доматите в силната фурна, затворете я и намалете веднага на много ниска температура - около 100 градуса. Оставете така да се сушат за 6-10 часа или докато доматчетата изсъхнат добре, което зависи от вида им и количеството вода в тях. След това изключете фурната и оставете да изстинат в нея, без да отваряте.

Подредете сушените домати в буркан, като между тях слагате почистени и разполовени скилидки чесън и клонки риган/мащерка или друга зелена подправка по ваш вкус. Долейте сока от тавата, по 1 с.л. оцет на бурканче и допълнете бурканите със зехтин.

По желание може да посолите още на вкус. Съхранявайте така приготвените мариновани сушени домати в хладилник, където могат да се запазят за дълго, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Една жена

    3 0 Отговор
    Продават се готови, няма нужда от всичкото това усложняване на живота!

    10:23 02.09.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Мариновам само пържоли !!!

    Коментиран от #3

    10:30 02.09.2025

  • 3 Една жена

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Точно! Ще добавя свински и агнешки ребърца! )

    10:56 02.09.2025