Рецепта на деня: Мариновани сушени домати

Необходими продукти:

домати - 1 кг малки доматчета, за консерви;

сол;

захар;

риган - за поръсване;

зехтин - за поливане.

За мариноването:

сол;

зехтин - за допълване на бурканите;

оцет - 1 с.л. на буркан, по желание;

чесън - 1 - 2 глави;

риган - клонки.

Начин на приготвяне:

Загрейте силно фурната. Измийте и подсушете доматчетата. Разполовете ги и внимателно почистете дръжките. Подредете ги е леко намазнена тава. Поръсете ги равномерно с малко сол, захар, риган или босилек и тънка струйка зехтин.

Сложете доматите в силната фурна, затворете я и намалете веднага на много ниска температура - около 100 градуса. Оставете така да се сушат за 6-10 часа или докато доматчетата изсъхнат добре, което зависи от вида им и количеството вода в тях. След това изключете фурната и оставете да изстинат в нея, без да отваряте.

Подредете сушените домати в буркан, като между тях слагате почистени и разполовени скилидки чесън и клонки риган/мащерка или друга зелена подправка по ваш вкус. Долейте сока от тавата, по 1 с.л. оцет на бурканче и допълнете бурканите със зехтин.

По желание може да посолите още на вкус. Съхранявайте така приготвените мариновани сушени домати в хладилник, където могат да се запазят за дълго, пише gotvach.bg.