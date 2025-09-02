Новини
Ана Уинтур избра своята заместничка за главен редактор на Vogue

2 Септември, 2025

Модната икона съобщи, че се оттегля от позицията си през юни

Ана Уинтур избра своята заместничка за главен редактор на Vogue - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нюйоркската модна редакторка Клои Мал е новият ръководител на редакционното съдържание на американския Vogue, съобщава Пък, позовавайки се на източници, близки до изданието. Очаква се официалното обявление за назначението да бъде направено още тази седмица.

39-годишната Мал, която и в момента заема позиция в редакцията на Vogue.com, поема ключова роля в американската модна медийна структура след оттеглянето на Анна Уинтур от оперативното ръководство на списанието. През юни Уинтур обяви, че се оттегля от длъжността „ръководител на редакционното съдържание“ на изданието в САЩ.

По данни на Vogue, процесът по намиране на наследник включва търсене на кандидат, който да поеме отговорността за ежедневната редакционна дейност на списанието във всички негови платформи и да докладва директно на Уинтур.

Въпреки оттеглянето си от оперативната позиция, Ана Уинтур ще продължи да заема поста главен директор по съдържанието в Condé Nast, както и да ръководи редакционната дейност на Vogue на глобално ниво — длъжности, които тя изпълнява паралелно с ролята си на културен съветник и дългогодишен архитект на имиджа на изданието от 1988 г. насам.

„Всеки, който работи в творческа област, знае колко е важно да не спираш да се развиваш“, заявява Уинтур пред екипа си по време на вътрешна среща. „Когато започнах във Vogue, бях мотивирана да покажа, че американското модно списание може да бъде преосмислено по нов, вдъхновяващ начин.“

Уинтур подчертава, че едно от най-големите ѝ удовлетворения през годините е било да подпомага следващото поколение редактори да се утвърдят със собствена визия и идеи. По думите ѝ, именно такъв човек е необходим, за да заеме ръководния пост в американския Vogue.

През август източници, цитирани от Page Six, разкриха, че Мал — дъщеря на актрисата Кандис Берген и френския режисьор Луи Мал — е сред фаворитите за позицията. По това време тя вече е преминала в последния етап на интервютата за поста. Мал се ползва с високо доверие сред редакционния екип и е автор на интервюто с Лорън Санчес за корицата на Vogue, публикувано по повод сватбата ѝ с основателя на Amazon Джеф Безос в Италия.

Назначението ѝ идва след като за поста са били разглеждани и други кандидати, включително глобалният директор на Vogue Runway Никол Фелпс. Condé Nast засега не е направил официален коментар по случая.


