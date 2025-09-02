Китайски студент се парализира след постоянно ровене в смартфона

Лекари в Китай спасиха студент, парализиран поради честа употреба на смартфон и тежка работа на непълен работен ден, съобщава Oddity Central.

19-годишният Сяо Донг прекарвал от години свободното си време наведен над телефона си. Той играел видеоигри и влизал твърде често в социалните мрежи, което се отразило негативно на здравето му. Състоянието на Донг се влошило от лятна работа: той си намерил работа като мияч на чинии и почистване на маси. За да прави това, студентът трябвало постоянно да навежда глава.

Скоро Сяо Донг започнал да изпитва изтръпване във врата, ръцете и краката. На 30 юли той се събудил и осъзнал, че не усеща долната част на тялото си и не може да я контролира. Студентът бързо бил откаран в болница. Лекарите установили, че в шийната му област се е образувал кръвен съсирек, провокиран от спукан кръвоносен съд поради навеждане на главата му. Той притискал гръбначния мозък на студента, което доведе до парализа.

Лекарите успели да отстранят кръвния съсирек по време на операция. Сяо Донг в момента се възстановява. Очаква се скоро той да си възвърне контрола над тялото.