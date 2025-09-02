Новини
Любопитно »
Китайски студент се парализира след постоянно ровене в смартфона

Китайски студент се парализира след постоянно ровене в смартфона

2 Септември, 2025 12:13 401 1

  • китайски-
  • студент-
  • парализира-
  • ровене в телефон-
  • кръвен съсирек

В шийната му област се е образувал кръвен съсирек, провокиран от спукан кръвоносен съд поради навеждане на главата му

Китайски студент се парализира след постоянно ровене в смартфона - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лекари в Китай спасиха студент, парализиран поради честа употреба на смартфон и тежка работа на непълен работен ден, съобщава Oddity Central.

19-годишният Сяо Донг прекарвал от години свободното си време наведен над телефона си. Той играел видеоигри и влизал твърде често в социалните мрежи, което се отразило негативно на здравето му. Състоянието на Донг се влошило от лятна работа: той си намерил работа като мияч на чинии и почистване на маси. За да прави това, студентът трябвало постоянно да навежда глава.

Скоро Сяо Донг започнал да изпитва изтръпване във врата, ръцете и краката. На 30 юли той се събудил и осъзнал, че не усеща долната част на тялото си и не може да я контролира. Студентът бързо бил откаран в болница. Лекарите установили, че в шийната му област се е образувал кръвен съсирек, провокиран от спукан кръвоносен съд поради навеждане на главата му. Той притискал гръбначния мозък на студента, което доведе до парализа.

Лекарите успели да отстранят кръвния съсирек по време на операция. Сяо Донг в момента се възстановява. Очаква се скоро той да си възвърне контрола над тялото.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учител

    2 0 Отговор
    И в България има такива ученици

    12:18 02.09.2025