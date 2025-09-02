Новини
Емили от "Ергенът: Любов в рая" била арестувана за нападение на Мис Стара Загора с прът

2 Септември, 2025 15:59 1 164 7

Емили Шишкова била на 17 години по време на нападението

Емили от "Ергенът: Любов в рая" била арестувана за нападение на Мис Стара Загора с прът - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зрители с добра памет на новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ бяха потресени, когато разпознаха една от най-колоритните участнички в риалити формата, която се оказа стара познайница на полицията и то още от тийнейджърските си години.

Първата участничка, появила се в ефир – Емили Шишкова, всъщност и преди е влизала в хрониките, но криминалните, а не светските. На 17-годишна възраст тя извършва жестоко нападение срещу най-добрата си приятелка, удряйки я с метален прът. Пострадалото момиче, което било и носителка на титлата "Мис Стара Загора" за 2012 г. е прието в неврохирургията на старозагорската болница със съмнения за комоцио.

Според съобщения от полицията и разкази на родителите, Емили нанесла няколко удара с метален прът в тилната част на главата на Стела, докато тя отключвала вратата на блока.

Потресаващите събития около атаката не спират дотук. Емили се похвалила във Facebook с „трофей“ – кичур коса, откъснат от жертвата. Ужасът за пострадалата се допълва и от смразяващи заплахи: „Ще умреш!“. Подобни закани получават и други момичета от агресивната тийнейджърка, която сега вече е риалити звезда.

Емили, която след това била задържана за 24 часа, е дъщеря на бившия футболист на Берое и ЦСКА – Ваньо Шишков.

Фактът, че Шишкова е избрана за участничка в предаване с толкова широка аудитория, поставя сериозни въпроси. Дали продуцентите наистина не са проучили достатъчно добре биографията ѝ, или умишлено залагат на скандала, остава неясно. Другият, още по-важен въпрос, е в безопасност ли са останалите участници?

Днес Емили търси любов, а най-вероятно и слава, в риалити формата „Ергенът: Любов в рая“, а криминалното ѝ минало е припомнено на фона на заявката от нейната страна, че иска един ден да стане прокурор, заради което сега учи право.


  • 1 Освалдо Риос

    7 0 Отговор
    Силиконов прът.

    16:02 02.09.2025

  • 2 Пич

    8 0 Отговор
    Вервам !!! Много по мъжествена ми изглежда от Имане Халиф ! Не че твърдя да е траверса...

    16:03 02.09.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 0 Отговор
    Колко много отпадъци дава на света Майка България!💋🌈🛴🤣👍

    16:09 02.09.2025

  • 4 Трол

    13 0 Отговор
    Крайно време е да вкарат в предаването онзи младеж с атв-то, летящото ромче и прокурорския син Васко.

    16:09 02.09.2025

  • 5 Абе кво ни занимавате с

    4 0 Отговор
    Парцалеси притежаващи интелект на морско свинче
    Ядат спат акат и се плодят базови неща

    Коментиран от #6

    16:30 02.09.2025

  • 6 Борис

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе кво ни занимавате с":

    Да, един мъничък сперматозоид, а какво излязло от него.....

    16:49 02.09.2025

  • 7 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:59 02.09.2025