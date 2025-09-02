Емили от "Ергенът: Любов в рая" била арестувана за нападение на Мис Стара Загора с прът

Зрители с добра памет на новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ бяха потресени, когато разпознаха една от най-колоритните участнички в риалити формата, която се оказа стара познайница на полицията и то още от тийнейджърските си години.

Първата участничка, появила се в ефир – Емили Шишкова, всъщност и преди е влизала в хрониките, но криминалните, а не светските. На 17-годишна възраст тя извършва жестоко нападение срещу най-добрата си приятелка, удряйки я с метален прът. Пострадалото момиче, което било и носителка на титлата "Мис Стара Загора" за 2012 г. е прието в неврохирургията на старозагорската болница със съмнения за комоцио.

Според съобщения от полицията и разкази на родителите, Емили нанесла няколко удара с метален прът в тилната част на главата на Стела, докато тя отключвала вратата на блока.

Потресаващите събития около атаката не спират дотук. Емили се похвалила във Facebook с „трофей“ – кичур коса, откъснат от жертвата. Ужасът за пострадалата се допълва и от смразяващи заплахи: „Ще умреш!“. Подобни закани получават и други момичета от агресивната тийнейджърка, която сега вече е риалити звезда.

Емили, която след това била задържана за 24 часа, е дъщеря на бившия футболист на Берое и ЦСКА – Ваньо Шишков.

Фактът, че Шишкова е избрана за участничка в предаване с толкова широка аудитория, поставя сериозни въпроси. Дали продуцентите наистина не са проучили достатъчно добре биографията ѝ, или умишлено залагат на скандала, остава неясно. Другият, още по-важен въпрос, е в безопасност ли са останалите участници?

Днес Емили търси любов, а най-вероятно и слава, в риалити формата „Ергенът: Любов в рая“, а криминалното ѝ минало е припомнено на фона на заявката от нейната страна, че иска един ден да стане прокурор, заради което сега учи право.