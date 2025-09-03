Новини
Слави разкри ужасяващи истории за заплахи към него и екипа му

Слави разкри ужасяващи истории за заплахи към него и екипа му

3 Септември, 2025 08:20 4 078 49

По думите на Трифонов, през април 2015 г. е имало информация за възможен атентат по време на участие в столицата

Слави разкри ужасяващи истории за заплахи към него и екипа му - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов разкри кога е бил заплашван и имало ли е опасност за живота му. Заедно с музиканта Евгени Димитров – Маестрото, той разказа за инциденти, свързани с негови концерти в София и Лондон.

По думите на Трифонов, през април 2015 г. е имало информация за възможен атентат по време на участие в столицата, което е предизвикало сериозни мерки за сигурност, пише marica.bg.

Тогавашният вътрешен министър Румяна Бъчварова лично го уведомила за заплаха за взрив. „Каза ми: „Имаме съмнения, че не е шега. Отговорността е ваша“. Аз настоях, че няма да спра концерта, но ще бъдат извършени всички проверки – и от нашия екип, и от полицията“, сподели Трифонов. Той разказа и за друг случай в Лондон, когато британските служби са го предупредили за заплаха с покушение.

„Получих информация от човек, който работеше при мен, че от МИ6 искат среща. Казаха ми, че има опасения, че ще бъда застрелян със снайпер. На летището ме посрещнаха 20–30 души от Скотланд Ярд, които ме охраняваха“, разкри шоуменът.

В разговора Трифонов признава и колко значима част от живота му е екипът, с който е създавал музика и телевизия:

Ку-Ку бенд е смисълът на моя живот. Не ходиш на работа, а така живееш“, каза той в „Подкастът на Евгени Димитров“. По думите му най-трудното е било напрежението от 20 години водене на предаване: „Беше ужасно напрежение да водиш шоу. Не знам дали ми липсва. Не са много хората, които са издържали да правят точно този вид предаване – има няколко в Америка. Това е!“

Шоуменът допълни, че е можел да продължи още две-три години, но решението на bTV да спре предаването е било преломният момент. „За тях не искам да говоря, защото не е почтено… Те решиха да сложат ръка на свободата“, коментира той.


  • 1 провинциалист

    59 6 Отговор
    Като осъзна, че няма да му се получи с MeToo, Слави съчини истории с атентати.

    Коментиран от #44

    08:23 03.09.2025

  • 2 Каквото

    66 6 Отговор
    и да каже тоя страхопъзльо и двуличен селяндур е без каквато и да било стойност и без значение ! Заритал някой за мизерния му животец ! С един бюлюк охрана ! Жалък !

    08:24 03.09.2025

  • 3 Абе

    59 8 Отговор
    Кой те знае тебе извън Калотина бе плешив

    08:25 03.09.2025

  • 4 Тото

    60 5 Отговор
    Лъжлив и плешив вълчидолски селянин!!!!!!

    08:25 03.09.2025

  • 5 си дзън

    58 4 Отговор
    Малий, разплаках се от умиление за главния опрстатичител на българите.

    08:25 03.09.2025

  • 6 хаха

    46 4 Отговор
    Мазен си, до преди няколко месеца твои продукции се вяртяха по бтв, онова с Керана и още едно. Смешник

    08:27 03.09.2025

  • 7 5552

    41 5 Отговор
    Какво ни интересуват тия глупости?! На интересен ли се прави?

    08:28 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивелин Михайлов

    47 5 Отговор
    патерица на пеевски

    08:29 03.09.2025

  • 10 Историк

    35 5 Отговор
    Тази плоча със заплахите е много издържана. Сценаристите му да измислят нещо ново,ако могат.

    08:34 03.09.2025

  • 11 Факт

    21 5 Отговор
    Той пък й повярвал. А може и да е било активно мероприятие - Волен Сидеров преследва Трифонов със снайпер! Имаше голямо влияние с концертите и шоу програмата и трябвало да обслужи някого.

    08:38 03.09.2025

  • 12 БТВ

    28 4 Отговор
    Жив да го ожалиш горкия…💩 ар

    08:39 03.09.2025

  • 13 Йес

    34 5 Отговор
    Ха хаааа! 20-30 агентели ат Интелиджън Сървис и 30 от МИ-5 и 20 от МИ-6 съпровождали тоя скъсан дементирал цървул!! Му ха хаа

    08:41 03.09.2025

  • 14 бг родина

    41 5 Отговор
    ГОЛЯМА ПРОСТИТУТКА ИЗЛЕЗЕ

    Коментиран от #40

    08:42 03.09.2025

  • 15 бг родина

    30 5 Отговор
    ГОЛЯМ КАВАЛ ИЗБЕЗЕ

    08:43 03.09.2025

  • 16 Само

    35 5 Отговор
    Забрави да каже. че лично Путин е пращал Петров и Баширов да му сипят чай, Бин Ладен шял да го взриви и два пъти бил отвличан от извънземните...

    08:44 03.09.2025

  • 17 Делириум

    37 5 Отговор
    На Cлaвyцa му се иска на стари години да се почувства знамим, защото осъзнава какво oтpeпкa e и как излъга хиляди хора.
    На министъра изобщо не му е работа да предупреждава за такива неща, а пък точно най-некадърната и смотана бъчва ще води такива разговори с него, как ли пък не.
    Британците отказват охрана и на принц Хари, където въпреки омразата в семейството има огромен репутационен риск при евентуален инцидент, ама заделили 30 човека за Cлавyцa, дето никой извън БГ не го е чувал.
    Кой ще хаби пари и нерви за тоя точно.

    08:46 03.09.2025

  • 18 Хахахаха

    29 4 Отговор
    Телевизията им глътна малко вода и започнаха да ги заплашват и тези диви чалгари и селяндури със яките коли. Тошко подай си оставката опростачени селяндурче бизнесменче. Спрете си телевизията на шарлатанина и чалгарина. Не се оставяйте да ви тровят! Защото те ви тровят, вие тровите и правите скандали с останалите. Те печелят от това. Не си струва! Направете нещо полезно. Излезте, разходете се, свършете някаква работа, помогнете на някого, завържете разговор.

    08:47 03.09.2025

  • 19 На кой му пука

    27 4 Отговор
    За една грачеща чалга?
    Болен човек с болен мозък.
    Ако някой иска да премахне другиго, ще го направи!
    Разкарай се, че ми се гади от вас!

    08:48 03.09.2025

  • 20 Боклуците на Боклука

    26 6 Отговор
    Кой го понася този боклук и Наркоман. Пълна Шушумига

    08:49 03.09.2025

  • 21 антифон

    26 4 Отговор
    Поредното доказателство, че чалгата е заплаха за здравето.

    08:50 03.09.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 2 Отговор
    Учете го тоА език бе МИСирКИ❗
    Научете
    кога се пише "екипа СИ "
    кога се пише "екипа МУ"
    а не ни показвайте НЕграмотността СИ❗

    08:53 03.09.2025

  • 23 Дрън дрън

    25 4 Отговор
    МРЪСНО ГОВЕДО, С ИЗВИНЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ.

    08:59 03.09.2025

  • 24 Българин 🇧🇬

    21 3 Отговор
    Ей , затова харесвам Слави : заради вицовете . / А казано сериозно : Първо беше рушител на статуквото и много харесвам , после взе да угажда на новите господари , а сега е част от статуквото и проблемите .

    08:59 03.09.2025

  • 25 колю

    19 3 Отговор
    Знаем ти Карибските истории... ти си лесна риба!

    09:04 03.09.2025

  • 26 Казуар

    18 3 Отговор
    А Чалгаря какво очаква след като ругае и обижда хората.

    09:13 03.09.2025

  • 27 Асен

    23 4 Отговор
    Дългият е продажен боклук!

    09:18 03.09.2025

  • 28 Дядо Гъдю

    16 4 Отговор
    И на тоя не му се дават пари за охрана и се натиска за държавна.То не беше Доган,то не беше Ши-ши то не беше Боцко.Ако са останали пари,дето да не са ги пратили в Украйна, назначете му и на Тоя една охрана та народеца да е спокоен за своите любимци.
    Да ги настанят в един етаж на Партийния дом и да ги охраняват едновременно.

    09:23 03.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Реклама

    18 3 Отговор
    На Славуца белото му е изпило овчия мозък. Тръгнал некой, точно с него да се занимава.

    09:28 03.09.2025

  • 31 Спорт

    17 3 Отговор
    Предател

    09:28 03.09.2025

  • 32 Жалко

    9 3 Отговор
    Че не са успели

    09:31 03.09.2025

  • 33 ти да видиш

    18 3 Отговор
    мали мали сега разбрах защо се движи с 2 джипа с охрана милият, ми той бил топ агент, мишена на най-закоравелите терористи, пазело го МИ6 от снайпер, сигур прави разработки с Мосад и ЦРУ срещу тайните организации от тъмната мрежа.....иска му се май да е Том Круз, ама повече ми прилича на Мистър Бийн тази селска недодялана пръчка ХАХАХАХА

    09:32 03.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 срещу лидерите на партиите

    7 0 Отговор
    и седящите в сянка задкулисно винаги е имало нещо . ако си спомним старото дпс , организациите на сик , частните организации на командосите , а и в юса е така . но имаме отдели в полицията . те добре се справят . много вероятно е през следващите 10-15 години да няма подобни неща .

    09:35 03.09.2025

  • 36 Буха ха

    9 2 Отговор
    Заплаха към себе си означава че сам се е заплашвал. В момента в който статиите на мисирките не са копи-пейст лъсва тяхната неграмотност.

    09:36 03.09.2025

  • 37 МВР служител

    13 3 Отговор
    Трифонов, кокаинът е достатъчно сериознс заплаха за живота Ви. А Димитров да се следи за нуждите на извънбрачните си деца

    09:53 03.09.2025

  • 38 Май

    11 3 Отговор
    По голяма глупост ме съм чел

    10:12 03.09.2025

  • 39 Соваж бейби

    10 2 Отговор
    Слави и оркестъра му винаги са ми били антипатични, досадни с глупавото си шоу .

    Коментиран от #49

    10:12 03.09.2025

  • 40 ......па

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "бг родина":

    Винаги е бил такъв дори и в апогея си.

    10:15 03.09.2025

  • 41 Васил

    11 3 Отговор
    Продажния лъжлив и грозен Зулус се опитва да си изпере имиджа и се прави на света вода ненапита. А това че излъга всичките си избиратели и се гушна със Тиквата защо не кажеш нещо, продажна гад, повръща ми се когато си помисля че съм гладувал за твоята партия чалгарска.

    10:19 03.09.2025

  • 42 Инж1

    11 3 Отговор
    Тоя Славчо толкова се е оплел в лъжи, че..............

    10:20 03.09.2025

  • 43 Хмм

    7 1 Отговор
    авер на Илия Павлов, как няма да е заплашван

    10:25 03.09.2025

  • 44 Възмутен

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    И защо не са го убили този у.род наркоман, опропастил поколения българи!?!

    Коментиран от #45

    11:12 03.09.2025

  • 45 Лелеее

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Възмутен":

    Верно? Щели да го фръмнат?
    Че и заплашвали останалите? Майтап!
    Само в САЩ и той Шоумени!
    Махнали ги от екран - много късно.
    Ако някой искал да го гръм ни, до сега да се е случило.

    12:43 03.09.2025

  • 46 Дика

    4 2 Отговор
    Яко му хлопа дъската на тоя, комплексарщина, самонадценяване, фантазии и липса на връзка с реалността.

    12:45 03.09.2025

  • 47 Шоо

    2 2 Отговор
    Перач на червени пари е тоя, нищо друго.

    12:48 03.09.2025

  • 48 КАЗАНО Е КОГАТО НЯКОЙ

    1 1 Отговор
    ГО МРАЗЯТ МРАЗЕНИЯ ИЗКА ЧРЕЗ ЕЙ ТАКИВА ЛОКУМИ ДА ПРЕДИЗВИКА СЪЖАЛЕНИЕ.....СЛАВИ НЯМА СЪЖАЛЕНИЕ ЗА ТЕБЕ И КРЪГОВРЪЕ ЗА КОИТО БАЧКАШ

    14:29 03.09.2025

  • 49 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Соваж бейби":

    Тролове жалки,сценаристите на Слави са много интелигентни хора и затова предаването е на екран
    вече толкова много години !

    15:41 03.09.2025