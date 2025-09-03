Слави разкри ужасяващи истории за заплахи към себе си и екипа му

Слави Трифонов разкри кога е бил заплашван и имало ли е опасност за живота му. Заедно с музиканта Евгени Димитров – Маестрото, той разказа за инциденти, свързани с негови концерти в София и Лондон.
По думите на Трифонов, през април 2015 г. е имало информация за възможен атентат по време на участие в столицата, което е предизвикало сериозни мерки за сигурност, пише marica.bg.
Тогавашният вътрешен министър Румяна Бъчварова лично го уведомила за заплаха за взрив. „Каза ми: „Имаме съмнения, че не е шега. Отговорността е ваша“. Аз настоях, че няма да спра концерта, но ще бъдат извършени всички проверки – и от нашия екип, и от полицията“, сподели Трифонов. Той разказа и за друг случай в Лондон, когато британските служби са го предупредили за заплаха с покушение.
„Получих информация от човек, който работеше при мен, че от МИ6 искат среща. Казаха ми, че има опасения, че ще бъда застрелян със снайпер. На летището ме посрещнаха 20–30 души от Скотланд Ярд, които ме охраняваха“, разкри шоуменът.
В разговора Трифонов признава и колко значима част от живота му е екипът, с който е създавал музика и телевизия:
„Ку-Ку бенд е смисълът на моя живот. Не ходиш на работа, а така живееш“, каза той в „Подкастът на Евгени Димитров“. По думите му най-трудното е било напрежението от 20 години водене на предаване: „Беше ужасно напрежение да водиш шоу. Не знам дали ми липсва. Не са много хората, които са издържали да правят точно този вид предаване – има няколко в Америка. Това е!“
Шоуменът допълни, че е можел да продължи още две-три години, но решението на bTV да спре предаването е било преломният момент. „За тях не искам да говоря, защото не е почтено… Те решиха да сложат ръка на свободата“, коментира той.
08:23 03.09.2025
08:24 03.09.2025
08:25 03.09.2025
08:25 03.09.2025
08:25 03.09.2025
08:27 03.09.2025
08:28 03.09.2025
08:29 03.09.2025
08:34 03.09.2025
08:38 03.09.2025
08:39 03.09.2025
08:41 03.09.2025
Коментиран от #40
08:42 03.09.2025
08:43 03.09.2025
08:44 03.09.2025
Делириум
На министъра изобщо не му е работа да предупреждава за такива неща, а пък точно най-некадърната и смотана бъчва ще води такви разговори с него, как ли пък не.
08:46 03.09.2025
Британците отказват охрана и на принц Хари, където въпреки омразата в семейството има огромен репутационен риск при евентуален инцидент, ама заделили 30 човека за Cлавyцa, дето никой извън БГ не го е чувал.
Кой ще хаби пари и нерви за тоя точно.
08:46 03.09.2025
08:47 03.09.2025
Болен човек с болен мозък.
Ако някой иска да премахне другиго, ще го направи!
Разкарай се, че ми се гади от вас!
08:48 03.09.2025
08:49 03.09.2025
08:50 03.09.2025
Научете
кога се пише "екипа СИ "
кога се пише "екипа МУ"
а не ни показвайте НЕграмотността СИ❗
08:53 03.09.2025
08:59 03.09.2025
08:59 03.09.2025
09:04 03.09.2025
09:13 03.09.2025
09:18 03.09.2025
Дядо Гъдю
Да ги настанят в един етаж на Партийния дом и да ги охраняват едновременно.
09:23 03.09.2025
09:23 03.09.2025
09:28 03.09.2025
09:28 03.09.2025
09:31 03.09.2025
09:32 03.09.2025
09:35 03.09.2025
09:36 03.09.2025
09:53 03.09.2025
10:12 03.09.2025
10:12 03.09.2025
......па
До коментар #14 от "бг родина":Винаги е бил такъв дори и в апогея си.
10:15 03.09.2025
10:15 03.09.2025
10:19 03.09.2025
10:20 03.09.2025
10:25 03.09.2025