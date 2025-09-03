Новини
Зрителите скочиха срещу Венета Райкова - новата водеща на "Преди обед"

3 Септември, 2025 11:15

  • преди обед-
  • венета райкова-
  • водеща-
  • зрители-
  • недоволство

"Нека гостите и коментаторите са главните герои, а не водещата", коментират недоволни зрители

Зрителите скочиха срещу Венета Райкова - новата водеща на "Преди обед" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новата водеща на "Преди обед“ Венета Райкова предизвика изключително негативни реакции и коментари след първите две издания на предаването, пише plovdiv24.bg.

"Оставете човека да говори, стига сте кудкудякали бе, женички, ужас, а той е толкова интересен събеседник, толкова неща може да чуете от него, защо го е поканила водещата - за фон ли, то вярно хубав мъж, ама и акъл има"

"Вразуми, Господи, тези, от които зависи това предаване, да сложат читави млади хора, а не тези изчерпани певици и моделиерки и набедени писателки - толкоз изчерпани и изстъргани, че няма повече накъде"

"Нека гостите и коментаторите са главните герои, а не водещата".

Това са само една много малка част от коментарите на зрители в социалните мрежи. Изводите всеки сам може да си направи...


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Северноатлантик

    20 6 Отговор
    Тези зрители още малко и свободно слово ще поискат ?! Нали мисирките в БНР и БНТ са за това - да насочват в правилната евроатлантическа линия ?!

    Коментиран от #8

    11:18 03.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хъхъ

    19 2 Отговор
    Където се съберат много жени - става клюкарник. Само кудкудякат тия кокошки. Създават клюкарска атмосфера, освен това и си завиждат коя да се изтъкне повече.

    11:25 03.09.2025

  • 4 баба жаба

    21 2 Отговор
    Ех, Венетке...поувяхнала си и ти.

    11:26 03.09.2025

  • 5 Тази тъпа патка

    22 1 Отговор
    Откъде я изкопаха?! Проста, нахална, нискоинтекигентна.

    11:30 03.09.2025

  • 6 ИМЕ

    10 1 Отговор
    БТВ — Болна телевизия

    11:30 03.09.2025

  • 7 Тази пък дърт@

    17 1 Отговор
    Иска и тя да папка кинти докато си прави мохабед.Тук в бг.то всеки прави пари от мохабеди и разтягане на локуми и за това нищо не функционира спрели сме часовника на 1917 година.Пълно е с млади и кадърни хора какво ни пробутвате дърти бр@нтии.

    11:31 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 на нея и харесва

    4 1 Отговор
    има и друго подобно предаване . челюсти . така е справедливо . 1 водеща и 2 събеседника . 1 към едно е много афиф . а панорама е 1 водещ и 5 събеседника . за или против мнения винаги има . навремето 1 водещ си беше водещ на 1 предаване доживот . минута е много, всяка неделя . в юса се казва не предаване, а шоу . трифонов по би ти ви изкара 30 години . има и комизъм .

    11:33 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Коко

    12 0 Отговор
    Интересно.бтв още ли има зрители.

    11:40 03.09.2025

  • 12 БАР

    8 3 Отговор
    Докато Венета се плюнчи Бойко Борисов е изпратил една от наложниците си - Алекс Богданска на форум във Венеция с държавни пари и рокля от турска фирма на ДПС. За това България вече се нарича Бедна африканска република /БАР/

    Коментиран от #16

    11:43 03.09.2025

  • 13 Това същество

    8 0 Отговор
    още ли е живо

    11:48 03.09.2025

  • 14 ......па

    7 0 Отговор
    Продуцентът мазник Жоро Тошея я е сложил да четка и чисти имидж на ,,специални,,нему люде кудкудякайки.Не го интересува от къде идват парите на първенютата Батинкови дори след разследването на Валя Ахчиева за далаверите им с лекарства за онкоболни.Явно това семейство има много голям чадър на високо ниво за такива неща щом демонстративно натрапват преохолния си живот.И Тоца Батинкова и Венетка са със селяндурски първенюшки манталитет които се толерила и натрапва от двете чалгарски телевизии,Нова и БТВ.

    11:57 03.09.2025

  • 15 преминаващ

    1 4 Отговор
    Винаги има и ще има недоволни... Някой, защото завиждат други от скука...няма значение кой е водещ.... Аз телевизор нямам!

    11:59 03.09.2025

  • 16 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "БАР":

    Алекс Богданска ли е новата Хари Мата?Ами глупавия репортер да не прави видео записи?

    12:11 03.09.2025