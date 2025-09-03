Новата водеща на "Преди обед“ Венета Райкова предизвика изключително негативни реакции и коментари след първите две издания на предаването, пише plovdiv24.bg.
"Оставете човека да говори, стига сте кудкудякали бе, женички, ужас, а той е толкова интересен събеседник, толкова неща може да чуете от него, защо го е поканила водещата - за фон ли, то вярно хубав мъж, ама и акъл има"
"Вразуми, Господи, тези, от които зависи това предаване, да сложат читави млади хора, а не тези изчерпани певици и моделиерки и набедени писателки - толкоз изчерпани и изстъргани, че няма повече накъде"
"Нека гостите и коментаторите са главните герои, а не водещата".
Това са само една много малка част от коментарите на зрители в социалните мрежи. Изводите всеки сам може да си направи...
Зрителите скочиха срещу Венета Райкова - новата водеща на "Преди обед"
3 Септември, 2025
"Нека гостите и коментаторите са главните герои, а не водещата", коментират недоволни зрители
