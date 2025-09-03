Съдът оправда Карди Би по делото за побой, спести ѝ 24 милиона долара

Американската рапърка Карди Би беше окончателно оправдана по гражданско дело, в което ищцата Емани Елис настояваше за обезщетение в размер на 24 милиона долара по обвинения за нападение и нанесени телесни повреди. Делото, привлякло значителен медиен интерес, беше гледано през изминалата седмица в Лос Анджелис, където звездата се яви пред съда с поредица от променливи визии и активно участие в процеса.

Случаят датира от 2018 година, когато Елис твърди, че е била нападната от Карди Би пред медицински център в Бевърли Хилс, докато изпълнителката е била бременна и се е готвела за преглед. По думите на ищцата, изпълнителката я е обиждала на расова основа, плюла е по нея и ѝ е причинила разкъсвания по лицето с дългите си нокти. Елис посочи още, че инцидентът е довел до емоционални и физически страдания, заради което заведе делото за обезщетение.

В съдебната зала Карди Би отрече категорично всички обвинения. Защитата ѝ акцентира, че през 2018 г. рапърката е била в четвъртия месец от първата си бременност и е полагала сериозни усилия да я запази в тайна от общественото внимание, за да избегне натиска на медиите. Адвокатите ѝ твърдяха, че опитът на Елис да направи снимка пред лекарския кабинет е довел до кратка словесна размяна, но отрекоха да е имало физическо посегателство.

По информация на Variety и TMZ съдебното заседание е преминало при засилено медийно присъствие и интерес от страна на фенове и репортери. Карди Би нееднократно подчерта пред журито, че никога не е докосвала Елис и че обвиненията са неоснователни. След няколкодневни изслушвания журито в Лос Анджелис единодушно отхвърли иска, признавайки, че няма достатъчно доказателства в подкрепа на твърденията на Елис.

В изявление след решението Карди Би заяви: „Кълна се в Бог, ще го кажа и на смъртното си легло – не съм докосвала тази жена. Не съм я докосвала. Но следващият, който заведе безпочвено дело срещу мен, ще получи насрещен иск и ще си плати. Никога не си мислете, че ще ме съдите, а аз ще се споразумея и ще ви дам пари – това няма да се случи.“