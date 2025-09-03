Новини
Анна-Мария от "Ергенът" показа новото си гадже - рали състезател (СНИМКИ)

Анна-Мария от "Ергенът" показа новото си гадже - рали състезател (СНИМКИ)

3 Септември, 2025 15:31 554 3

Иван Влъчков е титулован шампион и то не веднъж

Анна-Мария от "Ергенът" показа новото си гадже - рали състезател (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-култовите участнички в "Ергенът 4" Анна-Мария Граченова залюби спортист. Новата тръпка на силиконовата брюнетка, която бе офицерът на Мартин Елвиса в последния сезон на риалити шоуто, се казва Иван Влъчков и е 7-кратен шампион на България по автомобилизъм

Връзката помежду им е от съвсем скоро и са на върха на щастието, споделят техни близки.

Иван Влъчков е състезател със солиден опит и немалко победи зад гърба си. Той е най-младият шампион в националния шампионат на затворен маршрут. Седемкратен първенец на България в серия Туринг. Записва и победи в националния шампионат на планинско изкачване. Освен това новата тръпка на ергенката активно участва в разследвания на пътни инциденти и кампании за пътна безопасност, обучавайки младите шофьори за отговорно поведение на пътя в качеството си на главен секретар на организацията на Русинова, пише "България Днес".

Страстта към риска, високите скорости и адреналина не е никак чужда на Анна-Мария, което прави избора ѝ на нов партньор доста подходящ. Все пак на първата си среща с Ергена Мартин тя го заведе на стрелбище. Двамата обичат да живеят на високи обороти и изглежда, че щастието им ще продължи да се разгаря.


  • 1 САМУ ЦИЦИТЕШАИ СМУЧА

    1 3 Отговор
    Апосле сливата и с ръкашая........

    Коментиран от #3

    15:39 03.09.2025

  • 2 Анна-Мария от "Ергенът" да покаже

    5 1 Отговор
    малкото си котенце
    кочове не ни интересуват

    15:41 03.09.2025

  • 3 САМУ ЦИЦИТЕШАИ СМУЧА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "САМУ ЦИЦИТЕШАИ СМУЧА":

    така не става
    ще идваме да помагаме
    както му е реда

    15:43 03.09.2025