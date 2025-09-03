Новини
Лили Иванова със специален поздрав към Васил Найденов за рождения му ден

3 Септември, 2025 17:19 318 1

Думите ѝ бързо събраха десетки реакции и поздравления от фенове

Лили Иванова със специален поздрав към Васил Найденов за рождения му ден - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Примата на българската естрада Лили Иванова отправи специален поздрав към своя колега и приятел Васил Найденов, който днес празнува рожден ден, пише bgdnes.bg.

"Честит рожден ден, Васил Найденов! Много здраве, много щастие и много, много успехи!", написа Лили в профила си в социалните мрежи, публикувайки снимка на обичания изпълнител по време на негово участие.

Лили Иванова със специален поздрав към Васил Найденов за рождения му ден
Снимка: Facebook

Думите ѝ бързо събраха десетки реакции и поздравления от фенове, които се включиха с пожелания за любимия изпълнител на поколения българи.


