Убиха руснак на фестивала Burning Man в пустинята Невада ВИДЕО

Шерифската служба на окръг Пършинг (Невада) потвърди, че руснакът Вадим Круглов е починал на фестивала Burning Man.

„Шерифската служба на окръг Пършинг идентифицира починалия като Вадим Круглов от Русия. Сърцата ни са със семейството и приятелите на Вадим, докато скърбим за загубата на член на нашата общност“, се казва в изявление на уебсайта на фестивала. В него се отбелязва, че „се прави всичко възможно за залавянето и изправянето на извършителя пред правосъдието“.

По-рано приятел на починалия, Владислав Ростов, заяви пред ТАСС, че семейството и приятелите на Круглов събират средства за транспортиране на тялото му до Русия и за погребението.

Ежегодният музикален и арт фестивал Burning Man се провежда близо до Блек Рок Сити, в пустинята Невада, от 28 август до 5 септември 2025 г. Според съобщения в американските медии, на 30 август тялото на участник във фестивала е било намерено в локва кръв, починал при неясни обстоятелства. По-късно роднини идентифицирали жертвата в социалните мрежи като Вадим Круглов.

Разследва се случай на убийство.