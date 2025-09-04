Новини
Убиха руснак на фестивала Burning Man в пустинята Невада ВИДЕО

4 Септември, 2025 06:00, обновена 4 Септември, 2025 06:05 1 173 6

Тялото на Вадим Круглов е открито в локва кръв на 30 август

Убиха руснак на фестивала Burning Man в пустинята Невада ВИДЕО - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шерифската служба на окръг Пършинг (Невада) потвърди, че руснакът Вадим Круглов е починал на фестивала Burning Man.

„Шерифската служба на окръг Пършинг идентифицира починалия като Вадим Круглов от Русия. Сърцата ни са със семейството и приятелите на Вадим, докато скърбим за загубата на член на нашата общност“, се казва в изявление на уебсайта на фестивала. В него се отбелязва, че „се прави всичко възможно за залавянето и изправянето на извършителя пред правосъдието“.

По-рано приятел на починалия, Владислав Ростов, заяви пред ТАСС, че семейството и приятелите на Круглов събират средства за транспортиране на тялото му до Русия и за погребението.

Ежегодният музикален и арт фестивал Burning Man се провежда близо до Блек Рок Сити, в пустинята Невада, от 28 август до 5 септември 2025 г. Според съобщения в американските медии, на 30 август тялото на участник във фестивала е било намерено в локва кръв, починал при неясни обстоятелства. По-късно роднини идентифицирали жертвата в социалните мрежи като Вадим Круглов.

Разследва се случай на убийство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    2 2 Отговор
    Блондинка гледа небето: – Ооо, колко много звезди! Приятелката ѝ: – Да, сигурно всички снимат с телефоните си!

    06:27 04.09.2025

  • 2 имаджин

    3 1 Отговор
    пустинята Не го вада

    06:28 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И кво ?!

    0 1 Отговор
    Братушките са доста наивни . Не е ли знаел , че в САЩ имат навика да се стрелят ? !!

    06:38 04.09.2025

  • 5 Културен Антрополог

    4 0 Отговор
    Станал е курбан за Блек рок и Молох

    06:44 04.09.2025

  • 6 СЕРП И МОЛОТ СМЕРТ И ГОЛОД

    1 2 Отговор
    Да си беше седял в Сибир на пироги с лук и самогон. Какво търси в Америка?

    06:49 04.09.2025