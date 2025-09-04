Новини
Близначки родиха непланирано синове в един ден

4 Септември, 2025 10:44

Дени и Шмитбергер нарекоха това още едно проявление на тяхната близначеска връзка

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Хюстън, САЩ, сестри близначки непланирано станаха майки в един и същи ден, с разлика от 12 часа, предаде Click 2 Houston reports.

Сестрите Рейчъл Шмитбергер и Линдзи Дени правели всичко заедно от детството си. И двете завършили Медицинския факултет на Тексаския университет и започнали работа като дерматолози в една и съща болница. Те обаче не планирали да забременеят едновременно.

Дени дълго време не можела да зачене и се отказала от опитите, когато изведнъж, на Коледа, разбира за бременността. Семейството ѝ било щастливо. Роднините станали още по-щастливи, когато Шмитбергер скоро обявява състоянието ѝ. И двете жени носели синове.

Гинекологът на сестрите казал, че жените трябва да родят в един и същи ден. И така се случило. Момчетата се родили на 26 август. Дени и Шмитбергер нарекоха това още едно проявление на тяхната близначеска връзка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 непланирано

    1 1 Отговор
    се уговорили мифлите
    на кой ден да се начешат

    10:46 04.09.2025

  • 2 шашман

    1 1 Отговор
    Таткото е правил два сеанса за застраховка.

    10:48 04.09.2025

  • 3 мърсула

    1 1 Отговор
    моите избиратели всеки ден раждат

    10:48 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стоян коларов

    0 0 Отговор
    Много те харесвам ама ти не ми отговори на съобщенията

    11:06 04.09.2025