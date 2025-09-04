Близначки родиха непланирано синове в един ден

В Хюстън, САЩ, сестри близначки непланирано станаха майки в един и същи ден, с разлика от 12 часа, предаде Click 2 Houston reports.

Сестрите Рейчъл Шмитбергер и Линдзи Дени правели всичко заедно от детството си. И двете завършили Медицинския факултет на Тексаския университет и започнали работа като дерматолози в една и съща болница. Те обаче не планирали да забременеят едновременно.

Дени дълго време не можела да зачене и се отказала от опитите, когато изведнъж, на Коледа, разбира за бременността. Семейството ѝ било щастливо. Роднините станали още по-щастливи, когато Шмитбергер скоро обявява състоянието ѝ. И двете жени носели синове.

Гинекологът на сестрите казал, че жените трябва да родят в един и същи ден. И така се случило. Момчетата се родили на 26 август. Дени и Шмитбергер нарекоха това още едно проявление на тяхната близначеска връзка.