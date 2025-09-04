Предстои дербито на ТВ сезона - "Игри на волята" срещу "Traitors: Игра на предатели"

Има ли кой да бутне от върха "Игри на волята", чиито снимки завършиха преди броени дни до Дуранкулак! Дойде септември, а с него и голямата битка между риалити форматите на големите телевизии. Хубави програми стават с много пари, затова арената тази есен е запазена отново за "кешовите" bTV и NOVA, пише marica.bg.

И друг път сме обяснявали, риалити форматите са локомотивът на тези медии. Те дават тласък на аудиторията към новините, към късните формати, а повечето зрители инстинктивно остават на същия канал чак за сутрешния блок.

"Игри на волята" беше истински терминатор миналата есен, когато отвя конкуренцията и спечели много точки за Нова. Затова се чакаше отговор на bTV с "Фермата" от понеделник до събота. С формата този път се зае гуруто Ивайло Вандов, който избяга от телевизията до летището към НДК. Изпълнен с желание да се докаже, той вдигна тази пролет резултатите на bTV най-вече благодарение на "Ергенът". Но! Изненадващо Вандов се отказа да прави "Фермата" през юни, като се оттегли на висока позиция в компанията майка и вече отговаря за тв пазара в три страни от Централна Европа. Шокът беше огромен, тъй като в bTV дори бяха подписали хубави договори за реклама, но никоя фирма не поиска да остави парите за друго риалити. За капак, в офисите до НДК нямаха време за реакция с други шоуформати. Затова тази есен ще хвърлят цяла армия от предавания. "Кой да знае" с водещ Сашо Кадиев остава два дни седмично, тъй като върви от доста време, така че дори готините Милица Гладнишка и Христо Пъдев няма да задържат вниманието за повече време.

Веднъж седмично срещу "Игрите" ще се изправя актрисата Боряна Братоева като нова водеща на "Колко ми даваш?". Гаджето на Николаос Цитиридис сменя спортната журналистка Флорина Иванова. bTV пришпори „Аз обичам България“, което се излъчва пролетта по принцип, да стартира на пожар от септември. Този път без Юлиян Вергов. Лица на шоуто ще са Алекс Сърчаджиева, Филип Буков и колегата му Стоян Дойчев, с когото играят в „Татковци“. Общо взето, от сериала само Павел Иванов още не е водещ някъде.

За 20,00 часа bTV ще „качва“ и някои от най-хитовите епизоди на „Стани богат". Въобще, армията е сериозна. Най-големите надежди обаче се възлагат на новото риалити "Traitors: Игра на предатели". Водещият Владо Карамазов и 25 звезди се затвориха за снимки в имение край Видин. Кой кого ще предаде, тепърва ще узнаем. Форматът е много скъп, защото в момента е на гребена на вълната по цял свят. Интересен обаче е подходът на екипа у нас. Британската BBC, американски, холандски медии залагат на обикновени хора в риалитито и това определено работи отлично. bTV обаче хвърлиха пари за звезди като волейболната легенда Владо Николов, бизнесмена Даниел Бачорски, водещите Дани Петканов, Ева Веселинова, актьорите Иван Юруков, Станимир Гъмов, Силвия Петкова.

Владо Карамазов събира 25 звезди в “Traitors: Игра на предатели”

"Предателите" ще се излъчват веднъж седмично срещу "Игрите". А последните обещават наистина нещо невиждано досега. Ако в последния сезон беше пълно с перфектни физически момчета и момичета (и сега мускули не липсват), този път край Дуранкулак „кацнаха“ и доста странни птици. И изключително интелигентни, като разговорите и финалът ще разбият зрителите. До 20 септември шоуто ще върви успоредно с „Диви и красиви“. Любовните драми във втория сезон определено са слаба ракия в сравнение с първия и в Нова телевизия не отчитат особени резултати. Медията допълва шестте дни на "Игрите" с "Пееш или лъжеш" в неделя вечер, като там водещ е неизбежният Димитър Рачков.

“Пееш или лъжеш” тръгва на 28 септември

Срещу може би най-популярното, а вероятно за мнозина и втръснало лице от екрана - bTV хвърля "България търси талант". Последното шоу трудно намира вече открития на сцената, та може би ще се разчита повече на популярността, чара и хумора на журито - Галена, Катето Евро, Цитиридис и Юли Вергов. Двете медии се вкопчват в яка битка и за втория праймтайм, който очерта отдавна пазарът - този от 22,00 часа. Както се казва - ще се лее... секс. Нова пуска "Биг Брадър", а bTV отвръща с "Ергенът: Любов в рая". В Къщата влизат напълно обикновени хора, така че тепърва ще разузнаваме що за птици са долетели в студиото край Нови хан. "Ергенът: Любов в рая" си е чиста проба еротика - 8 момичета и 8 момчета не само се свалят, ами направо го обръщат на секс на остров Родос. Така де, задачата на 16 напълно непознати от двата пола е да се харесат по време на риалитито. По гръцкия остров обаче чувствата избивали през ден в креватни страсти. Дори в началото форматът трябвало да се изправи директно срещу "Игрите", но босовете на медията се уплашили от реакцията на СЕМ по отношение на еротичните моменти и преместили формата за след 22,00 часа. Интересно тук е и името на водещата - родената в Пловдив красавица Райна Караянева, която е модел, актриса и спортен инструктор. Да, 36-годишната дама има пленителни очи. И е бивша любов на... Башар Рахал. Невероятна телевизионна драма, нали! Та така - след 22,00 часа ще гледаме много страсти, секс и съперничество между бивши. А говорим само за есента. Да не забравяме, че през пролетта следва второто полувреме на риалити програмите. Срещу "Ергенът" Нико Тупарев и Витомир Саръиванов, които правят суперуспешно "Игрите", готвят нещо наистина сензационно. Но да видим първо резултата от първото полувреме.