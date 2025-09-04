Влюбена възрастна японка изгуби хиляди долари заради измамник, представящ се за астронавт в беда

80-годишна японка е била измамена с хиляди долари, след като се е влюбила онлайн в самопровъзгласил се за астронавт, който е потърсил помощта ѝ, за да предотврати криза с космически кораб, съобщи cbsnews.com във вторник.

Нещастната жена от японския остров Хокайдо се е запознала с измамника през юли в социалните мрежи, той твърдял, че е астронавт, разказа местен полицай пред AFP, описвайки случая като романтична измама.

След няколко разговора, измамникът един ден ѝ казал, че е „в космоса на космически кораб в момента“, но е „под атака и се нуждае от кислород“.

След това измамникът я подтикнал да му плати онлайн, за да му помогне да купи кислород, и успешно я измамил за около 1 милион йени (6700 долара).

Жената живее сама и започнала да развива чувства към него с напредването на онлайн комуникацията им.

„Ако човек, с когото сте запознали в социалните мрежи, някога поиска пари от вас, моля, бъдете подозрителни към възможността за измама и докладвайте в полицията“, призовава полицията.

Япония има второто най-възрастно население в света след малкото Монако, според Световната банка, и възрастните хора често стават жертва на различни форми на организирана измама.

Те включват класическото „аз съм...“ измама, при която извършителите се представят за членове на семейството в беда, за да извлекат пари от жертвата.

Възрастните хора също могат да бъдат принудени да използват банкомати, за да получат несъществуващи „възстановявания“ на своите застрахователни премии или пенсии, предупреждава полицията.

Измамниците, занимаващи се с романтични измами, източват милиарди долари от хора, търсещи любов, а тактиките им са се развили по зловещ начин в онлайн ерата. Повече от 64 000 американци са били измамени за над 1 милиард долара в романтични измами през 2023 г. - двойно повече от 500-те милиона долара само четири години по-рано, според Федералната търговска комисия.

Около половината от хората, които използват сайтове за запознанства, казват, че са попадали на някой, който се е опитал да ги измами, според конгресменката Британи Петерсен, демократка от Колорадо, която казва, че технологичните платформи трябва да защитават по-добре своите потребители.