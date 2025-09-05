Новини
Николета Лозанова и Ники Михайлов направиха различно и стилно кръщене на малката Борислава (СНИМКИ)

5 Септември, 2025 11:43 845 6

  • николета лозанова-
  • ники михайлов-
  • борислава-
  • кръстиха-
  • кръщене

"Борислава вече е християнче!“, написа Ни Ло в Инстаграм

Николета Лозанова и Ники Михайлов направиха различно и стилно кръщене на малката Борислава (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Топмоделът Николета Лозанова и футболистът от близкото минало Ники Михайлов кръстиха дъщеря си Борислава. Малката вече е християнче, а поводът бе полят с доста стилно тържество близо езерото Панчарево, пише plovdiv24.bg.

В публикация в Instagram Николета сподели:

“Повод" е причината, “празник" е присъствието! Благословени сме, че ви имаме в живота си и всеки един, който уважи този толкова важен за семейството ни ден има своя не малък принос да сме днес заедно, да сме щастливи, обичащи се, благословени... с нея - Борислава, вече християнче!“, написа Ни Ло в Инстаграм.

View this post on Instagram

A post shared by Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)




Редица популярни лица от родния шоубизнес поздравиха звездното семейство. Сред тях са Деси Слава, Златка Димитрова, Алекс Богданска, Гери Малкоданска и други.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    8 1 Отговор
    То в България само паразити и сигани се развъждат ,останаха ли изобщо някакви полезни продуктивни индивиди в България или всичко кадърно изчезна в чужбина

    11:47 05.09.2025

  • 2 И кое

    6 0 Отговор
    му е стилното , че си извадила силикона навън в компания на гъски ?

    11:48 05.09.2025

  • 3 Е и какво

    5 0 Отговор
    ме интересуват?! Или е платена публикацията?

    11:50 05.09.2025

  • 4 Бяхме

    3 0 Отговор
    В Пиратския залив ! Толкова кораби и по оригинално пиратско време не е имало , колкото сега за скубане на туристите ! Гърмят с топове , скачат на абордажи , куцат с дървени крака , направо цяла постановка. Няма никаква база за съпоставка с нашите корабчета. Само жегата е отвратителна и влажна.

    11:51 05.09.2025

  • 5 Много оригинално -

    3 0 Отговор
    Закарали децата в гората и …. им пуснали пак филмчета да гледат…

    11:52 05.09.2025

  • 6 Ааааа

    0 0 Отговор
    Мама влезе ли в конюшната до ощастлеви конете?

    12:47 05.09.2025