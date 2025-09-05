Николета Лозанова и Ники Михайлов направиха различно и стилно кръщене на малката Борислава (СНИМКИ)

Топмоделът Николета Лозанова и футболистът от близкото минало Ники Михайлов кръстиха дъщеря си Борислава. Малката вече е християнче, а поводът бе полят с доста стилно тържество близо езерото Панчарево, пише plovdiv24.bg.
В публикация в Instagram Николета сподели:
“Повод" е причината, “празник" е присъствието! Благословени сме, че ви имаме в живота си и всеки един, който уважи този толкова важен за семейството ни ден има своя не малък принос да сме днес заедно, да сме щастливи, обичащи се, благословени... с нея - Борислава, вече християнче!“, написа Ни Ло в Инстаграм.
Редица популярни лица от родния шоубизнес поздравиха звездното семейство. Сред тях са Деси Слава, Златка Димитрова, Алекс Богданска, Гери Малкоданска и други.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
11:47 05.09.2025
2 И кое
11:48 05.09.2025
3 Е и какво
11:50 05.09.2025
4 Бяхме
11:51 05.09.2025
5 Много оригинално -
11:52 05.09.2025
6 Ааааа
12:47 05.09.2025