Канадска алпинистка и кучето й оцеляха след падане от 18 метра

6 Септември, 2025 07:07, обновена 6 Септември, 2025 07:11 816 8

  • канада-
  • алпиниска-
  • куче

Според лекарите на жената ще ѝ е нужно много време, за да се възстанови

Канадска алпинистка и кучето й оцеляха след падане от 18 метра - 1
Снимка: @GoFundMe
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Канада алпинистката Марго Коен и кучето ѝ оцеляха след падане от 18 метра, съобщава The Squamish Chief.

Коен отишла в планината с кучето си Зайон, приятеля си Макс Стобе и братовчед му. Докато слизали от върха, групата осъзнала, че са се изгубили. Наблизо забелязали малък перваз, който решили да изкачат. Стобе тръгнала първа и Коен изпратила кучето си след него. Изведнъж кучето се подхлъзнало и паднало от скалата.

Както жената си спомня, първият ѝ импулс бил да се опита да спаси кучето. Без да се замисля, тя протегнала ръка, за да го хване навреме, и паднала след него. Коен обяснила, че по време на падането се ударила няколко пъти в скалните первази, но успяла да остане в съзнание. Катерачът ѝ счупил крака. Викът на жената помогнал на Стобе да я намери.

Коен чакала спасители около два часа. Зайон бил с нея през цялото време. Той също оцелял след падането, като само наранил лапата си. Както казва жената, тя е трябвало да лежи под парещото слънце, преди да пристигне помощ. Носът и кракът ѝ кървели, лицето ѝ било подуто.

Коен вече е претърпяла една операция и сега чака втора. Според лекарите ще ѝ е нужно много време, за да се възстанови. Въпреки това жената не губи позитивното си отношение. Смята се за щастливка, че е жива.


Канада
  • 1 електрошок

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави е по-важното!

    07:14 06.09.2025

  • 2 Фондация 4лапи и 100 бълхи

    2 2 Отговор
    Какво ли са правили с това куче, че са паднали от 18+ метра.

    07:16 06.09.2025

  • 3 кастроли

    3 0 Отговор
    В Канада по високи върхове не се ходи,защото там има лед и да паднеш е нещо сигурно. Не се бъзикайте със здравето си!

    07:16 06.09.2025

  • 4 Катерачът ѝ счупил крака

    2 1 Отговор
    Миленчоооо, ти въобще четеш ли какво пишеш? Почти няма изречение без грешка

    07:56 06.09.2025

  • 5 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Тая да ходи да пада от където си иска ама защо рискува живота и здравето на животинчето

    08:05 06.09.2025

  • 6 БгТопИдиот🇧🇬

    3 0 Отговор
    Нямаше да има новина ако беше обикновенна алпинистка.

    А др.Коен е от правилният произход и има новина.

    08:13 06.09.2025

  • 7 Това поне го прочетете

    1 1 Отговор
    след скапания AI превод, вземете си някоя платена версия, не че Миленчо не се е доказал във времето у ник де. Такова матрялче от първокласник, ама от някой с претенция за главен редактор и умения на чистач на тоалетна, ми нелепо е някак си... Мъка, мъка.

    08:15 06.09.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Кучето добре ли е?🦧🐕🐕🐕👍

    08:33 06.09.2025