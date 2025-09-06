Канадска алпинистка и кучето й оцеляха след падане от 18 метра

В Канада алпинистката Марго Коен и кучето ѝ оцеляха след падане от 18 метра, съобщава The Squamish Chief.
Коен отишла в планината с кучето си Зайон, приятеля си Макс Стобе и братовчед му. Докато слизали от върха, групата осъзнала, че са се изгубили. Наблизо забелязали малък перваз, който решили да изкачат. Стобе тръгнала първа и Коен изпратила кучето си след него. Изведнъж кучето се подхлъзнало и паднало от скалата.
Както жената си спомня, първият ѝ импулс бил да се опита да спаси кучето. Без да се замисля, тя протегнала ръка, за да го хване навреме, и паднала след него. Коен обяснила, че по време на падането се ударила няколко пъти в скалните первази, но успяла да остане в съзнание. Катерачът ѝ счупил крака. Викът на жената помогнал на Стобе да я намери.
Коен чакала спасители около два часа. Зайон бил с нея през цялото време. Той също оцелял след падането, като само наранил лапата си. Както казва жената, тя е трябвало да лежи под парещото слънце, преди да пристигне помощ. Носът и кракът ѝ кървели, лицето ѝ било подуто.
Коен вече е претърпяла една операция и сега чака втора. Според лекарите ще ѝ е нужно много време, за да се възстанови. Въпреки това жената не губи позитивното си отношение. Смята се за щастливка, че е жива.
6 БгТопИдиот🇧🇬
А др.Коен е от правилният произход и има новина.
