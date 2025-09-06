"Оскар"-ите пренебрегнаха "Гладиатор 2", Дензъл Уошингтън отвърна: "Не правя филми за награди"

Холивудският ветеран Дензъл Уошингтън заяви, че статуетките не са сред основните му приоритети в професионалния му път. Актьорът, който тази година навършва 70 години, сподели в интервю за „Jake’s Takes“ по повод новия си филм „Highest 2 Lowest“, че не се интересува особено от наградите „Оскар“.

„Не правя това заради Оскарите. Не ме интересуват подобни неща“, коментира Уошингтън. По думите му, дългата му кариера е преминала през моменти, в които е печелил отличия, без да ги заслужава, и други, когато е бил подминат. „Човек дава награди. Бог дава наградата, която наистина има значение.“

Въпреки че е номиниран девет пъти за „Оскар“ и има две награди – през 1990 г. за „Слава“ и през 2002 г. за „Тренировъчен ден“, Дензъл Уошингтън подчертава, че не отдава голямо значение на отличията. „Често ме питат къде държа статуетките. Е, една до друга. Не се хваля, просто споделям отношението си. В последния ми ден на този свят, Оскарите няма да ми помогнат с нищо.“

Сред останалите му номинации са ролите във филмите „Вик за свобода“, „Малкълм Екс“, „Ураганът“, „Полет“, „Огради“, „Роман Дж. Израел, адвокат“ и „Трагедията на Макбет“.

По-рано тази година Академията не включи Дензъл Уошингтън сред номинираните за поддържаща мъжка роля за участието му в „Гладиатор II“, въпреки че получи номинации за същото изпълнение на наградите „Златен глобус“ и „Critics Choice Awards“. В отговор на пропуска, Уошингтън коментира иронично пред New York Times: „Шегувате ли се? О, толкова съм разстроен.“

Той допълни, че с годините е придобил по-реалистичен поглед към кариерата си и че трупа мъдрост, като се стреми да говори по-малко и да разбира повече. Няколко месеца след пренебрегването от Академията, Уошингтън не бе номиниран и за награда „Тони“ за ролята си в „Отело“ – постановка, която предизвика полемика заради високите цени на билетите.

Миналата година актьорът обяви, че планира да се оттегли от киното след следващите си проекти, сред които е и „Черната пантера 3“. „Не знам колко още филма ще направя. Вероятно не много“, заяви Уошингтън пред австралийската телевизия „Today“. „Искам да опитам неща, които още не съм правил“, допълни той.