Памела Андерсън заклейми слуховете за PR връзка с Лиъм Нийсън: Това би било смъртна присъда

Памела Андерсън отрече публично да е участвала в пиар-връзка с актьора Лиам Нийсън, с когото заедно участваха в римейк на филма „Голо оръжие“. На церемонията по връчването на наградата Deauville Talent Award на кинофестивала в Довил, Франция, актрисата заяви, че не се поддава на подобни медийни стратегии.

„Никога не съм участвала и няма да участвам в пиар-игри“, каза Андерсън на сцената. „Това би било като смъртна присъда. Действам водена от автентичност. Суеверна съм, когато става дума за любов, и не ми е комфортно да споделям подробности от личния си живот.“

Андерсън допълни, че очаква да се влюбва отново и отново на екрана, тъй като това е част от професията ѝ, а ако ролите са изиграни добре, зрителите ще го усетят. По повод слуховете тя коментира, че приема спекулациите като комплимент и благодари за добрите пожелания, но настоя, че не става въпрос за игри или инсценировки.

През лятото се появиха слухове за романтична връзка между Андерсън, на 58 години, и Нийсън, на 73 години, по време на съвместното им участие в прес тур за филма. Източник на People посочи през юли, че двамата са в началото на „развиващ се роман“, като е очевидно, че имат симпатия един към друг.

В последствие обаче се появиха твърдения, че отношенията между двамата са били част от предварително планирана медийна кампания за популяризиране на филма. Източник на Page Six обаче заяви, че макар между двамата да е имало моментална химия, връзката им не е прераснала в интимна. Според същия източник приятелството между тях е истинско и те ще останат свързани и занапред.

Други близки до актьорите потвърждават, че проявите им на червения килим са били искрени, а не режисирани.

Памела Андерсън е била омъжена за известни личности, сред които Томи Лий, Кид Рок и Рик Соломон. Последният ѝ брак беше с Дан Хейхърст (2020–2022). Актрисата има двама сина от Томи Лий.

Лиам Нийсън беше женен за Наташа Ричардсън от 1994 до нейната смърт през 2009 г. след инцидент при ски. Двойката има двама сина.