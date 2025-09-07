67-годишната Шарън Стоун е като пума в бански с животински принт (СНИМКИ)

Шарън Стоун показа, че умее да съчетава елегантност и чувство за хумор, докато отбелязва края на лятото. 67-годишната актриса сподели в профила си в Instagram снимка от лодка в Лос Анджелис, където позира в бански с животински принт и дълбоко деколте. „Прекрасен ден на водата в Лос Анджелис. Бог да благослови Америка“, написа звездата от „Първичен инстинкт“, добавяйки и няколко емотикона със знамена на САЩ.

Феновете реагираха веднага с десетки коментари, изпълнени с похвали. „Наслади се на уикенда, Шарън!“, написа един от тях, а друг добави: „Все още си секси!“.

В навечерието на 67-ия си рожден ден през март Стоун даде интервю за The Sunday Times, в което разкри своето отношение към остаряването. По думите ѝ много хора „се отказват“ с възрастта и пренебрегват тялото си, но тя вярва, че любовта към себе си остава ключова. „Шегувам се, че под мишниците ми вече има гънки. Но пък ръцете ми са силни и творят изкуство – като ангелски крила. Може би точно това ги прави прекрасни сега“, коментира актрисата, която се занимава активно и с живопис.

Стоун сподели и забавна история от среща в дома на писателката на любовни романи Джаки Колинс. Там актрисата Джоан Колинс, сестра на Джаки и звезда от сериала „Династия“, ѝ дала любопитен съвет: „След 40 никога не бъди отгоре и никога не махай за довиждане.“