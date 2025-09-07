Новини
67-годишната Шарън Стоун е като пума в бански с животински принт (СНИМКИ)

67-годишната Шарън Стоун е като пума в бански с животински принт (СНИМКИ)

7 Септември, 2025

Актрисата изглежда секси и впечатляваща на летните снимки

67-годишната Шарън Стоун е като пума в бански с животински принт (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шарън Стоун показа, че умее да съчетава елегантност и чувство за хумор, докато отбелязва края на лятото. 67-годишната актриса сподели в профила си в Instagram снимка от лодка в Лос Анджелис, където позира в бански с животински принт и дълбоко деколте. „Прекрасен ден на водата в Лос Анджелис. Бог да благослови Америка“, написа звездата от „Първичен инстинкт“, добавяйки и няколко емотикона със знамена на САЩ.

Феновете реагираха веднага с десетки коментари, изпълнени с похвали. „Наслади се на уикенда, Шарън!“, написа един от тях, а друг добави: „Все още си секси!“.

Публикация, споделена от Sharon Stone (@sharonstone)

В навечерието на 67-ия си рожден ден през март Стоун даде интервю за The Sunday Times, в което разкри своето отношение към остаряването. По думите ѝ много хора „се отказват“ с възрастта и пренебрегват тялото си, но тя вярва, че любовта към себе си остава ключова. „Шегувам се, че под мишниците ми вече има гънки. Но пък ръцете ми са силни и творят изкуство – като ангелски крила. Може би точно това ги прави прекрасни сега“, коментира актрисата, която се занимава активно и с живопис.

Стоун сподели и забавна история от среща в дома на писателката на любовни романи Джаки Колинс. Там актрисата Джоан Колинс, сестра на Джаки и звезда от сериала „Династия“, ѝ дала любопитен съвет: „След 40 никога не бъди отгоре и никога не махай за довиждане.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зуйо съм

    И също се занимавам с живопис. Но не ги купуват хората. Сигурно има някаква причина. 🤔

    15:08 07.09.2025

  • 2 Учител

    До коментар #1 от "Зуйо съм":

    Слаба ти е рекламата 😉

    15:10 07.09.2025

  • 3 Пишете

    глупости. Първо пумата не е шарена, а е едноцветна бежова. Второ жената е вече дърта.

    15:11 07.09.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    До коментар #3 от "Пишете":

    "Cougar" е термин от порносредите (и не само). Оставям те да му потърсиш значението.

    15:15 07.09.2025