Секс експерт: Ползвайте пералнята и кухненския плот при голяма разлика в ръста с партньора

8 Септември, 2025 08:36, обновена 8 Септември, 2025 08:46 413 6

Закари Зейн препоръчва позата "седящ дракон"

Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При голяма разлика в ръста на партньорите, най-удобно е да правят секс изправени. Това съветна обучителят по секс и връзки Закари Зейн.

В разговор с Men's Health той посочи най-добрите пози за двойки със значителна разлика във височината.

Зейн посочи първата подходяща позиция, в която жената лежи на ръба на леглото и повдига краката си върху раменете на партньора, който стои до нея. Тази позиция осигурява дълбоко проникване и е подходяща за любовници с всякакъв ръст.

Ако мъжът е по-едър от партньорката, треньорът предлага да я повдигне, като я подпре за дупето. За стабилност тя трябва да обгърне бедрата му с крака. За да облекчи натоварването на ръцете си, той посъветва да се прехвърли част от теглото на жената върху кухненския плот или пералнята.

Според Зейн, ако има голяма разлика във височината, удобна е и позиция, наречена „стоящ дракон“. За да я направи, жената трябва да се изправи на четири крака на ръба на леглото, а мъжът трябва да се позиционира зад нея.


  Разбирач

    0 0 Отговор
    На мен ми е добре като е под 150. Прави тръби права

    08:49 08.09.2025

  бай Бай

    0 0 Отговор
    Нищо не се разбира от завъртяни описания.
    Толкова ли ви мързи да го нарисувате или снимате?

    08:49 08.09.2025

  Мъж

    0 0 Отговор
    Аматьори ! Ползвали сме неща за които дори няма да се сетите. А пералнята е добре да се разцентова за да подскача когато центрофугира. Тогава жените разбират какво чудо е и какви силни оргазми са !

    Коментиран от #6

    08:50 08.09.2025

  Бяла техника

    0 0 Отговор
    Министерство на енергетиката предупреждава, в никакъв случай не използвайте високоволтови електроуреди като хладилник, пералня, микровълнова и друга бяла техника, а само малки домашни електроуреди на батерии.

    08:52 08.09.2025

  Коста

    0 0 Отговор
    Дайте примери за марки, модели и размери на перални моля, както и за цвят, и размери на кухненски плотове.

    08:53 08.09.2025

  Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мъж":

    Какво да се наора с пералнята? Такава дума не бях чувал.

    08:54 08.09.2025