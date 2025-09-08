Секс експерт: Ползвайте пералнята и кухненския плот при голяма разлика в ръста с партньора

При голяма разлика в ръста на партньорите, най-удобно е да правят секс изправени. Това съветна обучителят по секс и връзки Закари Зейн.
В разговор с Men's Health той посочи най-добрите пози за двойки със значителна разлика във височината.
Зейн посочи първата подходяща позиция, в която жената лежи на ръба на леглото и повдига краката си върху раменете на партньора, който стои до нея. Тази позиция осигурява дълбоко проникване и е подходяща за любовници с всякакъв ръст.
Ако мъжът е по-едър от партньорката, треньорът предлага да я повдигне, като я подпре за дупето. За стабилност тя трябва да обгърне бедрата му с крака. За да облекчи натоварването на ръцете си, той посъветва да се прехвърли част от теглото на жената върху кухненския плот или пералнята.
Според Зейн, ако има голяма разлика във височината, удобна е и позиция, наречена „стоящ дракон“. За да я направи, жената трябва да се изправи на четири крака на ръба на леглото, а мъжът трябва да се позиционира зад нея.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбирач
08:49 08.09.2025
2 бай Бай
Толкова ли ви мързи да го нарисувате или снимате?
08:49 08.09.2025
3 Мъж
Коментиран от #6
08:50 08.09.2025
4 Бяла техника
08:52 08.09.2025
5 Коста
08:53 08.09.2025
6 Коста
До коментар #3 от "Мъж":Какво да се наора с пералнята? Такава дума не бях чувал.
08:54 08.09.2025