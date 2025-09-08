Секс експерт: Ползвайте пералнята и кухненския плот при голяма разлика в ръста с партньора

При голяма разлика в ръста на партньорите, най-удобно е да правят секс изправени. Това съветна обучителят по секс и връзки Закари Зейн.

В разговор с Men's Health той посочи най-добрите пози за двойки със значителна разлика във височината.

Зейн посочи първата подходяща позиция, в която жената лежи на ръба на леглото и повдига краката си върху раменете на партньора, който стои до нея. Тази позиция осигурява дълбоко проникване и е подходяща за любовници с всякакъв ръст.

Ако мъжът е по-едър от партньорката, треньорът предлага да я повдигне, като я подпре за дупето. За стабилност тя трябва да обгърне бедрата му с крака. За да облекчи натоварването на ръцете си, той посъветва да се прехвърли част от теглото на жената върху кухненския плот или пералнята.

Според Зейн, ако има голяма разлика във височината, удобна е и позиция, наречена „стоящ дракон“. За да я направи, жената трябва да се изправи на четири крака на ръба на леглото, а мъжът трябва да се позиционира зад нея.