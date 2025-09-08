Орландо Блум разкри какви са отношенията му с Кейти Пери след раздялата

Орландо Блум проговори за раздялата си с певицата Кейти Пери в интервю с Крейг Мелвин.

„Толкова съм благодарен. Имаме най-красивата дъщеря”, каза Блум за 5-годишната Дейзи. “Знаеш ли, когато дадеш всичко от себе си, се чувстваш благодарен за всичко. В добри отношения сме. Има само любов,“ обясни актьорът.

Представители на Пери и Блум потвърдиха раздялата им на 3 юли, след като списание People съобщи на 26 юни, че двамата са прекратили годежа си, припомня Нова телевизия. „Кейти има пълното намерение да поддържа позитивна и уважителна връзка с Орландо", сподели източник. „Той е баща на дъщеря им и това винаги ще бъде приоритет за нея.“

„Преживели са много заедно и макар че са решили да поемат по различни пътища, все още има взаимно уважение между тях,“ допълни той. „Те все още поддържат контакт и съвместно се грижат за Дейзи. В името на дъщеря им са ангажирани да запазят отношенията си приятелски.“

Макар че това са едни от първите публични коментари на Блум относно раздялата му с Пери, актьорът сподели вдъхновяващи цитати в Instagram Stories на 30 юни, дни след като се разпространи новината за края на връзката им.

Два дни по-късно звездата от “Карибски пирати” сподели размисли на швейцарския психиатър Карл Юнг. Сред публикациите имаше размишление върху темата за самотата. Втори цитат гласеше, че дори щастливият живот трябва да бъде балансиран с тъга.