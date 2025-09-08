Новини
Хейли Бийбър се пусна по тясна блузка без сутиен (СНИМКИ)

8 Септември, 2025 13:37 888 8

Съпругата на Джъстин Бийбър събра над 1,5 харесвания с визията си

Хейли Бийбър се пусна по тясна блузка без сутиен (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съпругата на канадската поп звезда Джъстин Бийбър, американският модел Хейли Бийбър, пусна серия провокативни снимки в своя Instagram акаунт, който има 54,6 милиона абонати.

На заглавната снимка от албума 28-годишният модел е с черен панталон с ниска талия, зелена тясна блуза и без сутиен.

Г-жа Бийбър частично бе разкопчала блузата, показвайки гърди и коремче, със слънчеви очила и пуснати коси.

Междувременно нейният съпруг отбеляза пускането на продължението на новия си албум Swag II.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Калия Неонова

    1 0 Отговор
    Нейна работа,тя си знае.

    13:38 08.09.2025

  • 2 Шумката

    2 0 Отговор
    сън не спи да рови из нета и фейсбоклук да ни покаже Хейли Бийбър по кюлоти.

    13:44 08.09.2025

  • 3 шам фъстък

    4 0 Отговор
    Г-жа Бийбър има малки,щръкнали гърдички(лисичи муцунки) и циципас много-много не й е необходим.

    13:46 08.09.2025

  • 4 Финансист

    2 1 Отговор
  • 5 бушприт

    1 0 Отговор
    Съпругата на Джъстин Бийбър събра над 1,5 харесвания с визията си. ТАКА,ТАКААААА-ЕДНО И ПОЛОВИНА ХАРЕСВАНИЯ НЕ Й СТИГАТ НА МАЦОНАТА. АЗ СЛАГАМ И МОЕТО ХАРЕСВАНЕ,ТА ДА Й СТАНАТ 2,5 ХАРЕСВАНИЯ. ТЪЙ!

    13:52 08.09.2025

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Нищо не виждам под тая блузка, диоптъра ли да сменям или просто си е пустош там?

    14:09 08.09.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Че за какво ѝ е сутиен, като няма какво да крие с него...

    14:17 08.09.2025