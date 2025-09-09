Рецепта на деня: Рулца с кайма по идея на Мери Бери

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Фокусът е върху материални въпроси и ценности. Денят е подходящ да приключите стари сметки и да внесете ред във финансовите дела. Вечерта избягвайте изкушението да се разпилявате в излишни харчове.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще бъдете ангажирани с разговори и малки задачи, които изискват завършване. Използвайте времето, за да изчистите стари недоразумения. Вечерта избягвайте да поемате твърде много наведнъж.

Козирог (23.12 - 20.01) Фокусът е върху дома и семейството. Денят е подходящ за приключване на стари ангажименти или довършване на грижи около близките. Вечерта внимавайте с напрежение в отношенията, ако очакванията са прекомерни.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта ще донесе повече енергия и вдъхновение за радостни занимания. Въпреки това е добре да завършите стари творчески проекти или лични въпроси. Вечерта може да Ви изкушат прекомерни желания – запазете мярка.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ще изисква внимание към ежедневните Ви задачи и грижи. Подходящо е да довършите започнатото и да въведете ред. Вечерта избягвайте да се претоварвате с прекалено много работа.

Везни (24.09 - 23.10) Партньорствата и сътрудничеството ще бъдат във фокус. Времето е подходящо за изясняване на стари теми и приключване на натрупани недоразумения. Вечерта внимавайте с прекалените очаквания към другите.

Дева (24.08 - 23.09) Фокусът е върху въпроси на доверие и споделени ресурси. Денят е благоприятен за изчистване на недоразумения и приключване на дългове – буквални или символични. Вечерта избягвайте прекомерни обещания.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта ще Ви вдъхнови да разширите погледа си към важни теми. Денят е по-подходящ за завършване на стари планове, отколкото за започване на нови начинания. Вечерта внимавайте да не се поддадете на излишни очаквания.

Рак (22.06 - 23.07) Днес вниманието Ви ще бъде насочено към работни или обществени дела. Времето е подходящо да завършите започнати ангажименти и да подредите задачите си. Вечерта избягвайте да се претоварвате с прекомерни цели.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят е благоприятен за довършване на общи задачи и за приключване на обещания към приятели или колеги. Вечерта може да усетите прекалено големи очаквания от страна на околните. Запазете мярката и не поемайте чужди отговорности.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта ще Ви подтикне към вътрешен размисъл и освобождаване от ненужни тревоги. Вечерта може да донесе напрежение в очакванията Ви, ако се сравнявате с другите. Най-добре е да останете верни на своето темпо и ритъм.