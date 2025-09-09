Новини
Секс експерт: Вагиналното течение не "избелва" брадите на мъжете при орални ласки

9 Септември, 2025

  • секс експерт-
  • вагинално течение-
  • избелване-
  • брада-
  • мустаци

„Вагиналното течение е киселинно по природа, но тази киселинност не е достатъчна, за да изсветли брадата.", твърди експертът

Секс експерт: Вагиналното течение не "избелва" брадите на мъжете при орални ласки - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Медицинската сестра и експерт по сексуално здраве Сара Мулиндва разсея популярен мит за оралния секс и брадите, пише Metro.

Отбелязва се, че напоследък в социалните медии се твърди, че мъжете, които обичат оралния секс, имат мустаци и бради, които променят цвета си и стават по-светли. Според авторите на вирусните видеа, окосмяването по лицето се избелва поради вагинално течение, попадащо върху него по време на орален секс.

Въпреки че тази идея има много поддръжници, Мулиндва е сигурна, че в действителност това е малко вероятно. „Вагиналното течение е киселинно по природа, но тази киселинност не е достатъчна, за да изсветли брадата, както може да направи белина или лимонов сок. Няма научни доказателства, че оралният секс може да промени цвета на брадата“, каза тя.

Експертът добави, че окосмяването по лицето може да стане по-светло поради промени, свързани с възрастта, излагане на слънчева светлина или употребата на козметика със силни аромати или агресивни почистващи препарати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потрес

    8 0 Отговор
    Ти у ред ли си ма!? При бяло течение никакви орални ласки!!!

    Коментиран от #3

    23:41 09.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    Което значи, че бялото по брадата на тия алфа самци е нещо съвсем друго🤣

    23:44 09.09.2025

  • 3 Друго

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Потрес":

    има предвид. Туй дето му се вика мъзга.
    Ама толкоз и стига да го обясни.

    23:47 09.09.2025

  • 4 Сестра Сара

    11 0 Отговор
    още не е научила разликата между вагинално течение и нормалния вагинален секрет, който се отделя при сексуална възбуда!

    Коментиран от #6

    23:47 09.09.2025

  • 5 Докторът

    10 0 Отговор
    пита ромката:
    - Ти с бяло течение ли си?
    Тя отговаря:
    - Не бе, с нормално зелено!

    23:49 09.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сестра Сара":

    СИРЕЧ...ТРИХУМОНУС. НА ЕЗИКА И УСТНАТА КУХИНА!ПУУУ!

    23:50 09.09.2025

  • 7 Пич

    5 0 Отговор
    Хахаха... хахаха....е ако в момента облизвах където трябва , щях да си прехапя езика от смях...

    23:52 09.09.2025

  • 8 Елизабет цветанова

    2 1 Отговор
    Чадиеца ме хвана с бяло течение но ме кавардиса стабилно 💯🥳🤭

    23:53 09.09.2025

  • 9 Мъж

    3 2 Отговор
    Преди 10 години като трагнах да чаластра една приятелка като видех тва белото по презервативо щех да повърна 🤭🥳💯

    Коментиран от #10

    00:03 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мачовци с бради

    3 0 Отговор
    А спермата

    Коментиран от #12

    00:06 10.09.2025

  • 12 По скоро

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мачовци с бради":

    Дядовци с активи 🥳🤭🤣💯

    00:10 10.09.2025

  • 13 Да ви кажа

    3 1 Отговор
    Как ще ти лижa шyндата бе, кой знае колко падки си строшила, а аз да лижa, да не съм лyд!

    00:11 10.09.2025

  • 14 Лижем

    2 1 Отговор
    Дупки всякакви

    00:13 10.09.2025

  • 15 бушприт

    0 0 Отговор
    Медицинската сестра и експертка по сексуално здраве -Сара Мулиндва

    00:59 10.09.2025