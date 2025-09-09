Секс експерт: Вагиналното течение не "избелва" брадите на мъжете при орални ласки

Медицинската сестра и експерт по сексуално здраве Сара Мулиндва разсея популярен мит за оралния секс и брадите, пише Metro.

Отбелязва се, че напоследък в социалните медии се твърди, че мъжете, които обичат оралния секс, имат мустаци и бради, които променят цвета си и стават по-светли. Според авторите на вирусните видеа, окосмяването по лицето се избелва поради вагинално течение, попадащо върху него по време на орален секс.

Въпреки че тази идея има много поддръжници, Мулиндва е сигурна, че в действителност това е малко вероятно. „Вагиналното течение е киселинно по природа, но тази киселинност не е достатъчна, за да изсветли брадата, както може да направи белина или лимонов сок. Няма научни доказателства, че оралният секс може да промени цвета на брадата“, каза тя.

Експертът добави, че окосмяването по лицето може да стане по-светло поради промени, свързани с възрастта, излагане на слънчева светлина или употребата на козметика със силни аромати или агресивни почистващи препарати.