Секс експерт обясни нарастващия интерес към мъжките пояси за целомъдрие

Секс коучът Джиджи Енгъл забеляза нарастващата популярност на поясите за целомъдрие сред мъжете. Тя обясни причините за засиления интерес към тази сексуалeн артикул пред Men's Health.

Енгъл посочи, че поясът за целомъдрие се използва като елемент от по-голямо еротично явление - практиката на целомъдрие. Този вид еротична игра включва много сценарии. Един от най-често срещаните е забраната за проникване по време на прелюдия. Точно тук може да се използва пояс за целомъдрие, смята коучът.

„Това устройство предотвратява ерекцията или каквато и да е сексуална активност при мъжете, тъй като ограничава пениса и скротума“, обясни тя. Тези устройства могат да бъдат оборудвани с ключалка или съвременни сензори, управлявани от смартфон.

Според Енгъл, подобни секс игри привличат мъжете, защото им позволяват да надхвърлят обичайната роля на инициатор на полов акт.

„Една от причините тази практика да е толкова популярна, но същевременно и табу, е, че все още се страхуваме да дадем контрол на жената и да ѝ позволим да доминира“, каза тя.