Секс експерт обясни нарастващия интерес към мъжките пояси за целомъдрие

31 Август, 2025 17:15 1 111 9

Енгъл посочи, че поясът за целомъдрие се използва като елемент от по-голямо еротично явление - практиката на целомъдрие

Секс експерт обясни нарастващия интерес към мъжките пояси за целомъдрие - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Секс коучът Джиджи Енгъл забеляза нарастващата популярност на поясите за целомъдрие сред мъжете. Тя обясни причините за засиления интерес към тази сексуалeн артикул пред Men's Health.

Енгъл посочи, че поясът за целомъдрие се използва като елемент от по-голямо еротично явление - практиката на целомъдрие. Този вид еротична игра включва много сценарии. Един от най-често срещаните е забраната за проникване по време на прелюдия. Точно тук може да се използва пояс за целомъдрие, смята коучът.

„Това устройство предотвратява ерекцията или каквато и да е сексуална активност при мъжете, тъй като ограничава пениса и скротума“, обясни тя. Тези устройства могат да бъдат оборудвани с ключалка или съвременни сензори, управлявани от смартфон.

Според Енгъл, подобни секс игри привличат мъжете, защото им позволяват да надхвърлят обичайната роля на инициатор на полов акт.

„Една от причините тази практика да е толкова популярна, но същевременно и табу, е, че все още се страхуваме да дадем контрол на жената и да ѝ позволим да доминира“, каза тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да попитам

    14 0 Отговор
    ФИТКИ, какво е това коуч?
    Има ли българска дума със същото значение, щото не ги разбирам тези?

    17:22 31.08.2025

  • 2 писарке

    5 0 Отговор
    ква нова безмислица
    изръси тук

    за момите и каките
    под пояса е по интересното дето често си го представят

    17:25 31.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Вие сте ,от простотия .и най страшното че лекарството за такива като вас е наказуемо

    17:29 31.08.2025

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    Такива неща трябва да ги купя ,най-вече за Стамат магаренцето, да не хойка..
    Само за мен, да ме мъдръсат там на дувара.

    17:44 31.08.2025

  • 5 Ляла гичка

    2 0 Отговор
    Само се чудат кво да продават

    17:46 31.08.2025

  • 6 Леля Гошо

    3 1 Отговор
    Аз си помислих че тоя пояс запазва задното целомъдрие

    17:52 31.08.2025

  • 7 Ами!

    1 0 Отговор
    Ще му сложа такъв пояс, когато тръгне в командировка. По време на прелюдиите ще се справим някак и без такъв пояс.

    18:24 31.08.2025

  • 8 Напразни фантазии

    0 0 Отговор
    За стари моми които не могат да намерят мъж да ги оправи, пък сега щели да го заключват. Мечтайте си!

    18:26 31.08.2025

  • 9 Ааа...

    0 0 Отговор
    Аз не пипам като има сладурани ! Днес една въобще не я натеглих на басеина майсторски без да свалям нейните и моите бански. И един въобще не се изтресе по г/З защото виайорстваше на ръба на басейна. Не пипам и това е !

    18:35 31.08.2025