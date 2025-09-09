Близките на Бритни Спиърс се тревожат за нея - превърнала е дома си в кочина

Близки до поп звездата Бритни Спиърс съобщават за сериозни притеснения относно поведението и начина ѝ на живот, след като певицата е била забелязана да пребивава в „разхвърляна къща“, в която дори не се почистват следи от домашните ѝ любимци. Това твърди източник, цитиран от Daily Mail.

„Тя преминава през епизод в момента, както се е случвало и преди. Всички около нея са свикнали с подобни ситуации и макар състоянието ѝ да се следи, не се планира някаква директна намеса“, споделя човек от обкръжението ѝ. Друг близък роднина е заявил, че певицата „не е никак добре“ и семейството ѝ е „ужасено за бъдещето ѝ“.

По думите на същия източник, къщата на Бритни Спиърс е в лошо състояние: „Тя не почиства след кучетата си, няма човек, който да поддържа дома ѝ ежедневно, и не функционира така, както би се очаквало от възрастен човек.“

Проблемите добиха публичност миналия месец, когато певицата публикува в Instagram видео от имението си в Таузънд Оукс, Калифорния. На кадрите тя танцуваше и пееше в претрупано помещение, където фенове забелязаха отпадъци от домашни любимци по пода. Бритни изпълни откъси от песни на Риана и Принс, говореше с британски акцент и бе облечена в къс топ на точки, ниски шорти и високи ботуши.

Въпреки че коментарите към публикациите бяха изключени, много потребители изразиха тревога в платформата X. „Какво се случи с горката Бритни, това ли е цената на славата?“, написа един от тях.

След прекратяването на 13-годишното си попечителство през ноември 2021 г., Бритни Спиърс стана изключително активна в социалните мрежи, където редовно споделя както танци и импровизирани изпълнения, така и провокативни снимки, включително видеа с използване на ножове като част от хореографията си.