Близките на Бритни Спиърс се тревожат за нея - превърнала е дома си в кочина

Близките на Бритни Спиърс се тревожат за нея - превърнала е дома си в кочина

9 Септември, 2025 18:29 1 162 8

По пода на дома ѝ навсякъде има боклуци и кучешки лайна, споделят приятелите на певицата

Близките на Бритни Спиърс се тревожат за нея - превърнала е дома си в кочина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Близки до поп звездата Бритни Спиърс съобщават за сериозни притеснения относно поведението и начина ѝ на живот, след като певицата е била забелязана да пребивава в „разхвърляна къща“, в която дори не се почистват следи от домашните ѝ любимци. Това твърди източник, цитиран от Daily Mail.

„Тя преминава през епизод в момента, както се е случвало и преди. Всички около нея са свикнали с подобни ситуации и макар състоянието ѝ да се следи, не се планира някаква директна намеса“, споделя човек от обкръжението ѝ. Друг близък роднина е заявил, че певицата „не е никак добре“ и семейството ѝ е „ужасено за бъдещето ѝ“.

По думите на същия източник, къщата на Бритни Спиърс е в лошо състояние: „Тя не почиства след кучетата си, няма човек, който да поддържа дома ѝ ежедневно, и не функционира така, както би се очаквало от възрастен човек.“

Проблемите добиха публичност миналия месец, когато певицата публикува в Instagram видео от имението си в Таузънд Оукс, Калифорния. На кадрите тя танцуваше и пееше в претрупано помещение, където фенове забелязаха отпадъци от домашни любимци по пода. Бритни изпълни откъси от песни на Риана и Принс, говореше с британски акцент и бе облечена в къс топ на точки, ниски шорти и високи ботуши.

Въпреки че коментарите към публикациите бяха изключени, много потребители изразиха тревога в платформата X. „Какво се случи с горката Бритни, това ли е цената на славата?“, написа един от тях.

След прекратяването на 13-годишното си попечителство през ноември 2021 г., Бритни Спиърс стана изключително активна в социалните мрежи, където редовно споделя както танци и импровизирани изпълнения, така и провокативни снимки, включително видеа с използване на ножове като част от хореографията си.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 2 Отговор
    Демек,превърнала е дома си в една малка България!🐖🐖🐖🥳🤣👍

    18:34 09.09.2025

  • 2 Уфффф....

    5 2 Отговор
    Погрешно прочетох , че навсякъде в дома и има петна от мъжки изхвърляния...

    18:41 09.09.2025

  • 3 плевен

    4 2 Отговор
    Чакай малко! Всички ние сами си чистим къщите. И защо в картинката се замесва липсващата слугиня?Нима къщата не може да се почисти от обитателите?
    Пишете глупости. Знаете ли какво ще стане ако жена ми научи, че за почистване на къщата е необходима прислуга? Я млъквайте!

    18:42 09.09.2025

  • 4 Дельо Свински

    3 2 Отговор
    "Мама, айм коминг хоум"😅

    19:10 09.09.2025

  • 5 надарена кака

    4 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    19:14 09.09.2025

  • 6 Ай възгеч!

    4 0 Отговор
    Квот исща ще си прай в дома си!

    19:29 09.09.2025

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    ТИ НЕ СЕ ГРИЖИ ЗА БРИТЪНИ, ИМА СИ КИНТИ, МОЖЕ ДА ИЗВИКА ФИРМА ЗА ЧИСТОТА. 😅🤣😂 ГРИЖИ СЕ ЗА СВОЯ ДОМ И ОСТАВИ ГЛУПОСТИТЕ НАСТРАНА.😅🤣😂

    19:45 09.09.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    събино виж себе си каква си дебела

    19:55 09.09.2025