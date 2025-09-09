Лаклан Мърдок поема контрола върху медийната империя след Рупърт Мърдок

Един от най-продължителните семейни конфликти в световните медии приключи. Семейство Мърдок постигна споразумение, с което Лаклан Мърдок остава единствен контролиращ на гласуващите акции в News Corp. и Fox Corp., докато дяловете на останалите деца на Рупърт Мърдок ще бъдат продадени.

В понеделник двете компании потвърдиха, че е прекратено цялото съдебно производство, свързано с опитите на Рупърт Мърдок да прехвърли контрола върху медийната империя на Лаклан. Така Прудънс Маклауд, Елизабет Мърдок и Джеймс Мърдок вече няма да имат право на участие в семейните тръстове, притежаващи акции в корпорациите.

Споразумението затвърждава желанието на 93-годишния медиен магнат да гарантира консервативната посока на Fox News, смятана за най-важен актив в Fox Corp.. В миналото Джеймс и Елизабет Мърдок неведнъж са демонстрирали различни политически възгледи, като Джеймс публично е подкрепял каузи, противоположни на редакционната линия на канала.

По силата на договореното трите деца ще получат по над 1 милиард долара всяко, но ще трябва да продадат всички лични акции в Fox Corp. и News Corp., както и да се откажат от възможността да изкупуват дялове в бъдеще. Общият дял на семейство Мърдок в гласуващите акции ще бъде намален до около 36,2% във Fox Corp. и 33,1% в News Corp..

Рупърт Мърдок първоначално опита да промени условията на необратимия семейeн тръст, който осигуряваше равен контрол на четиримата му наследници. След като съд в Невада отхвърли искането му, той сигнализира намерение за обжалване, но сегашното споразумение окончателно слага край на конфликта.

Развръзката идва в ключов момент за медийната индустрия. Докато конкуренти като Warner Bros. Discovery, Paramount и Comcast се борят с предизвикателствата на стрийминг пазара, Fox от години е съсредоточена върху прякото предаване на спортни и новинарски събития – стратегия, която я отличава от останалите големи играчи.