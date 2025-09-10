Рецепта на деня: Бургер салата

Необходими продукти:
- 250 г - телешка кайма
- 1 - 2 с.л. - олио
- сол и черен пипер на вкус;
- 1 бр. маруля;
- половин глава червен лук;
- 50 г чери домати;
- 100 г кисели краставички;
- чедър.
За соса:
- 50 г майонеза;
- 2 с.л. кетчуп;
- 1 - 2 ч.л. горчица
- 50 г кисели краставички
- сол на вкус.
Начин на приготвяне:
Загрявамe тиган на средно висока температура, добавямe олиото, оформямe каймата на голямо кюфте и я слагамe да се запържи добре от едната страна, пише Lidl.bg.
Обръщамe, за да се получи хубав загар и от другата страна, след което намачкваме кюфтето, за да се разпадне на дребни парченца.
Овкусяваме със сол и пипер и оставяме да се пържи още около 1 минута.
Отделяме изпържената кайма в купа и я оставяме да се охлади.
В друга купа добавямe съставките за соса, като краставичките настъргвамe или нарязваме на ситно. Разбъркваме и сосът е готов.
Нарязваме или накъсваме листата на марулята. Лука режем възможно най-ситно, чери доматите режем на половинки, киселите краставички – на колелца, а чедъра настъргваме на едро ренде.
В голяма купа добавяме зеленчуците, охладената запържена кайма и соса. Разбъркваме и поднасяме.
