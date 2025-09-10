Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Бургер салата
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Бургер салата

10 Септември, 2025 10:05 443 0

  • бургер-
  • салата-
  • кайма-
  • какво да сготвя

Вкусна салата за любителите на бургери, които спазват нискокалориен режим

Рецепта на деня: Бургер салата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 250 г - телешка кайма
  • 1 - 2 с.л. - олио
  • сол и черен пипер на вкус;
  • 1 бр. маруля;
  • половин глава червен лук;
  • 50 г чери домати;
  • 100 г кисели краставички;
  • чедър.

За соса:

  • 50 г майонеза;
  • 2 с.л. кетчуп;
  • 1 - 2 ч.л. горчица
  • 50 г кисели краставички
  • сол на вкус.

Начин на приготвяне:

Загрявамe тиган на средно висока температура, добавямe олиото, оформямe каймата на голямо кюфте и я слагамe да се запържи добре от едната страна, пише Lidl.bg.

Обръщамe, за да се получи хубав загар и от другата страна, след което намачкваме кюфтето, за да се разпадне на дребни парченца.

Овкусяваме със сол и пипер и оставяме да се пържи още около 1 минута.

Отделяме изпържената кайма в купа и я оставяме да се охлади.

В друга купа добавямe съставките за соса, като краставичките настъргвамe или нарязваме на ситно. Разбъркваме и сосът е готов.

Нарязваме или накъсваме листата на марулята. Лука режем възможно най-ситно, чери доматите режем на половинки, киселите краставички – на колелца, а чедъра настъргваме на едро ренде.

В голяма купа добавяме зеленчуците, охладената запържена кайма и соса. Разбъркваме и поднасяме.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ