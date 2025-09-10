Рецепта на деня: Бургер салата

Необходими продукти:

250 г - телешка кайма

1 - 2 с.л. - олио

сол и черен пипер на вкус;

1 бр. маруля;

половин глава червен лук;

50 г чери домати;

100 г кисели краставички;

чедър.

За соса:

50 г майонеза;

2 с.л. кетчуп;

1 - 2 ч.л. горчица

50 г кисели краставички

сол на вкус.

Начин на приготвяне:

Загрявамe тиган на средно висока температура, добавямe олиото, оформямe каймата на голямо кюфте и я слагамe да се запържи добре от едната страна, пише Lidl.bg.

Обръщамe, за да се получи хубав загар и от другата страна, след което намачкваме кюфтето, за да се разпадне на дребни парченца.

Овкусяваме със сол и пипер и оставяме да се пържи още около 1 минута.

Отделяме изпържената кайма в купа и я оставяме да се охлади.

В друга купа добавямe съставките за соса, като краставичките настъргвамe или нарязваме на ситно. Разбъркваме и сосът е готов.

Нарязваме или накъсваме листата на марулята. Лука режем възможно най-ситно, чери доматите режем на половинки, киселите краставички – на колелца, а чедъра настъргваме на едро ренде.

В голяма купа добавяме зеленчуците, охладената запържена кайма и соса. Разбъркваме и поднасяме.