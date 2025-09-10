Дженифър Анистън показа новото си гадже (СНИМКИ)

Дженифър Анистън предизвика вълнение сред феновете си, след като публикува серия от снимки, с които обобщи изминалото лято. Сред кадрите с разходки по плажа и тренировки във фитнеса се появи и една снимка, която привлече особено внимание – мъж, заснет в гръб, гледащ залеза над океана.

Актрисата, която има над 44 милиона последователи в Instagram, добави кратък коментар: „Благодаря ти, лято.“ Почитателите веднага предположиха, че мистериозният силует е новият ѝ партньор. Под поста се появиха десетки коментари като: „Мекият старт“, „Това е постът, който чакахме!“ и „Кой е мъжът на снимка номер 17, Джен?“

Интересното е, че Дженифър Анистън отбеляза всички свои приятели на снимките – сред тях Адам Сандлър, Джейсън Бейтман, Кортни Кокс и Шон Хейс – но не и непознатия мъж.

През последните два месеца актрисата беше свързвана с Джим Къртис – лайф коуч и хипнотерапевт, описван като „любовен гуру“. Двамата бяха засечени заедно на почивка в Майорка през юли, придружавани от Джейсън Бейтман и съпругата му. Според близки източници двойката прекарва почти цялото си време заедно и споделя общи интереси като медитация, йога, терапия и любов към кучетата.

50-годишният Джим Къртис вече е показвал подкрепата си към Анистън, като беше забелязан на старта на нейната козметична марка LolaVie в Лос Анджелис. Той остана на заден план, но присъствието му не остана незабелязано.

В своя бюлетин Къртис наскоро разсъждава върху личните си трудности и преодоляването на болка и заболявания, които го насочват към пътя на духовни практики и личностно развитие.

56-годишната актриса има зад гърба си два брака – с Брад Пит (2000–2005) и с Джъстин Теру (2015–2017). Новата връзка, ако бъде потвърдена официално, би била първата публично призната от актрисата от години насам.