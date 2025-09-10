Новини
Дженифър Анистън показа новото си гадже (СНИМКИ)

10 Септември, 2025 15:31

Връзката на актрисата и писателя изглежда, че процъфтява

Дженифър Анистън показа новото си гадже (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън предизвика вълнение сред феновете си, след като публикува серия от снимки, с които обобщи изминалото лято. Сред кадрите с разходки по плажа и тренировки във фитнеса се появи и една снимка, която привлече особено внимание – мъж, заснет в гръб, гледащ залеза над океана.

Актрисата, която има над 44 милиона последователи в Instagram, добави кратък коментар: „Благодаря ти, лято.“ Почитателите веднага предположиха, че мистериозният силует е новият ѝ партньор. Под поста се появиха десетки коментари като: „Мекият старт“, „Това е постът, който чакахме!“ и „Кой е мъжът на снимка номер 17, Джен?“

Интересното е, че Дженифър Анистън отбеляза всички свои приятели на снимките – сред тях Адам Сандлър, Джейсън Бейтман, Кортни Кокс и Шон Хейс – но не и непознатия мъж.

През последните два месеца актрисата беше свързвана с Джим Къртис – лайф коуч и хипнотерапевт, описван като „любовен гуру“. Двамата бяха засечени заедно на почивка в Майорка през юли, придружавани от Джейсън Бейтман и съпругата му. Според близки източници двойката прекарва почти цялото си време заедно и споделя общи интереси като медитация, йога, терапия и любов към кучетата.

50-годишният Джим Къртис вече е показвал подкрепата си към Анистън, като беше забелязан на старта на нейната козметична марка LolaVie в Лос Анджелис. Той остана на заден план, но присъствието му не остана незабелязано.

В своя бюлетин Къртис наскоро разсъждава върху личните си трудности и преодоляването на болка и заболявания, които го насочват към пътя на духовни практики и личностно развитие.

56-годишната актриса има зад гърба си два брака – с Брад Пит (2000–2005) и с Джъстин Теру (2015–2017). Новата връзка, ако бъде потвърдена официално, би била първата публично призната от актрисата от години насам.


  • 1 цербер

    2 0 Отговор
    Кортни Кокс й е приятелка.Жена е.

    Коментиран от #5

    15:33 10.09.2025

  • 2 КуКуРуку

    1 0 Отговор
    ден до пладне ......

    15:35 10.09.2025

  • 3 Воисил Граматик

    2 0 Отговор
    Много ми е смешна с тия големи ролки на главата!

    15:36 10.09.2025

  • 4 Абе

    3 0 Отговор
    Дъртак някакъв.

    15:37 10.09.2025

  • 5 Освалдо Риос

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "цербер":

    Не бъди толкова сигурен.

    15:39 10.09.2025

  • 6 раз

    2 0 Отговор
    Ох,пак това инглиш название-лайв коуч...Аман вече!

    15:45 10.09.2025

  • 7 въпросче

    1 0 Отговор
    А Дженифър Анистън не показа ли поза с новото си гадже?

    15:48 10.09.2025

  • 8 Врат немит

    0 0 Отговор
    Сигурно си заслужава иначе защо да летува сред гантските хлебарки нa Маллорка 😋😂

    15:54 10.09.2025

  • 9 етикет

    0 0 Отговор
    Не е Малорка,а е Махорка.

    15:58 10.09.2025