Принц Хари направи дарение от 1,1 милиона лири на благотворителна организация за деца

10 Септември, 2025 13:31 450 6

Това се случи по време на посещението му във Великобритания вчера

Принц Хари направи дарение от 1,1 милиона лири на благотворителна организация за деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари направи едно от най-големите публични индивидуални дарения от член на британското кралско семейство, предоставяйки лично 1,1 милиона британски лири (около 1,49 милиона щатски долара) на благотворителната организация на BBC – "Деца в нужда". Това бе потвърдено от фондацията по време на посещението на Хари в Нотингам – първата му визита на Острова от пет месеца насам и една от най-публичните му появи оттеглянето му от официалните кралски задължения през 2020 година.

Средствата ще бъдат насочени към програми за подкрепа на младежи от общности, засегнати от насилие, с акцент върху град Нотингам. В изявление принцът подчерта ангажимента си към младите хора: „Благодарни сме за възможността да подкрепим усилията на ‘Деца в нужда’ и местните лидери, които работят за изграждането на сигурна среда, доверие и чувство за принадлежност сред най-уязвимите младежи“, посочи 40-годишният Хари.

Фондация „Деца в нужда“, създадена през 1980 г., е събрала над един милиард паунда за различни каузи и подкрепя повече от 1500 проекта из цяла Великобритания, сочат официалните данни на BBC. Организацията е известна с прозрачността си, но публичното съобщаване на лични дарения от страна на кралски особи остава рядкост, отбелязва и Reuters.

Дарението на принц Хари идва на фона на редица инициативи в кралското семейство в последните години. Крал Чарлз III, бащата на Хари, наскоро бе отличен за участие в кампании за подпомагане на жертвите на земетресението в Турция и Сирия през 2023 г., а братът на Хари – принц Уилям, продължава да подкрепя каузи, свързани с психично здраве, бежанци и благотворителни кухни във Великобритания и чужбина.

В рамките на престоя си в Лондон, принц Хари отдаде почит на баба си, покойната кралица Елизабет II, като поднесе цветя на гроба ѝ по случай третата годишнина от смъртта ѝ. Същия ден той взе участие в церемония за награждаване на деца с тежки заболявания, а по план за утре е предвидено посещение на Центъра за изследване на травми от експлозии в Лондон, съобщават още BBC и Guardian.

Медиите във Великобритания и САЩ коментират дали престоят на принц Хари ще включи среща с крал Чарлз III – първата им от над 20 месеца насам. Към момента официално потвърждение за подобна среща няма, докато принцът продължава да живее със съпругата си Меган и двете им деца в Калифорния.


