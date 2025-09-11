Бащата на убития на фестивала Burning Man руснак иска намесата на Тръмп

Бащата на Вадим Круглов, руски гражданин, убит на американския фестивал Burning Man, се обърна към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи ТАСС.
Уточнява се, че родителят на мъжа - Игор Круглов - е поискал от държавния глава помощ за разследване на престъплението. Според Круглов е минала повече от седмица от откриването на тялото на сина му и все още няма резултати.
Във видеообръщението си Круглов отбеляза, че местният шериф провежда разследване, а федералната агенция на САЩ все още не го е започнала. „Злото трябва да бъде наказано! Затова се обръщам към Вас, уважаеми господин президент, и ви моля да разпоредите на ФБР незабавно да започне разследване на убийството на сина ми“, заяви бащата на жертвата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А какво прави синчето на олигарха
Или някои са по-рвни от други:"При комунизма всички са равни, но има и по-рано"
12:33 11.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да попитам:
Коментиран от #6
13:08 11.09.2025
6 Само завършен, kpeтeнougeн русофил
До коментар #5 от "Да попитам:":е способен да извлече такива заключения от случката!
Но си прав за едно. Там се случват лоши работи на много хора. В РФ обаче се случват същите лоши работи на хората, но умножени не по хиляда, а по милион!
13:14 11.09.2025
7 си дзън
13:29 11.09.2025