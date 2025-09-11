Новини
Бащата на убития на фестивала Burning Man руснак иска намесата на Тръмп

11 Септември, 2025 12:14 1 088 7

  • burning man-
  • руснак-
  • баща-
  • доналд тръмп-
  • намеса-
  • разследване-
  • игор круглов

Родителят на мъжа - Игор Круглов - е поискал от държавния глава помощ за разследване на престъплението

Бащата на убития на фестивала Burning Man руснак иска намесата на Тръмп - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бащата на Вадим Круглов, руски гражданин, убит на американския фестивал Burning Man, се обърна към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи ТАСС.

Уточнява се, че родителят на мъжа - Игор Круглов - е поискал от държавния глава помощ за разследване на престъплението. Според Круглов е минала повече от седмица от откриването на тялото на сина му и все още няма резултати.

Във видеообръщението си Круглов отбеляза, че местният шериф провежда разследване, а федералната агенция на САЩ все още не го е започнала. „Злото трябва да бъде наказано! Затова се обръщам към Вас, уважаеми господин президент, и ви моля да разпоредите на ФБР незабавно да започне разследване на убийството на сина ми“, заяви бащата на жертвата.


Оценка 4 от 5 гласа.
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 А какво прави синчето на олигарха

    8 2 Отговор
    на парти фестивал в "гадната" Америка, вместо да се бие с "украинските фашисти" на фронта?
    Или някои са по-рвни от други:"При комунизма всички са равни, но има и по-рано"

    12:33 11.09.2025

  • 5 Да попитам:

    4 1 Отговор
    Интересно чий го е дирил руснака в пустинята Невада??? Не е ли знаел какво се случва в тази страна и на тези концерти?! БОГ да го прости и съболезнования на близките му! А на Тръмп в момента едва ли му е до това! Убийствата в кравария са ежедневие и не впечатляват никой!

    Коментиран от #6

    13:08 11.09.2025

  • 6 Само завършен, kpeтeнougeн русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да попитам:":

    е способен да извлече такива заключения от случката!
    Но си прав за едно. Там се случват лоши работи на много хора. В РФ обаче се случват същите лоши работи на хората, но умножени не по хиляда, а по милион!

    13:14 11.09.2025

  • 7 си дзън

    0 0 Отговор
    Решението за убити руснаци в САЩ е: вън всички руснаци от САЩ.

    13:29 11.09.2025