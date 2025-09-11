Принц Хари с първи коментар след срещата с баща му крал Чарлз III

Принц Хари заяви, че баща му, крал Чарлз III, се чувства „чудесно“ след тяхната дългоочаквана среща. Херцогът на Съсекс коментира темата лаконично по време на прием, посветен на Игрите Invictus, цитиран от Daily Mail. Той е бил в добро настроение, разговаряйки с корпоративни партньори и представители на правителството на събитието, непосредствено след срещата си с краля.

По-рано в сряда принц Хари беше забелязан да пристига в лондонската резиденция на крал Чарлз – Кларънс Хаус – за частен чаен прием. Това бе първата им лична среща от повече от година на фона на продължаващите разногласия в кралското семейство. Двамата са разговаряли малко под един час, което е по-дълго от предишната им 30-минутна среща през февруари 2024 г., когато кралят публично съобщи за диагнозата си с онкологично заболяване.

Хари пристигна на срещата с черен SUV, както показват снимки, публикувани от Page Six.

Принц Хари и баща му остават във фокуса на медийното внимание, след като отношенията в семейството бяха поставени на изпитание след решението на принца и съпругата му Меган Маркъл да се откажат от кралските си задължения през 2020 г. По-късно двамата споделиха редица подробности за отношенията в кралското семейство в няколко интервюта, както и в мемоарната книга на Хари „Резервният“.

Конфликтът беше допълнително задълбочен от съдебния спор на Хари относно отнемането на публично финансираната му охрана при посещения във Великобритания. Принцът твърди, че е бил третиран несправедливо след лишаването си от охрана и подчертава, че баща му има правомощия да разреши този въпрос.

Въпреки напрежението, през последните месеци Хари демонстрира опити за сближаване с кралското семейство. Миналия месец се появиха информации, че той ще се срещне с краля по време на посещението си в Лондон за наградите WellChild на 8 септември, които съвпаднаха с годишнината от смъртта на кралица Елизабет II.

Източник, цитиран от The Mirror, отбелязва, че макар по-широките семейни проблеми да не са решени, срещата между Чарлз и Хари е стъпка към евентуално помирение. За първи път от дълго време има реално усещане, че сближаването е възможно.