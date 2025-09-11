Новини
Любопитно »
За 14-и път отказаха да освободят убиеца на Джон Ленън условно

11 Септември, 2025 14:58 528 5

  • джон ленън-
  • марк дейвид чапман-
  • убийство-
  • освобождаване-
  • затвор-
  • присъда

Марк Дейвид Чапман излежава присъда от 20 години до доживот за убийството на фронтмена на "Бийтълс"

За 14-и път отказаха да освободят убиеца на Джон Ленън условно - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Марк Дейвид Чапман - мъжът, убил Джон Ленън пред дома му в Манхатън през 1980 г., за 14-и път получи отказ за условно освобождаване, съобщиха от затворническите власти в Ню Йорк. 70-годишният Чапман се яви пред комисията по условно освобождаване в края на август тази година, като решението бе обявено официално от институциите.

Чапман застреля Ленън на 8 декември 1980 г., докато музикантът и съпругата му Йоко Оно се прибираха в апартамента си в “Дакота билдинг” в Манхатън. Само часове по-рано Ленън бе подписал автограф върху копие от албума “Double Fantasy”, което самият Чапман му подал. След стрелбата, Чапман останал на мястото, държейки екземпляр от романа “Спасителят в ръжта” от Дж. Д. Селинджър, и бил арестуван от полицията.

Снимка: БГНЕС/ EPA

В продължение на повече от четири десетилетия случаят остава символ на трагична загуба и шок за милиони почитатели на Ленън и “Бийтълс” по света. В предишни изслушвания Чапман е изразявал съжаление за действията си, заявявайки, че е търсил слава на всяка цена. Протоколът от последното заседание на комисията все още не е публично достъпен.

70-годишният Марк Дейвид Чапман излежава присъда “от 20 години до доживот” в затвора “Грийн Хейвън” на север от Ню Йорк. Следващото разглеждане на молбата му за условно освобождаване е насрочено за февруари 2027 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стара чанта

    7 1 Отговор
    Да гние в затвора, малоумникът !

    15:02 11.09.2025

  • 2 Е че за кво

    4 0 Отговор
    му е да го освобождават? Той не става за нищо...

    15:04 11.09.2025

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    КОЙТО СИ ИГРАЕ С " ОГЪНЯ " ТОВА ГО ЧАКА ДО СМЪРТТА МУ. 🤕😴🤕

    15:04 11.09.2025

  • 4 Бай Амет чобанина

    0 0 Отговор
    Тоя са го скъсали ...от обиждане...

    15:05 11.09.2025

  • 5 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Да го освободят когато започне да се накъква доживотно.

    15:12 11.09.2025