За 14-и път отказаха да освободят убиеца на Джон Ленън условно

Марк Дейвид Чапман - мъжът, убил Джон Ленън пред дома му в Манхатън през 1980 г., за 14-и път получи отказ за условно освобождаване, съобщиха от затворническите власти в Ню Йорк. 70-годишният Чапман се яви пред комисията по условно освобождаване в края на август тази година, като решението бе обявено официално от институциите.

Чапман застреля Ленън на 8 декември 1980 г., докато музикантът и съпругата му Йоко Оно се прибираха в апартамента си в “Дакота билдинг” в Манхатън. Само часове по-рано Ленън бе подписал автограф върху копие от албума “Double Fantasy”, което самият Чапман му подал. След стрелбата, Чапман останал на мястото, държейки екземпляр от романа “Спасителят в ръжта” от Дж. Д. Селинджър, и бил арестуван от полицията.

Снимка: БГНЕС/ EPA

В продължение на повече от четири десетилетия случаят остава символ на трагична загуба и шок за милиони почитатели на Ленън и “Бийтълс” по света. В предишни изслушвания Чапман е изразявал съжаление за действията си, заявявайки, че е търсил слава на всяка цена. Протоколът от последното заседание на комисията все още не е публично достъпен.

70-годишният Марк Дейвид Чапман излежава присъда “от 20 години до доживот” в затвора “Грийн Хейвън” на север от Ню Йорк. Следващото разглеждане на молбата му за условно освобождаване е насрочено за февруари 2027 г.