Джъстин Бийбър се пусна само по бели гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)

11 Септември, 2025 16:59 628 5

Певецът реши да се разходи по бели боксерки по черен път

Джъстин Бийбър се пусна само по бели гащи (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Джъстин Бийбър шокира феновете си в мрежата, публикувайки серия снимки и видеа в Instagram, на които се вижда как кара електрически скутер по черен път, облечен единствено в слипове Calvin Klein. Певецът, който наскоро навърши 31 години, е сниман незнайно от кого без дрехи и обувки, демонстрирайки непринудено настроение и доза самоирония пред камерата.

В публикацията липсваше текст, но последователите му не закъсняха с реакциите и коментарите, като някои отбелязаха шеговито: „Малкият Бийбър днес ни показва големия Бийбър!“ и „Радвам се, че живее живота си така, както иска.“ Други коментираха, че изпълнителят изглежда щастлив и в страхотна форма.

Публикация, споделена от Justin Bieber (@lilbieber)

Паралелно със снимките от разходката, Бийбър сподели и кадри от други свои активности – шофиране на ATV през гора, каране на джет и клип от тренировка по голф. Феновете му изразиха възхищение от спортната му форма и разнообразните му интереси.

В друг пост Бийбър публикува плакат на новия си албум “SWAG II”, както и снимка с Хейли Бийбър и сина им Джак, който е на една година.

Изпълнителят изненада публиката с издаването на “SWAG II” на 5 септември, след като първата част на албума излезе през юли. Проектът включва 44 песни, сред които и “I Do” – песен, посветена на Хейли и връзката им, включително препратки към сватбата им през 2018 г. и церемонията по подновяване на обетите през 2024 г.

Темата за семейния живот продължава в парчетата “I Think You’re Special” и “Mother in You”, които също са адресирани към съпругата му. Двойката демонстрира единство по време на премиерата на албума в Ню Йорк, въпреки медийни публикации, свързващи излизането на албума с евентуално напрежение в отношенията им.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жико

    6 0 Отговор
    Пълен исклесък

    17:03 11.09.2025

  • 3 Апа я

    3 0 Отговор
    Мислех да чаластримм буля Бийбърица ама са като го видох и фанах да се двоУмим!

    17:05 11.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 а кога писарката ще

    3 0 Отговор
    се пусне само по бели прашки

    стига само цъкате за другите
    нещо и за вас в натура

    17:27 11.09.2025