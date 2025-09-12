Новини
Транссексуален модел лъсна на корицата на списание (СНИМКА)

12 Септември, 2025

Появата на Алекс Консани на корицата на Dazed е поредното доказателство, че светът на модата става все по-отворен към различията и индивидуалността

Транссексуален модел лъсна на корицата на списание (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълна от коментари и възхищение заля социалните мрежи, след като американският модел и инфлуенсър Алекс Консани украси корицата на престижното списание Dazed. Само на 22 години, Консани вече се превърна в символ на смелостта и свободата на изразяване, а последната ѝ фотосесия предизвика истински фурор сред феновете на модата.

В една от най-обсъжданите снимки, Алекс позира до нежно розова стена, облечена в класически сини дънки. Гърдите ѝ са прикрити единствено с малки кафяви чантички – нестандартен аксесоар, който подчертава индивидуалния ѝ стил. Гримът ѝ е дръзък и запомнящ се: очите са подчертани с наситен черен молив, а устните – с ярко червено червило, което придава допълнителна доза увереност на визията ѝ.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Dazed (@dazed)


Фотосесията не спира дотук – в друга провокативна снимка, моделът се появява напълно гол, като прикрива интимните си части с разпечатани фотографии.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Dazed (@dazed)


Този артистичен подход не само разчупва табутата, но и изпраща силно послание за приемане и разнообразие в модната индустрия. Появата на Алекс Консани на корицата на Dazed е поредното доказателство, че светът на модата става все по-отворен към различията и индивидуалността.


