Транссексуален модел лъсна на корицата на списание (СНИМКА)

Вълна от коментари и възхищение заля социалните мрежи, след като американският модел и инфлуенсър Алекс Консани украси корицата на престижното списание Dazed. Само на 22 години, Консани вече се превърна в символ на смелостта и свободата на изразяване, а последната ѝ фотосесия предизвика истински фурор сред феновете на модата.
В една от най-обсъжданите снимки, Алекс позира до нежно розова стена, облечена в класически сини дънки. Гърдите ѝ са прикрити единствено с малки кафяви чантички – нестандартен аксесоар, който подчертава индивидуалния ѝ стил. Гримът ѝ е дръзък и запомнящ се: очите са подчертани с наситен черен молив, а устните – с ярко червено червило, което придава допълнителна доза увереност на визията ѝ.
Фотосесията не спира дотук – в друга провокативна снимка, моделът се появява напълно гол, като прикрива интимните си части с разпечатани фотографии.
Този артистичен подход не само разчупва табутата, но и изпраща силно послание за приемане и разнообразие в модната индустрия. Появата на Алекс Консани на корицата на Dazed е поредното доказателство, че светът на модата става все по-отворен към различията и индивидуалността.
