Брадли Купър и Джиджи Хадид заедно на светско събитие в Ню Йорк въпреки слуховете за раздяла (СНИМКИ)

В разгара на спекулациите около личния си живот, холивудският актьор Брадли Купър изненада всички, появявайки се рамо до рамо с топмодела Джиджи Хадид на бляскаво парти в Ню Йорк. Събитието, организирано по повод премиерата на октомврийското издание на престижното списание Vogue, събра елита на модната и филмовата индустрия. Въпреки мълвата за разрив в отношенията им, двамата демонстрираха стил и увереност пред обективите.

50-годишният Купър заложи на елегантна визия с тъмносиня риза, класически панталон Louis Vuitton и стилни ботуши, подчертавайки безупречния си вкус. Джиджи Хадид, от своя страна, прикова погледите с ефектна рокля, украсена с геометрични мотиви и игриви пискюли – истинско модно вдъхновение за сезона.

Появата им заедно на светското събитие предизвика вълна от коментари и догадки сред фенове и медии. Мнозина се питат дали слуховете за разтрогнат годеж са преувеличени или двамата просто предпочитат да запазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите.