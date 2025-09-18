Новини
Любопитно »
Брадли Купър и Джиджи Хадид заедно на светско събитие в Ню Йорк въпреки слуховете за раздяла (СНИМКИ)

18 Септември, 2025 11:14 832 3

  • брадли купър-
  • джиджи хадид-
  • светско събитие-
  • vogue-
  • слухове за раздяла-
  • модна индустрия-
  • ню йорк-
  • знаменитости

Появата им заедно на светското събитие предизвика вълна от коментари и догадки сред фенове и медии

Брадли Купър и Джиджи Хадид заедно на светско събитие в Ню Йорк въпреки слуховете за раздяла (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В разгара на спекулациите около личния си живот, холивудският актьор Брадли Купър изненада всички, появявайки се рамо до рамо с топмодела Джиджи Хадид на бляскаво парти в Ню Йорк. Събитието, организирано по повод премиерата на октомврийското издание на престижното списание Vogue, събра елита на модната и филмовата индустрия. Въпреки мълвата за разрив в отношенията им, двамата демонстрираха стил и увереност пред обективите.

50-годишният Купър заложи на елегантна визия с тъмносиня риза, класически панталон Louis Vuitton и стилни ботуши, подчертавайки безупречния си вкус. Джиджи Хадид, от своя страна, прикова погледите с ефектна рокля, украсена с геометрични мотиви и игриви пискюли – истинско модно вдъхновение за сезона.

Появата им заедно на светското събитие предизвика вълна от коментари и догадки сред фенове и медии. Мнозина се питат дали слуховете за разтрогнат годеж са преувеличени или двамата просто предпочитат да запазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Хеххехе Брадли прилича на "чичо Чарли" в силните му години, когато беше яко зависим от коккаинн и алкохол.

    11:47 18.09.2025

  • 2 Платена реклама

    1 1 Отговор
    Сорос явно си е платил на Брадли да се показва с мюсюлманки като Ирина Швейк и Джиджи -биджи

    11:47 18.09.2025

  • 3 Уили

    1 0 Отговор
    Какво хубаво намират в тази жена с огромна като зелка глава? С ужасни облекла и двамата.

    12:35 18.09.2025