Новини
Любопитно »
25-годишната дъщеря на Джон Траволта се разгърди за корицата на списание (СНИМКА)

25-годишната дъщеря на Джон Траволта се разгърди за корицата на списание (СНИМКА)

26 Ноември, 2025 19:30 948 3

  • дъщеря-
  • ела блу-
  • джон траволта-
  • корица на списание

25-годишната дама позира с разкопчано черно палто, сини дънки и лачени ботуши в бордо

25-годишната дъщеря на Джон Траволта се разгърди за корицата на списание (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ела Блу, дъщеря на холивудските актьори Джон Траволта и Кели Престън, е момичето на корицата на новия брой на списание HardCopy, съобщи Daily Mail.

25-годишната дама позира с разкопчано черно палто, сини дънки и лачени ботуши в бордо. Аксесоарите ѝ бяха масивни пръстени. Дъщерята на Джон Траволта позира с прическа wet-look и кафяви сенки за очи.


Ела Блу е запалена по музиката от детството си; тя също така пише и изпълнява песни. Актьорът отбеляза в социалните мрежи, че дъщеря му е много талантлива и че е „изключително горд“, че е неин баща.

Джон Траволта и Кели имат и 15-годишен син, Бенджамин. Тийнейджърът активно се занимава с тренировки в стил нинджа, които съчетават елементи от паркур, скално катерене и CrossFit. Синът на актьора преминава различни писти с препятствия по часовник, заснема ги и ги споделя със своите последователи в социалните мрежи.

Звездата от „Криминале“ призна пред репортери, че срещата със съпругата му и раждането на деца са най-хубавото нещо, което му се е случвало. Според Траволта, той отдавна живеел за дъщеря си и сина си и прави всичко възможно за тяхното щастие и благополучие.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корифей

    0 0 Отговор
    Арно е момето.

    19:37 26.11.2025

  • 2 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    На тати, калпазанката.

    19:41 26.11.2025

  • 3 Помак

    1 0 Отговор
    мой калибър ..кат дъска ..мн аресвам таквиз

    19:51 26.11.2025