25-годишната дъщеря на Джон Траволта се разгърди за корицата на списание (СНИМКА)

Ела Блу, дъщеря на холивудските актьори Джон Траволта и Кели Престън, е момичето на корицата на новия брой на списание HardCopy, съобщи Daily Mail.

25-годишната дама позира с разкопчано черно палто, сини дънки и лачени ботуши в бордо. Аксесоарите ѝ бяха масивни пръстени. Дъщерята на Джон Траволта позира с прическа wet-look и кафяви сенки за очи.

Ела Блу е запалена по музиката от детството си; тя също така пише и изпълнява песни. Актьорът отбеляза в социалните мрежи, че дъщеря му е много талантлива и че е „изключително горд“, че е неин баща.

Джон Траволта и Кели имат и 15-годишен син, Бенджамин. Тийнейджърът активно се занимава с тренировки в стил нинджа, които съчетават елементи от паркур, скално катерене и CrossFit. Синът на актьора преминава различни писти с препятствия по часовник, заснема ги и ги споделя със своите последователи в социалните мрежи.

Звездата от „Криминале“ призна пред репортери, че срещата със съпругата му и раждането на деца са най-хубавото нещо, което му се е случвало. Според Траволта, той отдавна живеел за дъщеря си и сина си и прави всичко възможно за тяхното щастие и благополучие.