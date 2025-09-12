Нина Добрев развали годежа си с Шон Уайт

След като се радваха на взаимната си любов цели пет години, се разделиха. Холивудската звезда Нина Добрев, която е родена в София, изненадващо развали звездния си годеж с трикратния олимпийски шампион по сноуборд Шон Уайт.

Двамата бяха заедно от пет години, а в края на октомври 2024 г. се сгодиха в Ню Йорк. Според приближени до актрисата и бившия спортист, решението за раздялата е било трудно, но по взаимно желание и изпълнено с уважение, съобщава „People“, цитиран от marica.bg.

Последната обща поява на Нина Добрев и Шон Уайт на публично място беше преди две седмици. Двамата бяха заснети от папараци да се разхождат из Лос Анджелис, докато се държат за ръце. Десетина дни по-рано двойката беше на море в Гърция, където беше в компанията на пилота от Формула 1 Люис Хамилтън и актрисата Аня Тейлър-Джой.

По време на филмовия фестивал в Торонто, който започна на 4 септември и продължава до 14 септември, Нина Добрев се появи без годежния си пръстен. Освен това е премахнала от водеща позиция в „Инстаграм“ миналогодишната си публикация, на която Шон Уайт на колене ѝ дава украсеното с голям диамант бижу. За момента нито актрисата, нито бившият спортист са коментирали публично раздялата си.