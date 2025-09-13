Деми Ловато с нов сингъл “Here All Night” от предстоящия й албум

Номинираната за "Грами" световна звезда Деми Ловато се завръща с нов силен и заразителен сингъл – "Here All Night". Продуцирана от Zhone (известен с работата си с Kylie Minogue, Troye Sivan и Kesha), песента съчетава характерния мощен вокал на Деми с енергична денс продукция, създавайки модерен поп химн за нощи, в които емоциите не стихват.

"Here All Night" е вторият сингъл от предстоящия девети студиен албум на Ловато и идва след успеха на "Fast" – електро-поп трак, който дебютира директно в Топ 10 на Billboard’s Hot Dance/Pop Songs Chart.

По случай премиерата, Деми отново се обединява с режисьорката Hannah Lux Davis (известна с видеата към “Cool for the Summer” и “Sorry Not Sorry”) за създаването на визуално въздействащ видеоклип. В него виждаме героиня, затворена между четири стени, която намира начин да се освободи от емоционалната болка чрез танц и движение.

Деми споделя:

""Here All Night" е песен за раздяла, която написах, влизайки в ролята на измислен персонаж – и това ми позволи да изразя неща, които иначе не бих. Още щом песента беше готова, знаех, че искам танцово видео. То е за танцуване през болката – сурово, силно и с нотка на игриво воайорство.”

Предстоящият албум на Demi Lovato, определен от Rolling Stone като “празничен денс-поп”, бележи нов творчески етап в кариерата ѝ – пълен с енергия, искреност и музикално обновление.