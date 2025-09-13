Брадли Купър отложил сватбата с Джиджи Хадид заради страх от обвързване

Актьорът Брадли Купър е "замразил" предложението си за брак с модела Джиджи Хадид по неочаквана причина, пише Radar Online, позовавайки се на източник, близък до двойката.

Според вътрешния източник, 50-годишният актьор е отложил идеята да се ожени за любимата си поради страх от брак. „Той е идеалист по отношение на брака на родителите си, който е бил неразрушим до смъртта на баща му през 2011 г., така че му е трудно да се реши на тази стъпка“, обясни той.

В същото време информаторът подчерта, че актьорът е уплашен от мисълта за дългосрочни ангажименти. Известно е, че майката на Хадид настоява за сватбата на дъщеря си и нейния избраник.

„Йоланда вижда колко много Джиджи обожава Брадли и иска да види момиченцето си щастливо и в безопасност – възможно най-скоро“, заключи източникът.