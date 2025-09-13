Новини
Брадли Купър отложил сватбата с Джиджи Хадид заради страх от обвързване

Брадли Купър отложил сватбата с Джиджи Хадид заради страх от обвързване

13 Септември, 2025 10:42 472 3

  • брадли купър-
  • джиджи хадид-
  • брак-
  • обвързване-
  • страх

Актьорът е уплашен от мисълта за дългосрочни ангажименти

Брадли Купър отложил сватбата с Джиджи Хадид заради страх от обвързване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актьорът Брадли Купър е "замразил" предложението си за брак с модела Джиджи Хадид по неочаквана причина, пише Radar Online, позовавайки се на източник, близък до двойката.

Според вътрешния източник, 50-годишният актьор е отложил идеята да се ожени за любимата си поради страх от брак. „Той е идеалист по отношение на брака на родителите си, който е бил неразрушим до смъртта на баща му през 2011 г., така че му е трудно да се реши на тази стъпка“, обясни той.

В същото време информаторът подчерта, че актьорът е уплашен от мисълта за дългосрочни ангажименти. Известно е, че майката на Хадид настоява за сватбата на дъщеря си и нейния избраник.

„Йоланда вижда колко много Джиджи обожава Брадли и иска да види момиченцето си щастливо и в безопасност – възможно най-скоро“, заключи източникът.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 превалил е хълма

    0 0 Отговор
    Още малко и никоя няма да се навие да го страхува с обвързване.😄

    10:51 13.09.2025

  • 2 😂😂😂

    1 0 Отговор
    Облякла се е като треторазрядна селянка от Мисисипи

    11:01 13.09.2025

  • 3 село

    0 0 Отговор
    Много жалко. Тъкмо се гласях да обсъждам развода му. Не може двама "известни" да се венчаят, и да не се разведат. После ще си останат добри приятели. Знам ги аз тези работи.

    11:09 13.09.2025