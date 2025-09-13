Новини
Много екшън и напрежение в шестия сезон на “Под прикритие”

13 Септември, 2025 13:06 1 039 6

  • шести сезон-
  • сериал-
  • под прикритие-
  • иво андонов-
  • куката

Иво Андонов, Куката и Близнака се завръщат

Много екшън и напрежение в шестия сезон на “Под прикритие” - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В официалните страници на продукцията в социалните мрежи пуснаха тийзър, който издава много напрежение и екшън в мафиотските среди, пtialoto.bgише

В новата гангстерска война главни участници, разбира се, са познатите лица на ъндърграунд сцената - Иво Андонов, Куката и Джаро, изиграни от Захари Захаров, Мариан Вълев и Михаил Билалов.

“Няма Джаро, няма Маро….има 6-ти сезон!

Иво Андонов, Куката и Близнака се завръщат.

Под прикритие, Сезон 6

Очаквайте!”, написаха от екипа на сериала в социалните мрежи.


Според тийзъра Иво Андонов, който бе убит на финала на пети сезон, е жив и събира старата банда гангстери, сред които се появява и Тихомир Гърдев (в ролята Кирил Ефремов), новият му ключов съюзник.

Все още не става ясно и каква ще бъде ролята на Юлиан Вергов, който беше забелязан на снимачната площадка още през юни. Засега се знае само, че актьорът ще играе ключова роля в развръзката на сюжета, но на чия страна ще бъде?

“Под прикритие 6” с режисьор Виктор Божинов, е част от филмопроизводството на обществената телевизия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Беше интересен

    9 2 Отговор
    В началото, финалът - бълвоч, а продължението - ще бъде бълвоч с боза.

    13:09 13.09.2025

  • 2 Софийски селянин,

    10 1 Отговор
    И със този блудкав сериал криминале на какво учат младите...?!
    Как да живеят без правила без морал,и да не работят...

    13:23 13.09.2025

  • 3 123456

    8 0 Отговор
    леко тапанарски филмь за мутри и мутреси, аман

    13:44 13.09.2025

  • 4 В овладяната държава

    3 0 Отговор
    Победители са двете п.рас.ета

    14:10 13.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    “Под прикритие 6 с режисьор Виктор Божинов, е част от филмопроизводството на обществената телевизия."

    Ето за какво отиват част от нашите данъци! За промотиране на мутри, мутренския начин на живот, наркотици, убийства. И таргет аудиторията е учениците!

    14:15 13.09.2025

  • 6 🔥🔥🔥🔥🔥

    1 1 Отговор
    🔥🔥🔥🔥

    14:29 13.09.2025