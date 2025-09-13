Много екшън и напрежение в шестия сезон на “Под прикритие”

В официалните страници на продукцията в социалните мрежи пуснаха тийзър, който издава много напрежение и екшън в мафиотските среди, пtialoto.bgише
В новата гангстерска война главни участници, разбира се, са познатите лица на ъндърграунд сцената - Иво Андонов, Куката и Джаро, изиграни от Захари Захаров, Мариан Вълев и Михаил Билалов.
“Няма Джаро, няма Маро….има 6-ти сезон!
Иво Андонов, Куката и Близнака се завръщат.
Под прикритие, Сезон 6
Очаквайте!”, написаха от екипа на сериала в социалните мрежи.
Според тийзъра Иво Андонов, който бе убит на финала на пети сезон, е жив и събира старата банда гангстери, сред които се появява и Тихомир Гърдев (в ролята Кирил Ефремов), новият му ключов съюзник.
Все още не става ясно и каква ще бъде ролята на Юлиан Вергов, който беше забелязан на снимачната площадка още през юни. Засега се знае само, че актьорът ще играе ключова роля в развръзката на сюжета, но на чия страна ще бъде?
“Под прикритие 6” с режисьор Виктор Божинов, е част от филмопроизводството на обществената телевизия.
1 Беше интересен
13:09 13.09.2025
2 Софийски селянин,
Как да живеят без правила без морал,и да не работят...
13:23 13.09.2025
3 123456
13:44 13.09.2025
4 В овладяната държава
14:10 13.09.2025
5 таксиджия 🚖
Ето за какво отиват част от нашите данъци! За промотиране на мутри, мутренския начин на живот, наркотици, убийства. И таргет аудиторията е учениците!
14:15 13.09.2025
6 🔥🔥🔥🔥🔥
14:29 13.09.2025