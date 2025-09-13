Много екшън и напрежение в шестия сезон на “Под прикритие”

В официалните страници на продукцията в социалните мрежи пуснаха тийзър, който издава много напрежение и екшън в мафиотските среди, пtialoto.bgише

В новата гангстерска война главни участници, разбира се, са познатите лица на ъндърграунд сцената - Иво Андонов, Куката и Джаро, изиграни от Захари Захаров, Мариан Вълев и Михаил Билалов.

“Няма Джаро, няма Маро….има 6-ти сезон!

Иво Андонов, Куката и Близнака се завръщат.

Под прикритие, Сезон 6

Очаквайте!”, написаха от екипа на сериала в социалните мрежи.

Според тийзъра Иво Андонов, който бе убит на финала на пети сезон, е жив и събира старата банда гангстери, сред които се появява и Тихомир Гърдев (в ролята Кирил Ефремов), новият му ключов съюзник.

Все още не става ясно и каква ще бъде ролята на Юлиан Вергов, който беше забелязан на снимачната площадка още през юни. Засега се знае само, че актьорът ще играе ключова роля в развръзката на сюжета, но на чия страна ще бъде?

“Под прикритие 6” с режисьор Виктор Божинов, е част от филмопроизводството на обществената телевизия.