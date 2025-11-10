Русия за завода на „Райнметал“ в България: Ситуацията е до ръба

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира плановете на германския концерн Rheinmetall ("Райнметал") да построи голям завод за производство на барут и боеприпаси в България. По думите ѝ Москва вижда "стъпки, които очевидно водят ситуацията до ръба". Ето пълното изказване на Захарова, цитирано от Посолството на РФ в България:
Мисля, че всички видяха как на 28 октомври т.г. в София в присъствието на висшето политическо ръководство на България се случи подписването на договора между държавното военно-промишлено предприятие „Вазовски машиностроителни заводи“ (Сопот) и германския концерн Rheinmetall относно изграждането на голям завод за производство на барут и боеприпаси на българска територия. Това е пореден ход за пренасочване на европейските икономики към военно производство.
Показателен епизод беше обиколката на председателя на Европейската комисия У. фон дер Лайен в няколко „фронтови“ държави от ЕС, както ги квалифицираха в Брюксел, включително България, в края на август и началото на септември тази година. Тогава тя категорично поиска увеличаване на военните разходи и разширяване на военнотехническото производство, естествено с конкретна цел (която също не беше тайна) – „противопоставяне на Русия“, което отдавна се е превърнало в натрапчива идея, или по-скоро в мания за европейските бюрократи. Това е удобен начин да се прикрият провалените резултати от икономическата и социалната политика и невъзможността за справяне със системните проблеми у дома. В случая това е начин да се отклони вниманието на българските граждани от провалената политика на Брюксел за европейска интеграция. Преди, когато Европейският съюз все още беше Европейска икономическа общност, този съюз помагаше на хората да живеят. Сега им пречи.
В условията, в които много европейски държави остават суверенни само на думи, техните правителства механично изпълняват заповеди от Брюксел, без да се замислят за реалната ситуация – нуждите на собствените си граждани. Виждаме стъпки, които очевидно водят ситуацията до ръба. Нека ви напомня, че по-рано беше подписан договор за изграждането на барутен завод в Румъния от концерна Rheinmetall.
Считаме тенденцията към милитаризация на Европейския съюз за катастрофална, която предвид събитията в Украйна и ролята на Запада в украинските дела води до прекомерно увеличаване на военните и политическите рискове в Европа.
2 МерКурий
19:41 10.11.2025
3 нано
Коментиран от #12
19:41 10.11.2025
4 Ком
Коментиран от #8
19:42 10.11.2025
5 Ролан
19:43 10.11.2025
7 Няма такава държава
19:44 10.11.2025
8 Ама къде
До коментар #4 от "Ком":в Лисабон ли?
19:45 10.11.2025
9 Хахахаха
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Аз от кога чакам рашата да направи втори Донбас от България. За да знаете кого подкрепяте. Путинизма се лекува само с руски мир.
19:45 10.11.2025
10 Майна
Питайте и Радев по какъв случай от миналата година ги агитираше Райнметал да идват в България!
Скараха се с Борисов кой ги е довел!!!!
Коментиран от #45
19:45 10.11.2025
11 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Сменяй хаповете или ветеринара дето те преглежда,щото не те бива.....😂😂😂
19:45 10.11.2025
12 Гърмят
До коментар #3 от "нано":повече от снаряди!
19:45 10.11.2025
13 Червен кхмер
Щом лае руската алкашка значи всичко правилно се прави в ЕС.
Коментиран от #40
19:46 10.11.2025
14 Абе
Коментиран от #19
19:46 10.11.2025
15 Хм...
После да не питаме "а нас зашто?" мигайки невинно с насълзени от огорчение очички!
Коментиран от #24
19:47 10.11.2025
16 Машо
Коментиран от #17
19:48 10.11.2025
17 Маша
До коментар #16 от "Машо":Скоро и натам ще тръгнат нещата: превръщането на ЕС в СЕЩ, ще стане на базата на досегашната про-европейска лоялност и сътрудничество. С такива, като Орбан и Фицо, Унгария и Словакия никога няма да се класират за СЕЩ.
19:49 10.11.2025
18 Германия
19:49 10.11.2025
19 Тоя па
До коментар #14 от "Абе":Как да сложиш край ,когато другия /руснаците/ все нападат и отнемат територии Молдова, Грузия два пъти Украйна първо Крим, разни фалшиви ДНР, ЛНР....после дай им цяла Украйна, а след това и Източна Европа.
Това зло най накрая трябва да се спре
19:49 10.11.2025
20 Боруна Лом
19:50 10.11.2025
21 Вчера
19:50 10.11.2025
22 Онзи
Българския народ и руския народ се уважават един друг. Наше политици нещо забравят мнението на народа. Защо не направиха референдум да видим колко семейства и хора щяха да искат да има такова нещо
Коментиран от #49
19:50 10.11.2025
23 име
Коментиран от #28
19:50 10.11.2025
24 Опа разбирача...
До коментар #15 от "Хм...":Дали си искарал и 8-ми клас, едва ли, заЩо ли те питам, познай.....
Коментиран от #41
19:50 10.11.2025
25 Генерал Колев
Коментиран от #44
19:51 10.11.2025
26 Маша
Коментиран от #31
19:52 10.11.2025
27 Майна
Най- мощтна атака на руските по всички енерго станции
Хората не могат и да се евакуират- границите са затворени
Тъмнина и студ
Свършени са..
Депутати им избегнаха..
19:53 10.11.2025
28 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #23 от "име":Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!
Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!
Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!
България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!
След 2 години неплатежиспособност и оставаме без домове!
Шарлатаните поведоха хорото към фалита!
Герберите и чалгарите ни довършват!
19:54 10.11.2025
29 Зад ръба
19:55 10.11.2025
30 Само да попитам
19:55 10.11.2025
31 Генерал Колев
До коментар #26 от "Маша":Не,искаме млади бла.тни девачки за по 7лв на час,до една година вероятно ще и за по 2 евро....😂😂😂
19:55 10.11.2025
32 Мара Шекера
19:55 10.11.2025
33 Хи хи хи
19:55 10.11.2025
34 ъъъ
19:55 10.11.2025
36 Айдеееее
19:57 10.11.2025
37 Ад в Европа
Коментиран от #46
19:57 10.11.2025
38 Ванга
19:57 10.11.2025
39 Име
До коментар #35 от "Факт":От връзкарите!
19:58 10.11.2025
40 Смешник
До коментар #13 от "Червен кхмер":Могат да си го позволят ресурси бол Докато при нас превъоръжаването става за сметка на данъкоплатците
19:58 10.11.2025
41 Хм...
До коментар #24 от "Опа разбирача...":Къв 8ми клас бе мой? Научих как се пише правилно "иЗкарал" още в 5ти.
"иСкарал"??? Сериозно?
Ха ха ха ха ха ха! Ха ха ха ха, "искаралия" ми той!
Ха ха ха!
19:58 10.11.2025
42 Шарлатанин
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ще те чакам с автомат на Дунав. Да те затрия и отърва от мъките.кАпей от бунищата
19:58 10.11.2025
43 ЕС в момента е Германска клоака
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Евро администрацията се крепи на полиция,цигани и чернокожите!
20:00 10.11.2025
44 Блатологическа Градина
До коментар #25 от "Генерал Колев":Надявам се да водя децата скоро Блатологическата Градина да хвърляме банани на к00пейките в клетките 🍌🍌🍌
20:00 10.11.2025
45 Смешник
До коментар #10 от "Майна":Радев води двойствена политика Не можеш го разбра Веднъж е натовски генерал друг път руска подлога
20:00 10.11.2025
46 Колю Пърмака
До коментар #37 от "Ад в Европа":Абе ти на какви транквиланти си,за коне или за свинина ????!! 😂🤣🤣🤣
20:01 10.11.2025
47 АГАТ а Кристи
20:02 10.11.2025
48 ДДТ
20:02 10.11.2025
49 Бегай от тука ве
До коментар #22 от "Онзи":Кой прави референдум из между агнетета за гергьовден?
20:02 10.11.2025
50 Марио
20:02 10.11.2025