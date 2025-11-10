Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира плановете на германския концерн Rheinmetall ("Райнметал") да построи голям завод за производство на барут и боеприпаси в България. По думите ѝ Москва вижда "стъпки, които очевидно водят ситуацията до ръба". Ето пълното изказване на Захарова, цитирано от Посолството на РФ в България:

Мисля, че всички видяха как на 28 октомври т.г. в София в присъствието на висшето политическо ръководство на България се случи подписването на договора между държавното военно-промишлено предприятие „Вазовски машиностроителни заводи“ (Сопот) и германския концерн Rheinmetall относно изграждането на голям завод за производство на барут и боеприпаси на българска територия. Това е пореден ход за пренасочване на европейските икономики към военно производство.

Още новини от Украйна

Показателен епизод беше обиколката на председателя на Европейската комисия У. фон дер Лайен в няколко „фронтови“ държави от ЕС, както ги квалифицираха в Брюксел, включително България, в края на август и началото на септември тази година. Тогава тя категорично поиска увеличаване на военните разходи и разширяване на военнотехническото производство, естествено с конкретна цел (която също не беше тайна) – „противопоставяне на Русия“, което отдавна се е превърнало в натрапчива идея, или по-скоро в мания за европейските бюрократи. Това е удобен начин да се прикрият провалените резултати от икономическата и социалната политика и невъзможността за справяне със системните проблеми у дома. В случая това е начин да се отклони вниманието на българските граждани от провалената политика на Брюксел за европейска интеграция. Преди, когато Европейският съюз все още беше Европейска икономическа общност, този съюз помагаше на хората да живеят. Сега им пречи.

В условията, в които много европейски държави остават суверенни само на думи, техните правителства механично изпълняват заповеди от Брюксел, без да се замислят за реалната ситуация – нуждите на собствените си граждани. Виждаме стъпки, които очевидно водят ситуацията до ръба. Нека ви напомня, че по-рано беше подписан договор за изграждането на барутен завод в Румъния от концерна Rheinmetall.

Считаме тенденцията към милитаризация на Европейския съюз за катастрофална, която предвид събитията в Украйна и ролята на Запада в украинските дела води до прекомерно увеличаване на военните и политическите рискове в Европа.