Русия за завода на „Райнметал" в България: Ситуацията е до ръба
  Тема: Украйна

Русия за завода на „Райнметал“ в България: Ситуацията е до ръба

10 Ноември, 2025 19:39 1 230 50

В условията, в които много европейски държави остават суверенни само на думи, техните правителства механично изпълняват заповеди от Брюксел, каза Захарова

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира плановете на германския концерн Rheinmetall ("Райнметал") да построи голям завод за производство на барут и боеприпаси в България. По думите ѝ Москва вижда "стъпки, които очевидно водят ситуацията до ръба". Ето пълното изказване на Захарова, цитирано от Посолството на РФ в България:

Мисля, че всички видяха как на 28 октомври т.г. в София в присъствието на висшето политическо ръководство на България се случи подписването на договора между държавното военно-промишлено предприятие „Вазовски машиностроителни заводи“ (Сопот) и германския концерн Rheinmetall относно изграждането на голям завод за производство на барут и боеприпаси на българска територия. Това е пореден ход за пренасочване на европейските икономики към военно производство.

Показателен епизод беше обиколката на председателя на Европейската комисия У. фон дер Лайен в няколко „фронтови“ държави от ЕС, както ги квалифицираха в Брюксел, включително България, в края на август и началото на септември тази година. Тогава тя категорично поиска увеличаване на военните разходи и разширяване на военнотехническото производство, естествено с конкретна цел (която също не беше тайна) – „противопоставяне на Русия“, което отдавна се е превърнало в натрапчива идея, или по-скоро в мания за европейските бюрократи. Това е удобен начин да се прикрият провалените резултати от икономическата и социалната политика и невъзможността за справяне със системните проблеми у дома. В случая това е начин да се отклони вниманието на българските граждани от провалената политика на Брюксел за европейска интеграция. Преди, когато Европейският съюз все още беше Европейска икономическа общност, този съюз помагаше на хората да живеят. Сега им пречи.

В условията, в които много европейски държави остават суверенни само на думи, техните правителства механично изпълняват заповеди от Брюксел, без да се замислят за реалната ситуация – нуждите на собствените си граждани. Виждаме стъпки, които очевидно водят ситуацията до ръба. Нека ви напомня, че по-рано беше подписан договор за изграждането на барутен завод в Румъния от концерна Rheinmetall.

Считаме тенденцията към милитаризация на Европейския съюз за катастрофална, която предвид събитията в Украйна и ролята на Запада в украинските дела води до прекомерно увеличаване на военните и политическите рискове в Европа.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МерКурий

    8 2 Отговор
    Петров и Баширов официално ще участват на първата копка на завода .

    19:41 10.11.2025

  • 3 нано

    14 9 Отговор
    Ако Радев управляваше щеше да има 2 завода за китайски автомобили!

    Коментиран от #12

    19:41 10.11.2025

  • 4 Ком

    13 5 Отговор
    Докато почне да произвежда войната ще е свършила

    Коментиран от #8

    19:42 10.11.2025

  • 5 Ролан

    12 9 Отговор
    Един Калибър повече към нас (((

    19:43 10.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Няма такава държава

    14 9 Отговор
    КАКЪВ РЪБ МА ОУУУУ . ДА ВИ НЯМА В БЪЛГАРИЯ! ДОЛНИ СЪЗДАНИЯ

    19:44 10.11.2025

  • 8 Ама къде

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ком":

    в Лисабон ли?

    19:45 10.11.2025

  • 9 Хахахаха

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Аз от кога чакам рашата да направи втори Донбас от България. За да знаете кого подкрепяте. Путинизма се лекува само с руски мир.

    19:45 10.11.2025

  • 10 Майна

    11 4 Отговор
    Да...
    Питайте и Радев по какъв случай от миналата година ги агитираше Райнметал да идват в България!
    Скараха се с Борисов кой ги е довел!!!!

    Коментиран от #45

    19:45 10.11.2025

  • 11 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Сменяй хаповете или ветеринара дето те преглежда,щото не те бива.....😂😂😂

    19:45 10.11.2025

  • 12 Гърмят

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "нано":

    повече от снаряди!

    19:45 10.11.2025

  • 13 Червен кхмер

    14 13 Отговор
    Маша алкаша ти по добре кажи за руZката милитаризация.Цялата ви икономика е на военен режим и размахвате разни Буревестници и Посейдони .
    Щом лае руската алкашка значи всичко правилно се прави в ЕС.

    Коментиран от #40

    19:46 10.11.2025

  • 14 Абе

    11 9 Отговор
    Босо и Урсулите искат ли да сложат край на войната или я разпалват?

    Коментиран от #19

    19:46 10.11.2025

  • 15 Хм...

    10 8 Отговор
    Е, казано по ясно от това няма накъде.
    После да не питаме "а нас зашто?" мигайки невинно с насълзени от огорчение очички!

    Коментиран от #24

    19:47 10.11.2025

  • 16 Машо

    9 8 Отговор
    защо дадохте ядрени ракети на Беларус?

    Коментиран от #17

    19:48 10.11.2025

  • 17 Маша

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Машо":

    Скоро и натам ще тръгнат нещата: превръщането на ЕС в СЕЩ, ще стане на базата на досегашната про-европейска лоялност и сътрудничество. С такива, като Орбан и Фицо, Унгария и Словакия никога няма да се класират за СЕЩ.

    19:49 10.11.2025

  • 18 Германия

    11 7 Отговор
    не искала да строи там, защото се замърсявал въздух, вода, храна и почва. А можело да има и взривове. Но вБългария била в задния двор и можело. Чувате ли, хора!

    19:49 10.11.2025

  • 19 Тоя па

    10 8 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Как да сложиш край ,когато другия /руснаците/ все нападат и отнемат територии Молдова, Грузия два пъти Украйна първо Крим, разни фалшиви ДНР, ЛНР....после дай им цяла Украйна, а след това и Източна Европа.
    Това зло най накрая трябва да се спре

    19:49 10.11.2025

  • 20 Боруна Лом

    11 8 Отговор
    ЗАХАРОВА, ТЕБ ТЕ ИСКАМ ЗА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ, А НЕ ГНИЛИЯТ ДОМАТ!

    19:50 10.11.2025

  • 21 Вчера

    8 8 Отговор
    се прихласваха по Буревестник и Посейдон,днес реват за един кибритен завод!

    19:50 10.11.2025

  • 22 Онзи

    8 6 Отговор
    Незнам Евросъюза ли е тъп наще ли са глупави 🤔дори и да е взаимно ,е супер глупаво да строиш завод в близост до конфликт. Така не ставаме ли потенциална мишена.
    Българския народ и руския народ се уважават един друг. Наше политици нещо забравят мнението на народа. Защо не направиха референдум да видим колко семейства и хора щяха да искат да има такова нещо

    Коментиран от #49

    19:50 10.11.2025

  • 23 име

    5 5 Отговор
    Точна Захарова! Ситуацията е на ръба и крадците шарлатани ,герберасти и чалгари ще избягат от страната а ние ще изгорим-

    Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира плановете на германския концерн Rheinmetall ("Райнметал") да построи голям завод за производство на барут и боеприпаси в България. По думите ѝ Москва вижда "стъпки, които очевидно водят ситуацията до ръба".

    Коментиран от #28

    19:50 10.11.2025

  • 24 Опа разбирача...

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хм...":

    Дали си искарал и 8-ми клас, едва ли, заЩо ли те питам, познай.....

    Коментиран от #41

    19:50 10.11.2025

  • 25 Генерал Колев

    6 6 Отговор
    Не само заводи трябва да строи България,ами и спешно да изгради най-големия затворен зоопарк за блатофили в света, там неумните и бездарни предатели ще работят без пари до краят на дните си!

    Коментиран от #44

    19:51 10.11.2025

  • 26 Маша

    3 6 Отговор
    Хатите ли адной Арешникой по Альошой!?

    Коментиран от #31

    19:52 10.11.2025

  • 27 Майна

    4 6 Отговор
    Днес цяла Окраина е на тъмно!
    Най- мощтна атака на руските по всички енерго станции
    Хората не могат и да се евакуират- границите са затворени
    Тъмнина и студ
    Свършени са..
    Депутати им избегнаха..

    19:53 10.11.2025

  • 28 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!

    Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!

    Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!

    България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!

    След 2 години неплатежиспособност и оставаме без домове!

    Шарлатаните поведоха хорото към фалита!

    Герберите и чалгарите ни довършват!

    19:54 10.11.2025

  • 29 Зад ръба

    2 3 Отговор
    Като започна демилитаризацията в Украйна,Рейнметал пистроиха завод за танкове !Финландия и Швеция влезнаха в НАТО !

    19:55 10.11.2025

  • 30 Само да попитам

    3 3 Отговор
    Защо Кремъл плюе само по Европа, а не отронва и дума против Турция, чиито оръжия спряха похода към Киев и продължават да нанасят тежки загуби на руските войски?

    19:55 10.11.2025

  • 31 Генерал Колев

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Маша":

    Не,искаме млади бла.тни девачки за по 7лв на час,до една година вероятно ще и за по 2 евро....😂😂😂

    19:55 10.11.2025

  • 32 Мара Шекера

    2 3 Отговор
    Ние произвеждаме оръжие колкото целия гнил Запад! А! Еее, ама защо и вие ще произвеждате?

    19:55 10.11.2025

  • 33 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    На тиквата ше му рушнат кошарата в Банкя жалко за комшиите му , а и на пеевски след туй ,,,,,,,

    19:55 10.11.2025

  • 34 ъъъ

    2 3 Отговор
    Аз пък гледам рембо 4 и ингилизкия спецназ и се надам силвестрото да иде у окраината и да ги размета орките😁

    19:55 10.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Айдеееее

    2 1 Отговор
    Управниците получиха предизвестие ......ще чакат отговора по късно ако не слушат !!!

    19:57 10.11.2025

  • 37 Ад в Европа

    4 2 Отговор
    Полицията в Европейския Съюз убива бездомните хора по улиците! Полицията в Европа мрази всички бели хора,явно!

    Коментиран от #46

    19:57 10.11.2025

  • 38 Ванга

    3 2 Отговор
    150 млн руснаци са загиналите през наполеоновата, студената война, първата и втората световна война и чистките на Сталин, сега 35 млн украинци пишат история като за 3 години над 3 млн руснаци немогаг да воюват, тоест осакатени, отишли в чужбина, пленници, убити по време на акция и то при спад на руското население от 160 млн на едвам сега са 144 млн, а в Южен Виетнам, Северен Виетнам, Камбоджа, Лаос но най вече в Северен Виетнам при едвам 500 000 войски на САЩ, за над 30 г военни действия загубиха едвам 58 хиляди армия. Путин ако ще още 20 двайсетина след него путинци няма как да спечелят войната, при условие че там не просто се бият там от 3 години, а се води пълномащабна война и от 50 000 танка на Русия сега официално са около 4000 танка готови за активни действия помощ дори от 9 млн армия на Северна Корея която праща по над 12 хлияди войници над 1 млн дронове от Иран и политическа помощ от Китай , БРИКС и ШОС и това ми било втора армия в света и първа ядрена в света са просто смешни едвам издържат на фронт само в малка част на Източна Украйна, но щели конвенционално за 3 дни да победят САЩ ,НАТО, ЕС и Запада хаха

    19:57 10.11.2025

  • 39 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    От връзкарите!

    19:58 10.11.2025

  • 40 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Червен кхмер":

    Могат да си го позволят ресурси бол Докато при нас превъоръжаването става за сметка на данъкоплатците

    19:58 10.11.2025

  • 41 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Опа разбирача...":

    Къв 8ми клас бе мой? Научих как се пише правилно "иЗкарал" още в 5ти.
    "иСкарал"??? Сериозно?
    Ха ха ха ха ха ха! Ха ха ха ха, "искаралия" ми той!
    Ха ха ха!

    19:58 10.11.2025

  • 42 Шарлатанин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ще те чакам с автомат на Дунав. Да те затрия и отърва от мъките.кАпей от бунищата

    19:58 10.11.2025

  • 43 ЕС в момента е Германска клоака

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Евро администрацията се крепи на полиция,цигани и чернокожите!

    20:00 10.11.2025

  • 44 Блатологическа Градина

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Генерал Колев":

    Надявам се да водя децата скоро Блатологическата Градина да хвърляме банани на к00пейките в клетките 🍌🍌🍌

    20:00 10.11.2025

  • 45 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Радев води двойствена политика Не можеш го разбра Веднъж е натовски генерал друг път руска подлога

    20:00 10.11.2025

  • 46 Колю Пърмака

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ад в Европа":

    Абе ти на какви транквиланти си,за коне или за свинина ????!! 😂🤣🤣🤣

    20:01 10.11.2025

  • 47 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Наглост със знак +безкрайност !!!

    20:02 10.11.2025

  • 48 ДДТ

    1 0 Отговор
    На тази скумрия какво и влиза в работата кой какво си прави у дома. Тази е на всяка манджа мерудия, не се виждат, че са затънали до шия в екскременти.

    20:02 10.11.2025

  • 49 Бегай от тука ве

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Онзи":

    Кой прави референдум из между агнетета за гергьовден?

    20:02 10.11.2025

  • 50 Марио

    0 0 Отговор
    Отвори устенцата мъ!

    20:02 10.11.2025

