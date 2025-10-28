"Мега сделката" на България и "Райнметал"

Днес българското правителство и германският концерн "Райнметал" подписаха споразумение за изграждане на заводи за барут и боеприпаси в Сопот. Българският премиер го определи като "огромен напредък за българските отбранителни способности". Но този проект е много повече от това - той е изключително важен и за сигурността на Европа.
"Повод за гордост"
"В началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, бяха от България. Затова най-напред бих искала да ви благодаря за вашата твърда подкрепа за нашия смел съсед, партньор и бъдещ член", заяви Урсула фон дер Лайен при посещението си във ВМЗ Сопот през август.
Председателката на Европейската комисия подчерта, че българската оръжейна индустрия е повод за гордост - не само за България, но и за цяла Европа, припомня "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). И то в контекста на противопоставянето срещу Путин - "един хищник, който трябва да бъде спрян", както го определи Фон дер Лайен.
"Европа и НАТО имат нужда от милиони снаряди" като тези, които ще се произвеждат в Сопот, подчерта изпълнителният директор на "Райметал" Армин Папергер в София.
Над 1 милиард инвестиции в Сопот
Подписаното споразумение между България и германската компания е "мега сделка", пише кореспондентът на ФАЦ Михаел Мартенс. Те ще инвестират общо над един милиард евро в изграждането на два завода в Сопот. В по-малкия от тях 200 служители ще произвеждат 155-милиметрови артилерийски снаряди по натовски стандарт. А в другия се очаква да се открият 800 работни места, които да допринесат за производството на барут. 51% от заводите ще са собственост на "Райнметал", останалите 49% - на ВМЗ Сопот.
Партньорството между българската държава и германската оръжейна компания е важен политически въпрос - нещо, което нито привържениците му, нито критиците отричат, пише Мартенс. Неслучайно "българският десен екстремист Костадин Костадинов протестираше с група свои привърженици в Сопот срещу посещението на Фон дер Лейен". Лидерът на "Възраждане", който, както германският журналист напомня, често е рупор на наративите на руското посолство, определя проекта като "мръсен" и "опасен" за България.
В полза на Украйна и западната интеграция на България
Гневът на привържениците на Путин в България е разбираем, пише още Мартенс, защото планираните оръжейни заводи в България противоречат по много начини на целите на руския империализъм. Планираното производство в Сопот ще бъде от полза за Украйна и защитата ѝ от руската агресия, освен това партньорството с "Райнметал" допринася за по-стабилно военно и индустриално-политическо приобщаване на България към Запада. Досега България беше водещ производител на муниции с калибър 122 и 152 милиметра или т.нар. източен стандарт. Сега българското производство ще бъде напълно съобразено със западните системи. В същото време България ще продължи да произвежда и 152-милиметрови снаряди и така ще се съобрази с желанието на Киев.
Русия използва политическите и историческите си връзки с България, за да се опита да сложи прът в колелото на западната ѝ интеграция, пише Мартенс, като използва своята пропаганда за целта. В миналото тези опити са включвали атаки срещу български търговци на оръжие, които играят важна роля в доставките за Украйна. Един от тях (бел. ред. Емилиян Гебрев) беше отровен, най-вероятно от руските тайни служби, и едва оцеля. Освен това в последните години няколко оръжейни завода и складове за оръжие в България пламнаха. Властите заговориха за руски саботажни акции, пише ФАЦ.
И въпреки че Кирил Петков изгони рекорден брой руски дипломати, а партията на Бойко Борисов подкрепя Украйна, в българското общество осъзнаването на опасността, която Русия представлява за Европа, не е толкова видно, колкото например в Полша и Финландия, отбелязва Мартенс.
"Райнметал" е ключов партньор
Интересът към партньорството с "Райнметал" е тема в България от месеци. Всичко започна през февруари, когато Румен Радев се срещна с Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Последваха разговори на изпълнителния директор на "Райметал" с Бойко Борисов. През април двамата дори гледаха заедно мач от Шампионската лига - Борусия Дортмунд срещу Барселона. Борусия спечели срещата в Дортмунд, а Борисов спечели милиардна сделка за България, обобщава Михаел Мартенс. През август Борисов и Папергер обявиха плановете за сътрудничеството публично.
Партньорството на България с "Райментал" е ключово, защото в последните години германският оръжеен концерн разцъфва. Войната срещу Украйна изцяло промени отношението на Европа към въоръжаването, а компанията от Дюселдорф, която иначе създава и части за автомобили, се нареди сред петте най-големи оръжейни производители в Европа. През 2024 година оборотът на "Райнметал", който е основна през далечната 1889 година, отбелязва ръст от 36% до 9,8 милиарда евро. Тази година се очаква сходно повишение, а целта е до 2027 година приходите да нараснат до 20 млрд. евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мега
Коментиран от #26
15:05 28.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #39
15:05 28.10.2025
3 ххх
15:07 28.10.2025
4 маке
15:07 28.10.2025
5 Шпек Салам Народен
На българина(Гебрев) не разрешиха да направи такъв завод,но за други няма проблем.А сега се дуят,като пуяци на мегдан,колко са компетентни в привличането на инвестиции.
15:08 28.10.2025
7 Дориана
Коментиран от #22
15:08 28.10.2025
8 Пич
15:09 28.10.2025
9 Майна
Ти винаги липсваш в такива моменти..
Изхлузваш се , за да кажеш - Те бяха..
Нали крещеше, че ти ги доведе..
Ех, плъх ,селски..
15:10 28.10.2025
10 Стига бе
15:11 28.10.2025
11 Аааааа
15:12 28.10.2025
12 Ами германеца го е страх
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":И затова завода ще е тук. На не умирГат немци, а българи.
Страх лозе пази. Но ние сме "най- умни" нали?
Коментиран от #35
15:14 28.10.2025
13 Добра новина.....
15:14 28.10.2025
14 Радев
15:14 28.10.2025
15 Не ми харесва
Коментиран от #51
15:15 28.10.2025
16 Това американците го измислиха
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":да ни го вкарат, защото знаят, че Ганя е русофил!
15:15 28.10.2025
18 Архимандрисандрит Бибиян
15:15 28.10.2025
19 Тия от Сопот
15:15 28.10.2025
20 БРАВО
15:16 28.10.2025
21 шопо с търнокопо
15:16 28.10.2025
22 😁.........
До коментар #7 от "Дориана":И кой ще накаже България?, и какви икономически последици ще има?, нищо няма да има освен реването на шепа безродни копейки.
Коментиран от #37
15:17 28.10.2025
23 Анонимен
Сопотчани, мислете за преселване в други градове, ако трябва, да се измисли програма да ви приемем като бежанци, да ви осигурим къде да живеете и да ви търсим работа по другите места. Не работете във фабриката за смрт, каквито и пари да ви предлагат, мислете за себе си и близките си. Живот с ниска заплата е по-ценен и смислен, отколкото никакъв.
15:18 28.10.2025
24 С наши пари ли?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Че ние откога имаме пари?
Коментиран от #31, #33
15:19 28.10.2025
25 Плaмен
До преди 10 години си живеехме нормално заедно , но тях ги удари имперската шизофрения .
Коментиран от #36
15:19 28.10.2025
26 Разбирам те
До коментар #1 от "Мега":Ако беше завод за Руски галоши вероятно щеше да е най-чистия и облагородяващ природата!
Коментиран от #47
15:20 28.10.2025
27 Нали няма хора
15:20 28.10.2025
28 Анонимен
15:20 28.10.2025
29 Атина Палада
Коментиран от #38
15:21 28.10.2025
30 "Мега таралеж" в България !
15:21 28.10.2025
31 Последния Софиянец
До коментар #24 от "С наши пари ли?":Европа даде, но важното е,.че се ще подне пак яко трепане на блатна вата!
Коментиран от #57
15:21 28.10.2025
32 Майко мила, ако гръмне тоз завод
15:22 28.10.2025
33 Атина Палада
До коментар #24 от "С наши пари ли?":Немате,но заеми има .
15:22 28.10.2025
34 Атина Палада
15:23 28.10.2025
35 Германеца много го е страх!
До коментар #12 от "Ами германеца го е страх":Затова в Германия има завод за ракети "Таурус", за танкове "Леопард", за артилерия, за изтребители "Юрофайтер" и за каквото там се сетиш от гилзи за патрони до космически ракети и всичко това обслужва военно-промишления комплекс! Да знаеш - много ги е страх германците!
15:23 28.10.2025
36 Атина Палада
До коментар #25 от "Плaмен":Ботокса иска да е император, а сила нема село да вземе!
15:24 28.10.2025
37 Дориана
До коментар #22 от "😁.........":Много ясно , че в България ще има икономически последици заради войната и те предстоят независимо дали това се харесва или не на някои. Сами си отговорете от къде идва наказанието или Възмездието както искате така го наречете заради лошата, вредна и недалновидна политика .
Коментиран от #50
15:25 28.10.2025
38 Майна
До коментар #29 от "Атина Палада":Да..
Така се взимат ресурси и територии от лондонсити..
И населението е дългов роб, от взимането на кредита.
Честито!
И да не забравете и Радев, който положи усилие за това..
Честито , още веднъж
Коментиран от #45
15:25 28.10.2025
39 Дядо Поп
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И преди е имало германски военни заводи у нас. В Казанлък например, прадядо ми е работил там. Но по някое време ги национализирахме. И сега не се притеснявам, и този завод ще го национализираме. След като веднъж е направено защо пак да не го направим. ;-
15:26 28.10.2025
40 Уфф
15:27 28.10.2025
41 Гост
15:27 28.10.2025
42 Атина Палада
В Ел Пелин "пиратките" как ги думнаха .
Не разбрахте ли,че в България оръжие може да се произвежда единствено с благоволението на Русия?
Военните заводи в България работят,отново с благоволението на Русия..Ако Русия иска да не работят,просто си взима лиценза ...И те удрят кепенците.
Коментиран от #49, #56, #60
15:29 28.10.2025
43 Тома
15:29 28.10.2025
44 Факт
Коментиран от #53
15:31 28.10.2025
45 Атина Палада
До коментар #38 от "Майна":Не разбирам това с Лондонсити.
Останалото е ясно..
Коментиран от #52
15:31 28.10.2025
46 Много
Но началото е поставено и пътят е верен!
Силна Европа и модерна и въоръжена украинска армия са гаранция за това, че северната орда ще си седи в кошарата и няма да пречи на нормалните хора.
Всякакви илюзии, че руснаците могат да станат европейци, са загубени завинаги!
15:31 28.10.2025
47 Или
До коментар #26 от "Разбирам те":За украински bubpaтори.
15:32 28.10.2025
48 Няма да има Райнметал
Коментиран от #54
15:33 28.10.2025
49 Майна
До коментар #42 от "Атина Палада":Точно
Но пък ще останем изплащани на кредита с лихвите..
Или ще ни вземат каквото имаме..
Или ще им кажем- няма да плащаме
Това исторически не се е случвало, май е време да сме..пионери
15:33 28.10.2025
50 Това което си мислиш и....
До коментар #37 от "Дориана":.. представяш не е това което ще се случи непременно, това което ще се случи от твоите пророкувания е едно.... нищо!, другото което пишеш са втръснали на всички клишета... възмездие, наказания и прочие...
15:33 28.10.2025
51 Ехо
До коментар #15 от "Не ми харесва":От ЕлинПелин
15:35 28.10.2025
52 Майна
До коментар #45 от "Атина Палада":Вярвам , че разбираш кой е " лондонсити"
Погледни ..историята.
Коментиран от #58
15:35 28.10.2025
53 Атина Палада
До коментар #44 от "Факт":По две причини
1- мръсно производство .Екологично нечисто
2- мишена на руските ракети.
Втората причина е водеща .Първата причина ,не им пука за тара.мбуките /м.игрантите,с които Германия се напълни,че ще дишат мръсен въздух.
15:35 28.10.2025
54 Тоя ме разсмя!
До коментар #48 от "Няма да има Райнметал":Ето един истински "взривател"....ама клавиатурен!
15:36 28.10.2025
56 😉........
До коментар #42 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣🤣🤣.... Ах този паноптикум на болни мозъци🤣🤣🤣, пак се включи, в някакъв момент дори сте и умилително забавни в създаването на романтична но строга среда на възмездие, разрешения и мечти🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #63
15:38 28.10.2025
57 град Козлодуй
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Xoxoхълската mиpизлива mърша е на привършване.
15:38 28.10.2025
58 Атина Палада
До коментар #52 от "Майна":Абе Лондонсити ми е ясно,но каква връзка имат с производствен процес в България?
Те контролират финансови потоци.Не се занимават с производствени процеси ,независимо къде .
15:38 28.10.2025
59 Не...не
15:38 28.10.2025
60 Имам чувството
До коментар #42 от "Атина Палада":Че си тук само по благоволението на Русия!
Коментиран от #65
15:39 28.10.2025
61 ще има яко лапане за чекмеджарите
че когато е готов тоз завод за барут
че може да е първата мишена на Русия
хем и да тестват нато дали ще скочат заради бг
Коментиран от #64
15:39 28.10.2025
62 Ъхъъъъъ....
15:41 28.10.2025
63 Атина Палада
До коментар #56 от "😉........":Забавните тук сте вие едногън.ковите ш.орошня...
Размивате ме с незнанията си..
15:42 28.10.2025
64 Те германците доматите
До коментар #61 от "ще има яко лапане за чекмеджарите":С колците ги ядат.Те не знаят как се организира военно производство, не знаят каква система за сигурност да изградят, не знаят как да защитават военни заводи и са едни будали дето само чакат някой да им "гръмне" военните заводи.Хеле пък някой форумен навлек от България!
Коментиран от #67
15:43 28.10.2025
65 Атина Палада
До коментар #60 от "Имам чувството":Тук съм да се разсмивам с вас:)))
Коментиран от #66
15:45 28.10.2025
66 Не бе
До коментар #65 от "Атина Палада":Ти си тук да разсмиваш НАС!
Коментиран от #68
15:48 28.10.2025
67 Атина Палада
До коментар #64 от "Те германците доматите":Когато Мерц каза,че ще изпраща таурус в Украйна за да се нанасят удари дълбоко в Русия,веднага от Кремъл отговориха официално .
Тези удари ще бъдат намсяни от германски специалисти,което означава,че Германия напада Русия.Ние няма да обстрелваме германски градове,само ще унищожим завода произвеждаш Таурусите.
И Мерц си седна на з.адните части..
15:51 28.10.2025
68 Атина Палада
До коментар #66 от "Не бе":Ха ха ха ,как няма ,като вие ш.оро.шнята сте ми до колената .Умствените ви способности са ви на първокласници...Даже и първокласниците са по умни от вас:))))
15:53 28.10.2025