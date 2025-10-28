Новини
ФАЦ коментира споразумението, което подписаха България и "Райнметал" за изграждане на оръжейни заводи в Сопот

"Мега сделката" на България и "Райнметал" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Днес българското правителство и германският концерн "Райнметал" подписаха споразумение за изграждане на заводи за барут и боеприпаси в Сопот. Българският премиер го определи като "огромен напредък за българските отбранителни способности". Но този проект е много повече от това - той е изключително важен и за сигурността на Европа.

"Повод за гордост"

Още новини от Украйна

"В началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, бяха от България. Затова най-напред бих искала да ви благодаря за вашата твърда подкрепа за нашия смел съсед, партньор и бъдещ член", заяви Урсула фон дер Лайен при посещението си във ВМЗ Сопот през август.

Председателката на Европейската комисия подчерта, че българската оръжейна индустрия е повод за гордост - не само за България, но и за цяла Европа, припомня "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). И то в контекста на противопоставянето срещу Путин - "един хищник, който трябва да бъде спрян", както го определи Фон дер Лайен.

"Европа и НАТО имат нужда от милиони снаряди" като тези, които ще се произвеждат в Сопот, подчерта изпълнителният директор на "Райметал" Армин Папергер в София.

Над 1 милиард инвестиции в Сопот

Подписаното споразумение между България и германската компания е "мега сделка", пише кореспондентът на ФАЦ Михаел Мартенс. Те ще инвестират общо над един милиард евро в изграждането на два завода в Сопот. В по-малкия от тях 200 служители ще произвеждат 155-милиметрови артилерийски снаряди по натовски стандарт. А в другия се очаква да се открият 800 работни места, които да допринесат за производството на барут. 51% от заводите ще са собственост на "Райнметал", останалите 49% - на ВМЗ Сопот.

Партньорството между българската държава и германската оръжейна компания е важен политически въпрос - нещо, което нито привържениците му, нито критиците отричат, пише Мартенс. Неслучайно "българският десен екстремист Костадин Костадинов протестираше с група свои привърженици в Сопот срещу посещението на Фон дер Лейен". Лидерът на "Възраждане", който, както германският журналист напомня, често е рупор на наративите на руското посолство, определя проекта като "мръсен" и "опасен" за България.

В полза на Украйна и западната интеграция на България

Гневът на привържениците на Путин в България е разбираем, пише още Мартенс, защото планираните оръжейни заводи в България противоречат по много начини на целите на руския империализъм. Планираното производство в Сопот ще бъде от полза за Украйна и защитата ѝ от руската агресия, освен това партньорството с "Райнметал" допринася за по-стабилно военно и индустриално-политическо приобщаване на България към Запада. Досега България беше водещ производител на муниции с калибър 122 и 152 милиметра или т.нар. източен стандарт. Сега българското производство ще бъде напълно съобразено със западните системи. В същото време България ще продължи да произвежда и 152-милиметрови снаряди и така ще се съобрази с желанието на Киев.

Русия използва политическите и историческите си връзки с България, за да се опита да сложи прът в колелото на западната ѝ интеграция, пише Мартенс, като използва своята пропаганда за целта. В миналото тези опити са включвали атаки срещу български търговци на оръжие, които играят важна роля в доставките за Украйна. Един от тях (бел. ред. Емилиян Гебрев) беше отровен, най-вероятно от руските тайни служби, и едва оцеля. Освен това в последните години няколко оръжейни завода и складове за оръжие в България пламнаха. Властите заговориха за руски саботажни акции, пише ФАЦ.

И въпреки че Кирил Петков изгони рекорден брой руски дипломати, а партията на Бойко Борисов подкрепя Украйна, в българското общество осъзнаването на опасността, която Русия представлява за Европа, не е толкова видно, колкото например в Полша и Финландия, отбелязва Мартенс.

"Райнметал" е ключов партньор

Интересът към партньорството с "Райнметал" е тема в България от месеци. Всичко започна през февруари, когато Румен Радев се срещна с Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Последваха разговори на изпълнителния директор на "Райметал" с Бойко Борисов. През април двамата дори гледаха заедно мач от Шампионската лига - Борусия Дортмунд срещу Барселона. Борусия спечели срещата в Дортмунд, а Борисов спечели милиардна сделка за България, обобщава Михаел Мартенс. През август Борисов и Папергер обявиха плановете за сътрудничеството публично.

Партньорството на България с "Райментал" е ключово, защото в последните години германският оръжеен концерн разцъфва. Войната срещу Украйна изцяло промени отношението на Европа към въоръжаването, а компанията от Дюселдорф, която иначе създава и части за автомобили, се нареди сред петте най-големи оръжейни производители в Европа. През 2024 година оборотът на "Райнметал", който е основна през далечната 1889 година, отбелязва ръст от 36% до 9,8 милиарда евро. Тази година се очаква сходно повишение, а целта е до 2027 година приходите да нараснат до 20 млрд. евро.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мега

    43 10 Отговор
    мръсотия , мега рискове и мега евтина работна ръка !

    Коментиран от #26

    15:05 28.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    39 10 Отговор
    Строим им завод с наши пари.Егати сделката!

    Коментиран от #24, #39

    15:05 28.10.2025

  • 3 ххх

    25 6 Отговор
    Не се развиваме добре , да бяхме направили завод за консерви , да има какво да яде норода

    15:07 28.10.2025

  • 4 маке

    25 7 Отговор
    При една война.....Сопот е история...

    15:07 28.10.2025

  • 5 Шпек Салам Народен

    19 2 Отговор
    Мега евтини подлизурковци...
    На българина(Гебрев) не разрешиха да направи такъв завод,но за други няма проблем.А сега се дуят,като пуяци на мегдан,колко са компетентни в привличането на инвестиции.

    15:08 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    22 5 Отговор
    Българските политици, които предават националните интереси като мислят , че като произвеждат и продават оръжия за война ще спечелят жестоко се лъжат. Точно заради такива агресивни, военолюбиви и недалновидни политици, които рабополепничат пред ЕС България ще бъде наказана и за нея от войната ще има икономически последици. Срам за такива политици, които мислят , че чрез война и оръжия ще постигнат мир чрез сила. Ще постигнат само разруха и финансов срив за България.

    Коментиран от #22

    15:08 28.10.2025

  • 8 Пич

    23 5 Отговор
    Добре че Сопот е далече от София !!! Не ходете в Сопот !!!

    15:09 28.10.2025

  • 9 Майна

    13 9 Отговор
    Радев, още ли си при саудитите..
    Ти винаги липсваш в такива моменти..
    Изхлузваш се , за да кажеш - Те бяха..
    Нали крещеше, че ти ги доведе..
    Ех, плъх ,селски..

    15:10 28.10.2025

  • 10 Стига бе

    20 5 Отговор
    Мега нов дълг от 1 млрд за България, които няма да видим като печалби никога и мега печалби за американците от Германия.

    15:11 28.10.2025

  • 11 Аааааа

    16 1 Отговор
    Статията, трябваше да завърши с препратка за цените на имотите в Сопот.

    15:12 28.10.2025

  • 12 Ами германеца го е страх

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    И затова завода ще е тук. На не умирГат немци, а българи.
    Страх лозе пази. Но ние сме "най- умни" нали?

    Коментиран от #35

    15:14 28.10.2025

  • 13 Добра новина.....

    7 17 Отговор
    Много снаряди ще се изсипят върху кратуните на братушките🤣

    15:14 28.10.2025

  • 14 Радев

    8 1 Отговор
    ,,В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Рейнметал“, за които управляващите могат само да мечтаят, да посети България и да инвестира тук. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил, и в същото време говорят, че ги саботирам“, заяви Радев.

    15:14 28.10.2025

  • 15 Не ми харесва

    15 2 Отговор
    тая сделка за барут. Нямам добро предчувствие.

    Коментиран от #51

    15:15 28.10.2025

  • 16 Това американците го измислиха

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    да ни го вкарат, защото знаят, че Ганя е русофил!

    15:15 28.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    4 5 Отговор
    Пемберугите фатмашки са на правилната страна- на левио берег, шо ка знаеме Пундю е кадъна на Ердослав и истамбулските тръбари мо шлафат зъмбата редовно в опит да мо предизвикат забременяване с цел да роди престоланаследник.

    15:15 28.10.2025

  • 19 Тия от Сопот

    7 3 Отговор
    Да си вземат каски. Не , че ще им помогнат.

    15:15 28.10.2025

  • 20 БРАВО

    10 2 Отговор
    Стига да има Кой да работи ! Там в района са само индианци , който никога не са работили !

    15:16 28.10.2025

  • 21 шопо с търнокопо

    10 3 Отговор
    Мега сделка и още как- от нас парите , за нас замърсяването, за немчулята- печалбата.

    15:16 28.10.2025

  • 22 😁.........

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    И кой ще накаже България?, и какви икономически последици ще има?, нищо няма да има освен реването на шепа безродни копейки.

    Коментиран от #37

    15:17 28.10.2025

  • 23 Анонимен

    7 4 Отговор
    Защо никой не пита народа или поне сопотчани? Няма как висшестоящите да не са наясно с опасностите и замърсяването. Защо поставят живота на хората в риск само за да спечелят кървави пари и да си вдигнат рейтинга? Отделно националната ни сигурност вече е застрашена. Всичко се връща - или на този свят, или на другия!

    Сопотчани, мислете за преселване в други градове, ако трябва, да се измисли програма да ви приемем като бежанци, да ви осигурим къде да живеете и да ви търсим работа по другите места. Не работете във фабриката за смрт, каквито и пари да ви предлагат, мислете за себе си и близките си. Живот с ниска заплата е по-ценен и смислен, отколкото никакъв.

    15:18 28.10.2025

  • 24 С наши пари ли?

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че ние откога имаме пари?

    Коментиран от #31, #33

    15:19 28.10.2025

  • 25 Плaмен

    6 5 Отговор
    Блатушките големи л..на забъркаха.
    До преди 10 години си живеехме нормално заедно , но тях ги удари имперската шизофрения .

    Коментиран от #36

    15:19 28.10.2025

  • 26 Разбирам те

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мега":

    Ако беше завод за Руски галоши вероятно щеше да е най-чистия и облагородяващ природата!

    Коментиран от #47

    15:20 28.10.2025

  • 27 Нали няма хора

    2 0 Отговор
    Завод за барут. Завод за боклук и инвестиции за топлофикация. Няма . Доста в страни се набляга спрямо кризите. А и за въглищарския черен бизнес. Друга енергия е по зелена и без глоби от ЕС . Все е нещо. Щом ги снимат . Огризките.

    15:20 28.10.2025

  • 28 Анонимен

    8 0 Отговор
    А за Германия: Германийо, хитро действаш, като набутваш нас да поемаме риска и да носим последствията, докато твоите граждани си стоят надалече и на сигурно, но накрая да не ти излезе крива сметката!!

    15:20 28.10.2025

  • 29 Атина Палада

    9 1 Отговор
    България строи завода,а пакета акции се държи от Рейнметал ха ха ха Е,нема такива о.лиги.френи като нашите в цял свят..Нема..

    Коментиран от #38

    15:21 28.10.2025

  • 30 "Мега таралеж" в България !

    7 0 Отговор
    След като всички страни в Европа отказаха да строят такъв мръсен завод на тяхна територия нашите еничари го приеха и то най плодородната и красиваа местност в Кърнаре! Честито отровена природа и вода за 1000 години напред!

    15:21 28.10.2025

  • 31 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "С наши пари ли?":

    Европа даде, но важното е,.че се ще подне пак яко трепане на блатна вата!

    Коментиран от #57

    15:21 28.10.2025

  • 32 Майко мила, ако гръмне тоз завод

    5 2 Отговор
    ще изтрепе сумати русофили!

    15:22 28.10.2025

  • 33 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "С наши пари ли?":

    Немате,но заеми има .

    15:22 28.10.2025

  • 34 Атина Палада

    4 5 Отговор
    Но важно е да се унищажи империята на злото и главата му в калния бункер, цената няма значение!

    15:23 28.10.2025

  • 35 Германеца много го е страх!

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ами германеца го е страх":

    Затова в Германия има завод за ракети "Таурус", за танкове "Леопард", за артилерия, за изтребители "Юрофайтер" и за каквото там се сетиш от гилзи за патрони до космически ракети и всичко това обслужва военно-промишления комплекс! Да знаеш - много ги е страх германците!

    15:23 28.10.2025

  • 36 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "Плaмен":

    Ботокса иска да е император, а сила нема село да вземе!

    15:24 28.10.2025

  • 37 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "😁.........":

    Много ясно , че в България ще има икономически последици заради войната и те предстоят независимо дали това се харесва или не на някои. Сами си отговорете от къде идва наказанието или Възмездието както искате така го наречете заради лошата, вредна и недалновидна политика .

    Коментиран от #50

    15:25 28.10.2025

  • 38 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Да..
    Така се взимат ресурси и територии от лондонсити..
    И населението е дългов роб, от взимането на кредита.
    Честито!
    И да не забравете и Радев, който положи усилие за това..
    Честито , още веднъж

    Коментиран от #45

    15:25 28.10.2025

  • 39 Дядо Поп

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И преди е имало германски военни заводи у нас. В Казанлък например, прадядо ми е работил там. Но по някое време ги национализирахме. И сега не се притеснявам, и този завод ще го национализираме. След като веднъж е направено защо пак да не го направим. ;-

    15:26 28.10.2025

  • 40 Уфф

    4 2 Отговор
    На аборигените се полага най мръсното производство! Един патент до сега не са ни дали господарите, да произвеждаме нещо! Още ползваме съветски патенти незаконно!

    15:27 28.10.2025

  • 41 Гост

    5 1 Отговор
    Щом Дойче зеле казва така, значи е точно обратното.

    15:27 28.10.2025

  • 42 Атина Палада

    7 3 Отговор
    В Украйна руснаците изчакаха да построят завода за байрактарите и го думнаха..Същото ще е и в България..Е,в България ще е "инцидент" ,след който ще е само пепел останало .
    В Ел Пелин "пиратките" как ги думнаха .
    Не разбрахте ли,че в България оръжие може да се произвежда единствено с благоволението на Русия?
    Военните заводи в България работят,отново с благоволението на Русия..Ако Русия иска да не работят,просто си взима лиценза ...И те удрят кепенците.

    Коментиран от #49, #56, #60

    15:29 28.10.2025

  • 43 Тома

    4 2 Отговор
    И като спре войната в Украйна там ще има птицеферма за свободно отглеждани кокошки но българския мучо ще е вложил 1 милиард

    15:29 28.10.2025

  • 44 Факт

    4 2 Отговор
    И защо не го направиха в Германия този завоед!?

    Коментиран от #53

    15:31 28.10.2025

  • 45 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Майна":

    Не разбирам това с Лондонсити.
    Останалото е ясно..

    Коментиран от #52

    15:31 28.10.2025

  • 46 Много

    2 5 Отговор
    време и усилия ще са нужни на Европа да преодолее десетилетия меркелизъм!

    Но началото е поставено и пътят е верен!

    Силна Европа и модерна и въоръжена украинска армия са гаранция за това, че северната орда ще си седи в кошарата и няма да пречи на нормалните хора.

    Всякакви илюзии, че руснаците могат да станат европейци, са загубени завинаги!

    15:31 28.10.2025

  • 47 Или

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Разбирам те":

    За украински bubpaтори.

    15:32 28.10.2025

  • 48 Няма да има Райнметал

    5 0 Отговор
    Българите ще го взривят ...

    Коментиран от #54

    15:33 28.10.2025

  • 49 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Точно
    Но пък ще останем изплащани на кредита с лихвите..
    Или ще ни вземат каквото имаме..
    Или ще им кажем- няма да плащаме
    Това исторически не се е случвало, май е време да сме..пионери

    15:33 28.10.2025

  • 50 Това което си мислиш и....

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дориана":

    .. представяш не е това което ще се случи непременно, това което ще се случи от твоите пророкувания е едно.... нищо!, другото което пишеш са втръснали на всички клишета... възмездие, наказания и прочие...

    15:33 28.10.2025

  • 51 Ехо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не ми харесва":

    От ЕлинПелин

    15:35 28.10.2025

  • 52 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Вярвам , че разбираш кой е " лондонсити"
    Погледни ..историята.

    Коментиран от #58

    15:35 28.10.2025

  • 53 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    По две причини
    1- мръсно производство .Екологично нечисто
    2- мишена на руските ракети.
    Втората причина е водеща .Първата причина ,не им пука за тара.мбуките /м.игрантите,с които Германия се напълни,че ще дишат мръсен въздух.

    15:35 28.10.2025

  • 54 Тоя ме разсмя!

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "Няма да има Райнметал":

    Ето един истински "взривател"....ама клавиатурен!

    15:36 28.10.2025

  • 55 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 56 😉........

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣.... Ах този паноптикум на болни мозъци🤣🤣🤣, пак се включи, в някакъв момент дори сте и умилително забавни в създаването на романтична но строга среда на възмездие, разрешения и мечти🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #63

    15:38 28.10.2025

  • 57 град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Xoxoхълската mиpизлива mърша е на привършване.

    15:38 28.10.2025

  • 58 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Майна":

    Абе Лондонсити ми е ясно,но каква връзка имат с производствен процес в България?
    Те контролират финансови потоци.Не се занимават с производствени процеси ,независимо къде .

    15:38 28.10.2025

  • 59 Не...не

    2 0 Отговор
    НЕ гневът на привържениците на Путин в България е разбираем, както пише тоя Мартенс. А гневът на българите !

    15:38 28.10.2025

  • 60 Имам чувството

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Че си тук само по благоволението на Русия!

    Коментиран от #65

    15:39 28.10.2025

  • 61 ще има яко лапане за чекмеджарите

    3 0 Отговор
    а германците не си ли задават въпроса
    че когато е готов тоз завод за барут
    че може да е първата мишена на Русия
    хем и да тестват нато дали ще скочат заради бг

    Коментиран от #64

    15:39 28.10.2025

  • 62 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    "Мега сделката" на България и "Райнметал".... 500 милиона евро а иначе 1 милиард евро за корумпираната съдебна система годишно и имоти на магистрати в чужбина за осма година засекретени

    15:41 28.10.2025

  • 63 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "😉........":

    Забавните тук сте вие едногън.ковите ш.орошня...
    Размивате ме с незнанията си..

    15:42 28.10.2025

  • 64 Те германците доматите

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "ще има яко лапане за чекмеджарите":

    С колците ги ядат.Те не знаят как се организира военно производство, не знаят каква система за сигурност да изградят, не знаят как да защитават военни заводи и са едни будали дето само чакат някой да им "гръмне" военните заводи.Хеле пък някой форумен навлек от България!

    Коментиран от #67

    15:43 28.10.2025

  • 65 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Имам чувството":

    Тук съм да се разсмивам с вас:)))

    Коментиран от #66

    15:45 28.10.2025

  • 66 Не бе

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    Ти си тук да разсмиваш НАС!

    Коментиран от #68

    15:48 28.10.2025

  • 67 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Те германците доматите":

    Когато Мерц каза,че ще изпраща таурус в Украйна за да се нанасят удари дълбоко в Русия,веднага от Кремъл отговориха официално .
    Тези удари ще бъдат намсяни от германски специалисти,което означава,че Германия напада Русия.Ние няма да обстрелваме германски градове,само ще унищожим завода произвеждаш Таурусите.
    И Мерц си седна на з.адните части..

    15:51 28.10.2025

  • 68 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Не бе":

    Ха ха ха ,как няма ,като вие ш.оро.шнята сте ми до колената .Умствените ви способности са ви на първокласници...Даже и първокласниците са по умни от вас:))))

    15:53 28.10.2025

