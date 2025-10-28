"Мега сделката" на България и "Райнметал"

Днес българското правителство и германският концерн "Райнметал" подписаха споразумение за изграждане на заводи за барут и боеприпаси в Сопот. Българският премиер го определи като "огромен напредък за българските отбранителни способности". Но този проект е много повече от това - той е изключително важен и за сигурността на Европа.

"Повод за гордост"

"В началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, бяха от България. Затова най-напред бих искала да ви благодаря за вашата твърда подкрепа за нашия смел съсед, партньор и бъдещ член", заяви Урсула фон дер Лайен при посещението си във ВМЗ Сопот през август.

Председателката на Европейската комисия подчерта, че българската оръжейна индустрия е повод за гордост - не само за България, но и за цяла Европа, припомня "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). И то в контекста на противопоставянето срещу Путин - "един хищник, който трябва да бъде спрян", както го определи Фон дер Лайен.

"Европа и НАТО имат нужда от милиони снаряди" като тези, които ще се произвеждат в Сопот, подчерта изпълнителният директор на "Райметал" Армин Папергер в София.

Над 1 милиард инвестиции в Сопот

Подписаното споразумение между България и германската компания е "мега сделка", пише кореспондентът на ФАЦ Михаел Мартенс. Те ще инвестират общо над един милиард евро в изграждането на два завода в Сопот. В по-малкия от тях 200 служители ще произвеждат 155-милиметрови артилерийски снаряди по натовски стандарт. А в другия се очаква да се открият 800 работни места, които да допринесат за производството на барут. 51% от заводите ще са собственост на "Райнметал", останалите 49% - на ВМЗ Сопот.

Партньорството между българската държава и германската оръжейна компания е важен политически въпрос - нещо, което нито привържениците му, нито критиците отричат, пише Мартенс. Неслучайно "българският десен екстремист Костадин Костадинов протестираше с група свои привърженици в Сопот срещу посещението на Фон дер Лейен". Лидерът на "Възраждане", който, както германският журналист напомня, често е рупор на наративите на руското посолство, определя проекта като "мръсен" и "опасен" за България.

В полза на Украйна и западната интеграция на България

Гневът на привържениците на Путин в България е разбираем, пише още Мартенс, защото планираните оръжейни заводи в България противоречат по много начини на целите на руския империализъм. Планираното производство в Сопот ще бъде от полза за Украйна и защитата ѝ от руската агресия, освен това партньорството с "Райнметал" допринася за по-стабилно военно и индустриално-политическо приобщаване на България към Запада. Досега България беше водещ производител на муниции с калибър 122 и 152 милиметра или т.нар. източен стандарт. Сега българското производство ще бъде напълно съобразено със западните системи. В същото време България ще продължи да произвежда и 152-милиметрови снаряди и така ще се съобрази с желанието на Киев.

Русия използва политическите и историческите си връзки с България, за да се опита да сложи прът в колелото на западната ѝ интеграция, пише Мартенс, като използва своята пропаганда за целта. В миналото тези опити са включвали атаки срещу български търговци на оръжие, които играят важна роля в доставките за Украйна. Един от тях (бел. ред. Емилиян Гебрев) беше отровен, най-вероятно от руските тайни служби, и едва оцеля. Освен това в последните години няколко оръжейни завода и складове за оръжие в България пламнаха. Властите заговориха за руски саботажни акции, пише ФАЦ.

И въпреки че Кирил Петков изгони рекорден брой руски дипломати, а партията на Бойко Борисов подкрепя Украйна, в българското общество осъзнаването на опасността, която Русия представлява за Европа, не е толкова видно, колкото например в Полша и Финландия, отбелязва Мартенс.

"Райнметал" е ключов партньор

Интересът към партньорството с "Райнметал" е тема в България от месеци. Всичко започна през февруари, когато Румен Радев се срещна с Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Последваха разговори на изпълнителния директор на "Райметал" с Бойко Борисов. През април двамата дори гледаха заедно мач от Шампионската лига - Борусия Дортмунд срещу Барселона. Борусия спечели срещата в Дортмунд, а Борисов спечели милиардна сделка за България, обобщава Михаел Мартенс. През август Борисов и Папергер обявиха плановете за сътрудничеството публично.

Партньорството на България с "Райментал" е ключово, защото в последните години германският оръжеен концерн разцъфва. Войната срещу Украйна изцяло промени отношението на Европа към въоръжаването, а компанията от Дюселдорф, която иначе създава и части за автомобили, се нареди сред петте най-големи оръжейни производители в Европа. През 2024 година оборотът на "Райнметал", който е основна през далечната 1889 година, отбелязва ръст от 36% до 9,8 милиарда евро. Тази година се очаква сходно повишение, а целта е до 2027 година приходите да нараснат до 20 млрд. евро.