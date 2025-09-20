Новини
Мнения »
Идеологиите се завръщат

Идеологиите се завръщат

20 Септември, 2025 14:02 873 19

  • проф. здравко попов-
  • идеологии-
  • държави-
  • чарли кърк

Няма държава в Европа, която да не е разцепена идеологически, отбелязва дипломатът

Идеологиите се завръщат - 1
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След Студената война смятахме, че светът е деидеологизиран. Това се отлага. Покрай смъртта на Чарли Кърк има отново отключване на идеологиите. Те стояха в забуленост и сега изведнъж изплуваха и се сблъскаха отново.

Това мнение изрази пред БНР проф. Здравко Попов, философ и дипломат, оглавяващ Института за публична политика.

В Европа не познавахме Чарли Кърк. Той се оказа фигура, която изразява младежкия устрем на движението МАГА, посочи той. По думите му, свободата на говорене и на изразяване на мнение като базова ценност в момента е силно проблематизирана.

"Сблъсъкът ще се разгърне. Противоречията ще станат още по-видими. Когато нещо подобно се случи в страна като Америка, то не остава само вътрешноамериканско явление. То се превръща в глобално явление. Виждам как тази смърт възроди в Европа отново тези идеологически сблъсъци. Появяват се масови състояния. Имаме отново свят на идеологии. Идеологиите притежават вътрешна демонична сила да експанзират, да стават тотални. Власт, свобода и идеологии е голямата тема на света в момента. Военните конфликти ще стават все по-идеологизирани."

В момента няма държава в Европа, която да не е разцепена идеологически, отчита проф. Попов.

Макартизмът беше лошо явление в САЩ. Сенатор Макарти започва да създава атмосфера на гонения и забрани и всичко това в рамките на кратък период от време беше създало невъобразимо състояние на Америка. Гражданите направиха съпротива срещу макартизма и го изтриха. Много след това поколение американски политици дефинираха това явление като нетипично за Америка, коментира дипломатът в предаването "Събота 150".

В онези времена – 50-те години, макартизмът беше импрегниран във всекидневно състояние. Сега има много реакции, свързани със свободата на медиите. Не е същото, изтъкна проф. Попов, като направи паралел със съвременността.

Според него "по общ дизайн сякаш тези явления са сходни", но в същността си се различават.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На всеки километър

    4 4 Отговор
    Фашагите започнаха да набират скорост
    не само У нас а и из цялото
    временно явление ЕС !
    После пак ще се чудят
    защо имало наροΔεΗ с@Δ и Белене....

    Коментиран от #7

    14:07 20.09.2025

  • 2 Оранжевият бaбyин

    2 3 Отговор
    реже клона на който стои откъм дървото и много скоро ще усети резултата.

    14:07 20.09.2025

  • 3 Защото ...

    2 1 Отговор
    Все още има войници на Студената война, които се опитват да възкресяват нейните призраци.

    14:16 20.09.2025

  • 4 Фон дер Миндер

    3 0 Отговор
    Стига глупости, разделението не е по линия на идеологията . Хората са разделени на реалисти и на псевдо реалисти. Идеология може да види при нео либерализма, която дори граничи с религиозеня фанатизъм. Чарли казваше нещата с истинските им имена и затова беше убит. Това е реалността!

    14:38 20.09.2025

  • 5 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Разликата между 50-те на 20-ти век и сега не е голяма по отношение на идеологическото разделение. Но има един нов много важен инструмент които предотвратява разделянето на регионите по света на идеологическа база и силно възпрепядства разпространението и издигането им в култове. Този инструмент се нарича Интернет и трябва да бъде съхранен на всяка цена в глобалния си мащаб. Интернет доставя свободна информацията дори до най-затънтеното кътче на света. Доизграждането на глобалната мрежа трябва да продължи и най-затънтеното кътче на планетата трябва да бъде покрито. Трябва да има яростно противопоставяне на всякакви опити от страна на държавите за овладяване, ограничаване, разделяне, блокиране на свободния обмен на информацията или поне да се създават условия за заобикалянето на подобни рестрикции. Въпреки всички негативни страни, позитивите са доста повече, хората по целия свят се опознават, обменят мнения, разбират за начина на живот в друг регион на планетата. Така рано или късно ще се създаде една единственна глобална идеология, от хората, а не от един или няколко човека.

    14:38 20.09.2025

  • 6 баба Цола

    3 0 Отговор
    Идеологиите ги подхвана Хаяско, друже !

    14:39 20.09.2025

  • 7 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "На всеки километър":

    Бяхте "другарю" "на всеки километър", сега сте сама пред пощенските станции за да си получите НЕ ЗАРАБОТЕНИТЕ, пенсии !!!

    14:42 20.09.2025

  • 8 Не ни занимавайте с глупости а някой

    0 0 Отговор
    да отговори на въпроса, Защо в България върви бясна Инфлация?

    Къде е отговорът на ПП,ДБ, ГЕРБ, БСП, ДПС за Инфлацията в България?

    Ето моят отговор:
    България има бясна инфлация и никой не говори за това?
    От момента в който се заговори за Еврото тази година?
    Обедняването на българите върви с бясна сила.

    Евро Инфлацията на Цените в България е породена от смяната на парите, или по скоро от унищожаването на Лв.

    Държавният Сектор не произвежда абсолютно нищо: МВР, Армия, Държавна Администрация не произвеждат абсолютно нищо но Заплатите в МВР, Армия и Държавна Администрация са вдигнати?
    Заплатите в Частният Сектор не са мръднали!

    Обедняването но българите е жестоко а вдигането на заплатите за Държавна Администрация, МВР и Армия само допринася за Инфлацията в България и теглене на нови Заеми?

    Коментиран от #13

    14:50 20.09.2025

  • 9 Доктор

    0 0 Отговор
    Само непалското лекарство ще излекува настоящата политическа, а всъщност мафиотска система!

    14:55 20.09.2025

  • 10 Тези който ни набутаха, без Референдум

    1 1 Отговор
    в Еврозоната трябва да са в Затвора: ПП,ДБ, ГЕРБ, ДСП, БСП !!!

    Коментиран от #14

    15:01 20.09.2025

  • 11 Апропо ДПС

    0 0 Отговор
    ДПС, и останалите трябва да са в Затвора само заради това че ни набутаха в Евро Зоната без Референдум!!!

    15:04 20.09.2025

  • 12 В Парламента някой ще отговори ли

    0 0 Отговор
    защо в България Инфлацията върви с бясна скорост?

    15:05 20.09.2025

  • 13 Пропускаш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не ни занимавайте с глупости а някой":

    И още нещо :
    1989г комунистите си спретнаха вътрешно партиен преврат и си произведоха "СДС".
    САМО тук няма ЗАКОН за ЛУСТРАЦИЯ, което е видно, че от тогава до сега всички правителства са скрито комунистически.
    А извода е, че от 1944г, ДО СЕГА, комунистите са на власт - явно и завоалирано с различни имена, но с една и съща идеология - "Вечна дружба - от векове за векове"

    Коментиран от #15

    15:06 20.09.2025

  • 14 Я думаю

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тези който ни набутаха, без Референдум":

    Да здраствует КОПЕЙКА !
    Рубл - самоя лучшая !

    15:10 20.09.2025

  • 15 Точно така и съм го казвал стотици

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пропускаш":

    пъти но няма политическа воля за Лустрация защото реално Комунистите държат Икономическата и Политическата Власт.

    15:15 20.09.2025

  • 16 Комунистите не успяха да продадат

    0 0 Отговор
    България (Тодор Живков) на Руснаците но тяхните Синове и Внуци продадоха Родината на Европейският Съюз и унищожиха Българският Лв. !!!

    15:19 20.09.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    Най-малко в САЩ беше останал спомен от 50-те, докато демократите не приложиха всичко отново на основата на дигиталното общество.

    15:31 20.09.2025

  • 18 Слаб анализ

    1 0 Отговор
    В момента сме в ситуация в която има само ЕДНА идеология от различни центрове. САЩ, ЕС и Китай предлагат само дигитално робство с купонна система, в полза на няколко корпорации.

    15:38 20.09.2025

  • 19 Пенн Стейт

    0 0 Отговор
    Либерализмът също е идеоллогия (имперска, наркократска, ... и геноцидистка)

    15:42 20.09.2025