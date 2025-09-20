Идеологиите се завръщат

След Студената война смятахме, че светът е деидеологизиран. Това се отлага. Покрай смъртта на Чарли Кърк има отново отключване на идеологиите. Те стояха в забуленост и сега изведнъж изплуваха и се сблъскаха отново.
Това мнение изрази пред БНР проф. Здравко Попов, философ и дипломат, оглавяващ Института за публична политика.
В Европа не познавахме Чарли Кърк. Той се оказа фигура, която изразява младежкия устрем на движението МАГА, посочи той. По думите му, свободата на говорене и на изразяване на мнение като базова ценност в момента е силно проблематизирана.
"Сблъсъкът ще се разгърне. Противоречията ще станат още по-видими. Когато нещо подобно се случи в страна като Америка, то не остава само вътрешноамериканско явление. То се превръща в глобално явление. Виждам как тази смърт възроди в Европа отново тези идеологически сблъсъци. Появяват се масови състояния. Имаме отново свят на идеологии. Идеологиите притежават вътрешна демонична сила да експанзират, да стават тотални. Власт, свобода и идеологии е голямата тема на света в момента. Военните конфликти ще стават все по-идеологизирани."
В момента няма държава в Европа, която да не е разцепена идеологически, отчита проф. Попов.
Макартизмът беше лошо явление в САЩ. Сенатор Макарти започва да създава атмосфера на гонения и забрани и всичко това в рамките на кратък период от време беше създало невъобразимо състояние на Америка. Гражданите направиха съпротива срещу макартизма и го изтриха. Много след това поколение американски политици дефинираха това явление като нетипично за Америка, коментира дипломатът в предаването "Събота 150".
В онези времена – 50-те години, макартизмът беше импрегниран във всекидневно състояние. Сега има много реакции, свързани със свободата на медиите. Не е същото, изтъкна проф. Попов, като направи паралел със съвременността.
Според него "по общ дизайн сякаш тези явления са сходни", но в същността си се различават.
