Владислав Панев: Пеевски не милее за "Топлофикация-София", а иска да краде от дружеството

23 Септември, 2025 13:01 975 29

  • владислав панев-
  • делян пеевски-
  • пеевски-
  • топлофикация софия-
  • източване

Малко хора правят разлика между правомощията на кмета и тези на общинския съвет

Владислав Панев: Пеевски не милее за "Топлофикация-София", а иска да краде от дружеството - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пеевски ни показва и тази сутрин какво значи паралелна истина, този път чрез сигнал до Прокуратурата във връзка с ремонта на Топлофикация в Дружба. В него директно обвинява кмета Терзиев , че водил дружеството към фалит. Нищо, че софийските компании са на пряко подчинение на Столичния общински съвет, където мнозинството е на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и отцепници. Това мнозинство смени управителния орган и назначи хора, които никой не ги знае.

За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.

А натрупаните задължения от 2.6 млрд. лева са от този и от предишните периоди, когато винаги ГЕРБ имаше мнозинство. Но може би това е целта. Малко хора правят разлика между правомощията на кмета и тези на общинския съвет.

За повечето отговорен за всичко, което става в София е Терзиев. Дори, когато няма какво да направи освен да опита да конструира ново мнозинство. Но в съвета, контролиран от Красьо Черния това не е предмет на убеждаване и логични аргументи.

Също толкова идиотска е другата част от сигнала на Пеевски. Че Терзиев имал заявено намерение да предложи Топлофикация за концесиониране. То привличането на инвеститор е единственият смислен начин за решаване на проблемите без замитането им под килима.

Според Пеевски обаче явно самата мисъл за концесиониране е престъпление. Което показва, че човекът си милее за държавното с главно Д или общинското с главно О.

Понеже от тях се краде най-лесно и така е свикнал. Демонстрацията на поведението на бащица, който милее за народа е копиране на всеизвестен модел, който в крайна сметка води до разруха. Човекът си е намерил ниша и който му се върже все е нещо. Цената ще е скъпа обаче.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 вижда се

    18 4 Отговор
    Тиквите и свине оглозгаха територията населена с роби !!

    13:06 23.09.2025

  • 3 да питам

    7 8 Отговор
    Как по-точно Пеевски ще краде от фалиралата Топлофикация?

    13:07 23.09.2025

  • 4 стига

    18 1 Отговор
    Какво точно го толерирате товаПрасе? Не виждате ли, че е дебил отвякъде. Спрете да го показвате!

    13:11 23.09.2025

  • 5 Красимир Петров

    7 3 Отговор
    Панев зеленият милионер

    13:15 23.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А кажи

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Акушерката колко пъти те е изтървала в мивката докато те е къпала през първите два дена от жалкия ти живот?

    Коментиран от #12, #26

    13:20 23.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 много интересно

    3 8 Отговор
    Както едно време Партията обвиняваше Международното положение и Запада за неуспехите си, така последните няколко години всички обвиняват Борисов, а сега и Пеевски за науспехите си. Все едно една и съща фуражка ги мисли тези оправдания.

    13:25 23.09.2025

  • 15 Цончо

    7 4 Отговор
    Какво да открадне при 2,6 млрд дългове? Но тези дългове са от скъп газ, за което принос има Кире

    Коментиран от #29

    13:26 23.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ей го на

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "до 14 - теляк на тиквата и прасето":

    Говорителя на 80те процента се изока.

    13:40 23.09.2025

  • 21 18 - и ГЕРБераст

    8 1 Отговор
    Абе, защо всички "матросовци" на мутрата от СИК Боко и на уродливото 190- килограмово туловиещ, демек - началника му, са толкова неграмотни?! Абе, нищожество банкянско, дето висиш като просяк до трапезата в Банкя и чакаш да ти подхвърлят някой кокъл! "Топлофикация" се управлява от ГЕРБерастки престъпници, жалки позитански остатъци и мръсни чалгари повече от 15 години бе, нищожество номер 18!! Какви жълтопаветници, какви пет лева бе, ниощжество ГЕРБерастко?! Ами , и твоят задник ще мръзне тази зима, понеже Боко Тиквата ограби и "Топлофикация"! Да, ограби я и цяла България видя пачките милиони евро и златните кюлчета в чекмеджето до кратуната му!

    13:42 23.09.2025

  • 22 18 - и ГЕРБераст

    6 2 Отговор
    Абе, защо всички "матросовци" на мутрата от СИК Боко и на уродливото 190- килограмово туловиещ, демек - началника му, са толкова неграмотни?! Абе, нищожество банкянско, дето висиш като просяк до трапезата в Банкя и чакаш да ти подхвърлят някой кокъл! "Топлофикация" се управлява от ГЕРБерастки престъпници, жалки позитански остатъци и мръсни чалгари повече от 15 години бе, нищожество номер 18!! Какви жълтопаветници, какви пет лева бе, ниощжество ГЕРБерастко?! Ами , и твоят задник ще мръзне тази зима, понеже Боко Тиквата ограби и "Топлофикация"! Да, ограби я и цяла България видя пачките милиони евро и златните кюлчета в чекмеджето до кратуната му!

    Коментиран от #24

    13:42 23.09.2025

  • 23 Естествено! Това

    6 1 Отговор
    го знаят и децата в детските градини. Санкционираният по Магнитски е лицето, пардон - Д-то (дирника) на корупцията и кражбите в България.

    13:44 23.09.2025

  • 24 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "18 - и ГЕРБераст":

    Защото грамотните хора не стават матросовци на тези двамата крадци.

    13:45 23.09.2025

  • 25 как се краде от фалирала фирма?

    2 1 Отговор
    Към края на ноември 2024 г. задълженията на „Топлофикация София“ към Българския енергиен холдинг (БЕХ) и „Булгаргаз“ надхвърлят 1,66 милиарда лева.

    Според изявление на депутат Ивайло Мирчев от септември 2025 г., общите задължения на дружеството са нараснали до над 2,6 милиарда лева, като по-голямата част от тях са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и бившия кмет Йорданка Фандъкова.

    13:49 23.09.2025

  • 26 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "А кажи":

    Не знае колко пъти,.. Бил е бебе. Но акушерката знае е друго - причината поради която го е изтъвавала поне 100 пъти, а тя е - като го е видяла след излизането му, на челото му е писало : "Аз съм иди.... /всеки сам да прозължи с многото епитети и всичките ще са верни/

    13:54 23.09.2025

  • 27 Бившия евродепутат...Бареков

    5 0 Отговор
    Разкри свинчуга-


    📛🤡 Цирк дьо Пеевски даде на прокурор шефовете на Топлофикация София, които лично е назначил‼️
    Пеевски Топлофикация ОрлинАлексиев ГЕРБ БСП ИТН

    Хиперактивният Пеевски сън не е спал да дава шефовете на Топлофикация – София на мишката Сарафов заради катастрофалния ремонт в Дружба! Шефовете, които самият той е определил и назначил чрез своето икономическо мнозинство в Общинския съвет на София, с което Шишкото управлява столицата! Връх на салто морталето в политиката!

    Виж линка на първия коментар 👇👀

    14:08 23.09.2025

  • 28 Гост

    1 0 Отговор
    Панев ако се казваше пеефски и той щеше да краде топлофикацията. Всички са еднакви. Докато са в опозиция говорят много добре и само истината, като станат управляващи се почват номерата на старите управляващи, а старите почват да разкриват как се прави далаверата. Порочен кръг с едни и същи схеми и кражби

    14:38 23.09.2025

  • 29 гонеща мечката от чуждото село

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цончо":

    Какво да открадне при 2,6 млрд дългове ли? Всичките - стига да има кой да ги опрости

    14:45 23.09.2025