Владислав Панев: Пеевски не милее за "Топлофикация-София", а иска да краде от дружеството

Пеевски ни показва и тази сутрин какво значи паралелна истина, този път чрез сигнал до Прокуратурата във връзка с ремонта на Топлофикация в Дружба. В него директно обвинява кмета Терзиев , че водил дружеството към фалит. Нищо, че софийските компании са на пряко подчинение на Столичния общински съвет, където мнозинството е на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и отцепници. Това мнозинство смени управителния орган и назначи хора, които никой не ги знае.
За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.
А натрупаните задължения от 2.6 млрд. лева са от този и от предишните периоди, когато винаги ГЕРБ имаше мнозинство. Но може би това е целта. Малко хора правят разлика между правомощията на кмета и тези на общинския съвет.
За повечето отговорен за всичко, което става в София е Терзиев. Дори, когато няма какво да направи освен да опита да конструира ново мнозинство. Но в съвета, контролиран от Красьо Черния това не е предмет на убеждаване и логични аргументи.
Също толкова идиотска е другата част от сигнала на Пеевски. Че Терзиев имал заявено намерение да предложи Топлофикация за концесиониране. То привличането на инвеститор е единственият смислен начин за решаване на проблемите без замитането им под килима.
Според Пеевски обаче явно самата мисъл за концесиониране е престъпление. Което показва, че човекът си милее за държавното с главно Д или общинското с главно О.
Понеже от тях се краде най-лесно и така е свикнал. Демонстрацията на поведението на бащица, който милее за народа е копиране на всеизвестен модел, който в крайна сметка води до разруха. Човекът си е намерил ниша и който му се върже все е нещо. Цената ще е скъпа обаче.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 вижда се
13:06 23.09.2025
3 да питам
13:07 23.09.2025
4 стига
13:11 23.09.2025
5 Красимир Петров
13:15 23.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А кажи
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Акушерката колко пъти те е изтървала в мивката докато те е къпала през първите два дена от жалкия ти живот?
Коментиран от #12, #26
13:20 23.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 много интересно
13:25 23.09.2025
15 Цончо
Коментиран от #29
13:26 23.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ей го на
До коментар #19 от "до 14 - теляк на тиквата и прасето":Говорителя на 80те процента се изока.
13:40 23.09.2025
21 18 - и ГЕРБераст
13:42 23.09.2025
22 18 - и ГЕРБераст
Коментиран от #24
13:42 23.09.2025
23 Естествено! Това
13:44 23.09.2025
24 Ха ха ха
До коментар #22 от "18 - и ГЕРБераст":Защото грамотните хора не стават матросовци на тези двамата крадци.
13:45 23.09.2025
25 как се краде от фалирала фирма?
Според изявление на депутат Ивайло Мирчев от септември 2025 г., общите задължения на дружеството са нараснали до над 2,6 милиарда лева, като по-голямата част от тях са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и бившия кмет Йорданка Фандъкова.
13:49 23.09.2025
26 Той
До коментар #10 от "А кажи":Не знае колко пъти,.. Бил е бебе. Но акушерката знае е друго - причината поради която го е изтъвавала поне 100 пъти, а тя е - като го е видяла след излизането му, на челото му е писало : "Аз съм иди.... /всеки сам да прозължи с многото епитети и всичките ще са верни/
13:54 23.09.2025
27 Бившия евродепутат...Бареков
📛🤡 Цирк дьо Пеевски даде на прокурор шефовете на Топлофикация София, които лично е назначил‼️
Пеевски Топлофикация ОрлинАлексиев ГЕРБ БСП ИТН
Хиперактивният Пеевски сън не е спал да дава шефовете на Топлофикация – София на мишката Сарафов заради катастрофалния ремонт в Дружба! Шефовете, които самият той е определил и назначил чрез своето икономическо мнозинство в Общинския съвет на София, с което Шишкото управлява столицата! Връх на салто морталето в политиката!
Виж линка на първия коментар 👇👀
14:08 23.09.2025
28 Гост
14:38 23.09.2025
29 гонеща мечката от чуждото село
До коментар #15 от "Цончо":Какво да открадне при 2,6 млрд дългове ли? Всичките - стига да има кой да ги опрости
14:45 23.09.2025