Владислав Панев: Пеевски не милее за "Топлофикация-София", а иска да краде от дружеството

Пеевски ни показва и тази сутрин какво значи паралелна истина, този път чрез сигнал до Прокуратурата във връзка с ремонта на Топлофикация в Дружба. В него директно обвинява кмета Терзиев , че водил дружеството към фалит. Нищо, че софийските компании са на пряко подчинение на Столичния общински съвет, където мнозинството е на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и отцепници. Това мнозинство смени управителния орган и назначи хора, които никой не ги знае.

За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.

А натрупаните задължения от 2.6 млрд. лева са от този и от предишните периоди, когато винаги ГЕРБ имаше мнозинство. Но може би това е целта. Малко хора правят разлика между правомощията на кмета и тези на общинския съвет.

За повечето отговорен за всичко, което става в София е Терзиев. Дори, когато няма какво да направи освен да опита да конструира ново мнозинство. Но в съвета, контролиран от Красьо Черния това не е предмет на убеждаване и логични аргументи.

Също толкова идиотска е другата част от сигнала на Пеевски. Че Терзиев имал заявено намерение да предложи Топлофикация за концесиониране. То привличането на инвеститор е единственият смислен начин за решаване на проблемите без замитането им под килима.

Според Пеевски обаче явно самата мисъл за концесиониране е престъпление. Което показва, че човекът си милее за държавното с главно Д или общинското с главно О.

Понеже от тях се краде най-лесно и така е свикнал. Демонстрацията на поведението на бащица, който милее за народа е копиране на всеизвестен модел, който в крайна сметка води до разруха. Човекът си е намерил ниша и който му се върже все е нещо. Цената ще е скъпа обаче.