Санкциите се завръщат! Иран отзова посланици за консултации

Санкциите се завръщат! Иран отзова посланици за консултации

27 Септември, 2025 11:18 633 6

Този ход идва, след като вчера се провалиха руските и китайските усилия в 15-членния Съвет за сигурност на ООН за отлагане на възобновяването на международните санкции срещу Техеран заради ядрената му програма

Санкциите се завръщат! Иран отзова посланици за консултации - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания във връзка с механизма за възстановяване на санкциите на ООН срещу страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Мер, пише БТА.

"След безотговорните действия на трите европейски страни за връщане на отменени резолюции на Съвета за сигурност на ООН, посланиците на Иран в Германия, Франция и Обединеното кралство бяха призовани в Техеран за консултации“, съобщи държавната телевизия.

Този ход идва, след като вчера се провалиха руските и китайските усилия в 15-членния Съвет за сигурност на ООН за отлагане на възобновяването на международните санкции срещу Техеран заради ядрената му програма.

Едва четири държави вчера подкрепиха проекторезолюцията на Москва и Пекин, което проправи пътя за връщане на санкциите.


Иран (Ислямска Република)
