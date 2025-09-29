“ Руската армия е изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници в ключови фронтови райони”

Руската армия не успява да напредне в Сумска област, като едновременно с това изпитва логистични проблеми на Покровското направление и недостиг на личен състав в посока Донецк-Днепропетровск. Това се посочва в скорошен доклад на Института за изследване на войната (ISW).



Руските войски успяват успешно да напреднат в посока Новопавливско. Виктор Трегубов, говорител на Днепровския регионален военен окръг, заяви, че руските войници продължават опитите си да проникнат и заобиколят украинските отбранителни позиции с малки групи пехота, като се опитват да се закрепят в малки населени места в Донецка и Днепропетровска област.



Трегубов подчертава, че откритият терен в района е неблагоприятен за настъпления, както и че е трудно за руските войски да намерят подслон и прикритие във ветрозащитните пояси, когато листата започнат да падат. Трегубов отбелязва също, че руското военно командване преразпределя части от Южна Украйна на изток, като преди това те са били премествани в по-приоритетни райони или на третата или четвъртата линия на отбрана в завзетите територии на Украйна. Това може да подсказва, че Русия страда от недостиг на личен състав.



Анализатори отбелязват, че украинските военнослужещи напредват в северната част на Сумска област. Същевременно видеозаписи, публикувани на 27 септември, показват, че твърденията на Русия за завземане на позиции югоизточно от Андреевка (северно от град Суми) са неверни, тъй като украинските войски са заели тези позиции и са напредвали в района.



Руските войски също извършват настъпателни действия в северната част на Харковска област, но без успех.



В направленията Купянск и Борив войските на руската армия също не са постигнали напредък. Руснаците обаче са напреднали в Лиманското направление.



В Лиманското направление руските войски не са превзели Заречно, но от няколко месеца изпълняват мисии за проникване в населеното място. Те обичайно се инфилтрират на малки групи от по пет души, от които средно трима биват убити, един е ранен, а друг се губи от поглед.



В Сиверското направление, в тактическите райони Константиновка-Дружковка и Добропиле, руските войски продължават операциите си, но без успех.



Подобна е ситуацията и в Покровското направление, уточнява ISW. Тук руската пехота продължава да атакува на малки щурмови групи веднъж или два пъти на ден. Нарастващият обхват на руските ударни дронове разширява "зоната на въздействие“ и усложнява украинската логистика. Руските войски в това направление обаче също страдат от логистични проблеми.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.5 Оценка 2.5 от 29 гласа.