“ Руската армия е изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници в ключови фронтови райони”

Руската армия не успява да напредне в Сумска област, като едновременно с това изпитва логистични проблеми на Покровското направление и недостиг на личен състав в посока Донецк-Днепропетровск. Това се посочва в скорошен доклад на Института за изследване на войната (ISW).
Руските войски успяват успешно да напреднат в посока Новопавливско. Виктор Трегубов, говорител на Днепровския регионален военен окръг, заяви, че руските войници продължават опитите си да проникнат и заобиколят украинските отбранителни позиции с малки групи пехота, като се опитват да се закрепят в малки населени места в Донецка и Днепропетровска област.
Трегубов подчертава, че откритият терен в района е неблагоприятен за настъпления, както и че е трудно за руските войски да намерят подслон и прикритие във ветрозащитните пояси, когато листата започнат да падат. Трегубов отбелязва също, че руското военно командване преразпределя части от Южна Украйна на изток, като преди това те са били премествани в по-приоритетни райони или на третата или четвъртата линия на отбрана в завзетите територии на Украйна. Това може да подсказва, че Русия страда от недостиг на личен състав.
Анализатори отбелязват, че украинските военнослужещи напредват в северната част на Сумска област. Същевременно видеозаписи, публикувани на 27 септември, показват, че твърденията на Русия за завземане на позиции югоизточно от Андреевка (северно от град Суми) са неверни, тъй като украинските войски са заели тези позиции и са напредвали в района.
Руските войски също извършват настъпателни действия в северната част на Харковска област, но без успех.
В направленията Купянск и Борив войските на руската армия също не са постигнали напредък. Руснаците обаче са напреднали в Лиманското направление.
В Лиманското направление руските войски не са превзели Заречно, но от няколко месеца изпълняват мисии за проникване в населеното място. Те обичайно се инфилтрират на малки групи от по пет души, от които средно трима биват убити, един е ранен, а друг се губи от поглед.
В Сиверското направление, в тактическите райони Константиновка-Дружковка и Добропиле, руските войски продължават операциите си, но без успех.
Подобна е ситуацията и в Покровското направление, уточнява ISW. Тук руската пехота продължава да атакува на малки щурмови групи веднъж или два пъти на ден. Нарастващият обхват на руските ударни дронове разширява "зоната на въздействие“ и усложнява украинската логистика. Руските войски в това направление обаче също страдат от логистични проблеми.
Руската армия е изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници в ключови фронтови райони
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха-ха
Коментиран от #22, #27
19:55 29.09.2025
2 Ивелин Михайлов
Коментиран от #28
19:55 29.09.2025
3 Леле мале
19:56 29.09.2025
5 Пич
19:56 29.09.2025
6 Исторически парк
19:56 29.09.2025
7 az СВО Победа80
Та значи Русия пак била свършила вонниците, снарядите и войниците....
От 2022г. едни и същи пропагандни клишета! 🤣🤣🤣🤣
19:57 29.09.2025
8 Кобзончик
остане такава. И най-мислещият, честен и самонаблюдаващ се човек се
нуждае от години, за да проумее едва съвсем малка част от това, което
става в собствения му ум. Как тогава можем да знаем със сигурност
какво става в ума на другите? Въпреки това много хора се изказват
така, сякаш умственото съдържание на човек може да се изброи и
инвентаризира досущ като вещи в куфар — лесно, точно и
изчерпателно. Това не значи, че не трябва да се стремим да разбираме
по-добре ума и мислите на другите. Въпросът е да сме съвсем скромни
и резервирани в заключенията си за нещата, които си мислим, че
разбираме.
Коментиран от #38
19:57 29.09.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #30
19:57 29.09.2025
10 име
19:57 29.09.2025
11 Програмист
До коментар #4 от "ВВП":Това важи само за човека написал този коментар
19:57 29.09.2025
12 БОЛШЕВИК
Коментиран от #18
19:57 29.09.2025
13 Урсуланковците
Μ@ςΤии на месечина,
щом като е толкова зле
положението при руснаците ?!!!
19:58 29.09.2025
14 Неразбрал
19:58 29.09.2025
15 Хахаха
19:58 29.09.2025
16 Рускиня
“ Руската армия е изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници в ключови фронтови райони”
Ура!
20:00 29.09.2025
17 Хи хи хи . Голям майтап !
20:00 29.09.2025
18 Варненец
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":И от какво са безпомощни западните "псета", да не би раша да взе една цяла област, прескочи ли Днепър?само наторява украинската почва🤣
20:00 29.09.2025
19 Тъп блатен ратай
20:00 29.09.2025
20 гдфгфдг
20:01 29.09.2025
21 Kaлпазанин
20:02 29.09.2025
22 Варненец
До коментар #1 от "ха-ха":Накъде се смалява? Рашка има по малко територия превзета, отколкото 22-ра година, смалява ти се нещо друго 🤣
Коментиран от #25, #29
20:02 29.09.2025
24 Лъжлив Съби....
20:03 29.09.2025
25 ха-ха
До коментар #22 от "Варненец":На теб ти е смалено по рождение това , дето ти е в празната кра .....ту....на !
20:03 29.09.2025
26 ТЪЙ ...ТЪЙ ...
20:04 29.09.2025
27 Румен Решетников
До коментар #1 от "ха-ха":Като гледам, в началото на блицкрига през 2022-ра, ватенките владееха повече украинска територия отколкото сега, почти четири години по-късно...
Коментиран от #36
20:04 29.09.2025
28 Варненец
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":Защото рашките лъжат, като теб, депутат сводник и измамник. Нищо не са отстъпили, това е Рашка пропаганда.
Коментиран от #35
20:04 29.09.2025
29 оли ,
До коментар #22 от "Варненец":От Максуда всите сте все варненци .
Коментиран от #37
20:05 29.09.2025
30 Копейкин Костя
До коментар #9 от "Mими Кучева🐕🦺":Тц. Цялото прогресивно човечество подкрепя и праща оружие и интербригадисти в подкрепя на териториялните претенции на Матушката!!!
20:07 29.09.2025
31 Ццц
20:08 29.09.2025
32 Ха ХаХа
20:10 29.09.2025
33 😁.........
@........@ се братушките ви един вид, и какво сте ревнали, няма да дойдат да ви освободят пак, и какво толкова бе продажници, а това че нашите украински братя пълнят груз 200 е супер, чудесно и полезно.
Коментиран от #39, #57
20:11 29.09.2025
34 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
20:11 29.09.2025
35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #28 от "Варненец":Принудата също принадлежи към правния ред, но тя се проявява
по принцип само в случай на криза.
20:12 29.09.2025
36 Простак
До коментар #27 от "Румен Решетников":Путин оттегли войската от Киев и Харков след Истанбелското споразумение.
Това му е грешката.
С фашисти компромис не се прави
20:13 29.09.2025
37 Не бе
До коментар #29 от "оли ,":Само вожда ви Костадинов
20:13 29.09.2025
38 Дик диверсанта
До коментар #8 от "Кобзончик":Нямам отговор до днес как този смел и храбър български народ, създал една от първите държави в Европа допусна да се пръкнат рос дебилите.
Коментиран от #43
20:16 29.09.2025
40 ШЕФА
20:17 29.09.2025
41 стоян георгиев
20:18 29.09.2025
42 Що пишете постоянно тъпотии бре
20:18 29.09.2025
43 Третата Българска държава
До коментар #38 от "Дик диверсанта":Я създаде Русия бе клепар.
20:18 29.09.2025
45 Доктор
20:19 29.09.2025
46 стоян георгиев
юридическият закон е резултат от усилията за изглаждането на
конфликти, за възможното им справедливо решаване чрез
демократични средства, за задоволяване на оспорвани интереси чрез
формирането на обща воля. С това правото насърчава желаното
политическо развитие за постигането на възможната хармония в
различаващите се интереси, но и за запазването на вътрешния мир.
Коментиран от #51
20:19 29.09.2025
47 Колко %
20:21 29.09.2025
48 Хубаво повярвахме ви
Аре у лево сега боклуци ... Обаче хората четат и други медии нали?
20:21 29.09.2025
49 Иван
20:22 29.09.2025
50 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
Коментиран от #54
20:22 29.09.2025
51 Глупости
До коментар #46 от "стоян георгиев":Отдавна древна Гърция Рим и Щатите са наясно че демокрация без роби не става
Дерзай робе.....
20:23 29.09.2025
53 Бесарабски българин
А Суми; там руснаците просто държат украинците на място. Като му дойде времето и Суми ще бъде превзет заедно с Харковы Одеса, Николаев.
20:23 29.09.2025
54 Скоро си на фронта
До коментар #50 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":за оборска тор нещоправецо
20:23 29.09.2025
55 Мъй р..узкие
У ДРИ
Хехехехехехе
Коментиран от #59
20:24 29.09.2025
56 Баш Балък
20:24 29.09.2025
57 оли ,
До коментар #33 от "😁.........":Лекувай се , да не стане по-зле !
20:25 29.09.2025
58 Реклама
20:25 29.09.2025
59 Идиот
До коментар #55 от "Мъй р..узкие":багът ти у Монголското куче Тангра.
Изчисти си въшките бе монголоиден татарино
Руснаците са варяги..викинги
20:26 29.09.2025
60 С пушка в окопа
20:28 29.09.2025
61 Продължаваме обаче
Коментиран от #73
20:28 29.09.2025
62 АМАH OT ИДИOTИ
РУСНАЦИТЕ ТАКА СА Я ЗАКЪСАЛИ НА ФРОНТА, ЧЕ...
ГEЙЛИБEPACTИTE CA HAПЪЛНИЛИ ГАЩИTE 😝
Коментиран от #69
20:28 29.09.2025
63 Абе зае....БИ..
Язък за зелените човечета,за Вагнер, Менделсон,за Моторола, Готвачи, ГИРКИН, Гиви и 2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ.
Коментиран от #65
20:28 29.09.2025
64 Хмм
20:30 29.09.2025
65 Ха ХаХа
До коментар #63 от "Абе зае....БИ..":Колко % от РФ превзеха фашистите ?
Окачи се на клон
Коментиран от #80
20:31 29.09.2025
66 хихи
20:31 29.09.2025
67 Ролан
20:31 29.09.2025
68 Атлантически педигрипал
Руската армия е изумена от тези лекоатлети чак Юсейн болт бил повикан за съвет!
Коментиран от #72
20:31 29.09.2025
69 България
До коментар #62 от "АМАH OT ИДИOTИ":Хахахахаха Прав си,.. ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК Фюрер --- ПЕДОФИЛ ИЗБЕГА посред нощ само по трусики от някакъв ГОТВАЧ.
ХАХАХАХА
Прекопаха магистралите, мостевете и траншеите около мумията и кремля
Хахаахаха
Коментиран от #71
20:31 29.09.2025
70 Ами истината е, че
20:32 29.09.2025
72 Възрожденец
До коментар #68 от "Атлантически педигрипал":Така е,...една бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ а смешната могучая и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким ,.след ГОДИНА,ОЩЕ си ги връщат!
Хахахаха
3 ДНЯ в СИРИЯ и...фира!! Хахахахаха 12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на селото ПОКРОВСК и.ПИ. ЗДЕЦ!!
Хахахахаха..
Коментиран от #77
20:35 29.09.2025
73 И аз това го четох впрочем
До коментар #61 от "Продължаваме обаче":За Факти, че от януари до сега 169 фейка са публикували и то категорично доказани на 100% ! Не един и два а цели 169 фейка към 1 септември ...
20:36 29.09.2025
75 3 дня в Киев, седмица в Лисабон )))))
Надъхвате ли се Педики - копейкаджийски?
)))))
Коментиран от #78
20:40 29.09.2025
77 БАКО
До коментар #72 от "Възрожденец":Ми то каков Фюреро пе-ДОФИЛ, Таков и москаляк монголите от г--- ЕЙ могучая
Ееееедехееее
20:42 29.09.2025
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "3 дня в Киев, седмица в Лисабон )))))":Напомни ,на кой Ден Руснаците бяха до Киев?
Коментиран от #83, #84
20:44 29.09.2025
79 И кво ще правим са а ?
20:44 29.09.2025
80 Те окача на....
До коментар #65 от "Ха ХаХа":ДЕДО ВИЯ,..Петушок е--- банъй
ХАХАХАХА
20:45 29.09.2025
81 стоян
20:45 29.09.2025
82 И тогава тея олигофрени от ЕК
20:45 29.09.2025
83 Дааааа
До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
" ОЩЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО, ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА И ПРЕСТЪПНИКА ШАЙ ГУ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! ЗАРАДИ ТЯХ УКРАЙНА УНИЩОЖИ НАЙ- БОЕСПОСОБНИТЕ ЧАСТИ НА Ф АШИСТКАТА П ЕДЕРАЦИЯ"!!
Край на цитата
20:46 29.09.2025
85 гост
20:52 29.09.2025