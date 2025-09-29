Новини
Руската армия е изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници в ключови фронтови райони
  Тема: Украйна

29 Септември, 2025 19:53

Руската армия не успява да напредне в Сумска област, като едновременно с това изпитва логистични проблеми на Покровското направление и недостиг на личен състав в посока Донецк-Днепропетровск

Руската армия е изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници в ключови фронтови райони - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руската армия не успява да напредне в Сумска област, като едновременно с това изпитва логистични проблеми на Покровското направление и недостиг на личен състав в посока Донецк-Днепропетровск. Това се посочва в скорошен доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Руските войски успяват успешно да напреднат в посока Новопавливско. Виктор Трегубов, говорител на Днепровския регионален военен окръг, заяви, че руските войници продължават опитите си да проникнат и заобиколят украинските отбранителни позиции с малки групи пехота, като се опитват да се закрепят в малки населени места в Донецка и Днепропетровска област.

Трегубов подчертава, че откритият терен в района е неблагоприятен за настъпления, както и че е трудно за руските войски да намерят подслон и прикритие във ветрозащитните пояси, когато листата започнат да падат. Трегубов отбелязва също, че руското военно командване преразпределя части от Южна Украйна на изток, като преди това те са били премествани в по-приоритетни райони или на третата или четвъртата линия на отбрана в завзетите територии на Украйна. Това може да подсказва, че Русия страда от недостиг на личен състав.

Анализатори отбелязват, че украинските военнослужещи напредват в северната част на Сумска област. Същевременно видеозаписи, публикувани на 27 септември, показват, че твърденията на Русия за завземане на позиции югоизточно от Андреевка (северно от град Суми) са неверни, тъй като украинските войски са заели тези позиции и са напредвали в района.

Руските войски също извършват настъпателни действия в северната част на Харковска област, но без успех.

В направленията Купянск и Борив войските на руската армия също не са постигнали напредък. Руснаците обаче са напреднали в Лиманското направление.

В Лиманското направление руските войски не са превзели Заречно, но от няколко месеца изпълняват мисии за проникване в населеното място. Те обичайно се инфилтрират на малки групи от по пет души, от които средно трима биват убити, един е ранен, а друг се губи от поглед.

В Сиверското направление, в тактическите райони Константиновка-Дружковка и Добропиле, руските войски продължават операциите си, но без успех.

Подобна е ситуацията и в Покровското направление, уточнява ISW. Тук руската пехота продължава да атакува на малки щурмови групи веднъж или два пъти на ден. Нарастващият обхват на руските ударни дронове разширява "зоната на въздействие“ и усложнява украинската логистика. Руските войски в това направление обаче също страдат от логистични проблеми.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ха-ха

    46 11 Отговор
    Руската армия все проблеми има , а укрията се смалява ли смалява ...Само руснаците имат проблеми , при укрите всичко е по мед и масло .

    Коментиран от #22, #27

    19:55 29.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    31 7 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна пита, защо тогава украинците всеки ден отстъпват по 2-3 села 🤔

    Коментиран от #28

    19:55 29.09.2025

  • 3 Леле мале

    28 7 Отговор
    Пак я гътнАхте руската армия. Кога се разпада Русията?🤔

    19:56 29.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    30 6 Отговор
    Това със сложното заглавие сигурно са падали по глава от някоя тераса на Сорос !!! Няма как да са толкова изоглавени иначе !!! Ще кажеш че Украйна побеждава !?

    19:56 29.09.2025

  • 6 Исторически парк

    32 7 Отговор
    Руската армия нямала войници, пък украинската праща сакати деца с чуждо гражданство на фронта.. та кой имал проблеми?!

    19:56 29.09.2025

  • 7 az СВО Победа80

    28 6 Отговор
    Смешниците от ISW отдавна не бяха се появявали тук!

    Та значи Русия пак била свършила вонниците, снарядите и войниците....

    От 2022г. едни и същи пропагандни клишета! 🤣🤣🤣🤣

    19:57 29.09.2025

  • 8 Кобзончик

    9 3 Отговор
    Човешкият мозък е загадка и до голяма степен може би ще си
    остане такава. И най-мислещият, честен и самонаблюдаващ се човек се
    нуждае от години, за да проумее едва съвсем малка част от това, което
    става в собствения му ум. Как тогава можем да знаем със сигурност
    какво става в ума на другите? Въпреки това много хора се изказват
    така, сякаш умственото съдържание на човек може да се изброи и
    инвентаризира досущ като вещи в куфар — лесно, точно и
    изчерпателно. Това не значи, че не трябва да се стремим да разбираме
    по-добре ума и мислите на другите. Въпросът е да сме съвсем скромни
    и резервирани в заключенията си за нещата, които си мислим, че
    разбираме.

    Коментиран от #38

    19:57 29.09.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 6 Отговор
    Ами тека е,а окраинската армия цъфти и цялото прогресивно човечество иска да воюва на страната на брацка Окраина!💋🌈🛴🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #30

    19:57 29.09.2025

  • 10 име

    23 5 Отговор
    Ама, вместо на нас, казвате ги тези работи на киевската хунта, че да довършват бързо руснаците и утре да са в Мацква, вместо да реват всеки ден за пари, оръжия и преговори.

    19:57 29.09.2025

  • 11 Програмист

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "ВВП":

    Това важи само за човека написал този коментар

    19:57 29.09.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    14 5 Отговор
    Западните псета само вият от мъка и безпомощност.

    Коментиран от #18

    19:57 29.09.2025

  • 13 Урсуланковците

    15 4 Отговор
    ....и що ревете каТ гл@Δни
    Μ@ςΤии на месечина,
    щом като е толкова зле
    положението при руснаците ?!!!

    19:58 29.09.2025

  • 14 Неразбрал

    17 6 Отговор
    Абе някой да ми обясни тия проблеми не съществуваха ли в украинската армия........защо ги преписват на Руската ???????

    19:58 29.09.2025

  • 15 Хахаха

    17 5 Отговор
    Факти?А Урките нуждаят ли се от нещо???😂

    19:58 29.09.2025

  • 16 Рускиня

    10 4 Отговор
    Чудесна новина!
    “ Руската армия е изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници в ключови фронтови райони”
    Ура!

    20:00 29.09.2025

  • 17 Хи хи хи . Голям майтап !

    16 4 Отговор
    Пак се ооооосраха западняците ..... Весе се излагат ....жалко е , че не се усещат !!!!!

    20:00 29.09.2025

  • 18 Варненец

    8 12 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    И от какво са безпомощни западните "псета", да не би раша да взе една цяла област, прескочи ли Днепър?само наторява украинската почва🤣

    20:00 29.09.2025

  • 19 Тъп блатен ратай

    7 13 Отговор
    Има недостиг на орки кандидати за тор за царевица и слънчоглед в башибозука на просията,ама за сметка на това гъмжи от рюски кандидатки за работа на легло или мокет в Дубай и Истанбул, просия готви 10000000 девачки за компания и облекчаване за бордеите в близкия изток,на бенкерния плъшок му трябва валута,и то не ще тоалетни рубли!

    20:00 29.09.2025

  • 20 гдфгфдг

    14 8 Отговор
    колкото повече губи украйна толкова повече небивалици се пишат

    20:01 29.09.2025

  • 21 Kaлпазанин

    8 7 Отговор
    Пак ли ???? Гладни кокошки тук просо сънуват пак аман от вашите монотонни тъпотии

    20:02 29.09.2025

  • 22 Варненец

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    Накъде се смалява? Рашка има по малко територия превзета, отколкото 22-ра година, смалява ти се нещо друго 🤣

    Коментиран от #25, #29

    20:02 29.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лъжлив Съби....

    9 8 Отговор
    Значи братушките ни напредват напредвайки вече четвърта година, толкова са напреднали, светкавично са напреднали че изпопадаха в Атлантическия океан..... иначе тези пияндурници лъжат повече от мен.

    20:03 29.09.2025

  • 25 ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Варненец":

    На теб ти е смалено по рождение това , дето ти е в празната кра .....ту....на !

    20:03 29.09.2025

  • 26 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    12 7 Отговор
    Руската армия не съществува бе простак ....питай мара фитката удари и кръста още през 22 година !!!!!! Не разбирам със кой се бият бандерите ????

    20:04 29.09.2025

  • 27 Румен Решетников

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    Като гледам, в началото на блицкрига през 2022-ра, ватенките владееха повече украинска територия отколкото сега, почти четири години по-късно...

    Коментиран от #36

    20:04 29.09.2025

  • 28 Варненец

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Защото рашките лъжат, като теб, депутат сводник и измамник. Нищо не са отстъпили, това е Рашка пропаганда.

    Коментиран от #35

    20:04 29.09.2025

  • 29 оли ,

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Варненец":

    От Максуда всите сте все варненци .

    Коментиран от #37

    20:05 29.09.2025

  • 30 Копейкин Костя

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Тц. Цялото прогресивно човечество подкрепя и праща оружие и интербригадисти в подкрепя на териториялните претенции на Матушката!!!

    20:07 29.09.2025

  • 31 Ццц

    4 3 Отговор
    И всичкото това се случва само в един доклад или е по-разтегнато? А реално на фронта как е? Щото тъкмо прочетем 5 доклада на експерти и се настроим оптимистично и истината дойде от някой очевидец.

    20:08 29.09.2025

  • 32 Ха ХаХа

    1 3 Отговор
    Хахахаха

    20:10 29.09.2025

  • 33 😁.........

    7 9 Отговор
    Айдеее копейките пак ревнаха🤣, абе копейки лятното настъпление на ушанките се провали, спихна се, н@ср.....
    @........@ се братушките ви един вид, и какво сте ревнали, няма да дойдат да ви освободят пак, и какво толкова бе продажници, а това че нашите украински братя пълнят груз 200 е супер, чудесно и полезно.

    Коментиран от #39, #57

    20:11 29.09.2025

  • 34 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    8 6 Отговор
    Довечера ще дръпна няколко петолиния и ще кажа една реч за победата над Руските ни вечни врагове от 2014 година от майдана направен от нашите партньори сегашни европейски войнолюбци и спонсори !!!!

    20:11 29.09.2025

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Варненец":

    Принудата също принадлежи към правния ред, но тя се проявява
    по принцип само в случай на криза.

    20:12 29.09.2025

  • 36 Простак

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "Румен Решетников":

    Путин оттегли войската от Киев и Харков след Истанбелското споразумение.
    Това му е грешката.
    С фашисти компромис не се прави

    20:13 29.09.2025

  • 37 Не бе

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "оли ,":

    Само вожда ви Костадинов

    20:13 29.09.2025

  • 38 Дик диверсанта

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Кобзончик":

    Нямам отговор до днес как този смел и храбър български народ, създал една от първите държави в Европа допусна да се пръкнат рос дебилите.

    Коментиран от #43

    20:16 29.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ШЕФА

    12 3 Отговор
    Крайно време е Факти да си смени името на Вицове хахахаахахаааааааа или по точно Украински вицове !

    20:17 29.09.2025

  • 41 стоян георгиев

    9 4 Отговор
    Бандеровски мечти 😅 така ли мисирски успокоява бъдещите трупове от всу, хахах

    20:18 29.09.2025

  • 42 Що пишете постоянно тъпотии бре

    7 4 Отговор
    Как малко срам нямате? Защо го правите бе подлоги? ...

    20:18 29.09.2025

  • 43 Третата Българска държава

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Дик диверсанта":

    Я създаде Русия бе клепар.

    20:18 29.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Доктор

    5 4 Отговор
    Пропаганда за дебили.

    20:19 29.09.2025

  • 46 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    В демократичната държава правото има компромисен характер:
    юридическият закон е резултат от усилията за изглаждането на
    конфликти, за възможното им справедливо решаване чрез
    демократични средства, за задоволяване на оспорвани интереси чрез
    формирането на обща воля. С това правото насърчава желаното
    политическо развитие за постигането на възможната хармония в
    различаващите се интереси, но и за запазването на вътрешния мир.

    Коментиран от #51

    20:19 29.09.2025

  • 47 Колко %

    5 2 Отговор
    от Русия превзе Свинирайхът?

    20:21 29.09.2025

  • 48 Хубаво повярвахме ви

    7 3 Отговор
    логистични проблеми и недостиг на войници...
    Аре у лево сега боклуци ... Обаче хората четат и други медии нали?

    20:21 29.09.2025

  • 49 Иван

    6 3 Отговор
    Кой пише тези глупости и защо се тиражират.

    20:22 29.09.2025

  • 50 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    3 7 Отговор
    Смърт за гадовете СЛАВА НА УКРАЙНА

    Коментиран от #54

    20:22 29.09.2025

  • 51 Глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    Отдавна древна Гърция Рим и Щатите са наясно че демокрация без роби не става
    Дерзай робе.....

    20:23 29.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бесарабски българин

    4 3 Отговор
    Четох това нещо, написано от друго нещо, и се чудя, на този отпадък ли да вярвам, или на Рьопке, който постоянно си гризе ноктите, когато показва на картата, как руската армия напредва и превзема село след село.
    А Суми; там руснаците просто държат украинците на място. Като му дойде времето и Суми ще бъде превзет заедно с Харковы Одеса, Николаев.

    20:23 29.09.2025

  • 54 Скоро си на фронта

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    за оборска тор нещоправецо

    20:23 29.09.2025

  • 55 Мъй р..узкие

    3 4 Отговор
    Глазоузкие монголя! Само 2 Милиона москалья ФИРА
    У ДРИ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #59

    20:24 29.09.2025

  • 56 Баш Балък

    1 1 Отговор
    Ами те работят по логистичните проблеми, вземат "назаем" укроинфраструктура.

    20:24 29.09.2025

  • 57 оли ,

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "😁.........":

    Лекувай се , да не стане по-зле !

    20:25 29.09.2025

  • 58 Реклама

    6 2 Отговор
    Искате да изкарате грошове - продайте душата си на дявола и ...... станете списвачи на факти. Гарантирано от сорос .

    20:25 29.09.2025

  • 59 Идиот

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Мъй р..узкие":

    багът ти у Монголското куче Тангра.
    Изчисти си въшките бе монголоиден татарино
    Руснаците са варяги..викинги

    20:26 29.09.2025

  • 60 С пушка в окопа

    0 2 Отговор
    И дронове е скъпо . Инфлация . Събират дарения . Има доброволци. На едната страна се запишат и трупат пари . После на другата страна се записват . Командоси . Така си живеят .

    20:28 29.09.2025

  • 61 Продължаваме обаче

    4 3 Отговор
    Да ретранслираме медии които многократно са се оказвали разпространители на Фейк..И до кога бе Факти? До кога ? До кога ще публикувате атлантически и ционистки лъжи които после се оказват абсолютен фейк? Защо го правите бе хора? Защо ? Само от януари до сега 169 фейка сте публикували и то категорично доказани ...

    Коментиран от #73

    20:28 29.09.2025

  • 62 АМАH OT ИДИOTИ

    3 5 Отговор
    A БЕ, 🤣
    РУСНАЦИТЕ ТАКА СА Я ЗАКЪСАЛИ НА ФРОНТА, ЧЕ...
    ГEЙЛИБEPACTИTE CA HAПЪЛНИЛИ ГАЩИTE 😝

    Коментиран от #69

    20:28 29.09.2025

  • 63 Абе зае....БИ..

    4 4 Отговор
    12 години в независима Украйна и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ?!?
    Язък за зелените човечета,за Вагнер, Менделсон,за Моторола, Готвачи, ГИРКИН, Гиви и 2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ.

    Коментиран от #65

    20:28 29.09.2025

  • 64 Хмм

    3 2 Отговор
    В Суми буферна зона от 10 км, защото от там са нападнали Курск, ако се влошат нещата в Приднестровие,ето не им разрешили да гласуват в Молдова, евентуално Одеса, за свързване с района, иначе 4-те области - Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска, вероятно границата ще е Днепър.

    20:30 29.09.2025

  • 65 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Абе зае....БИ..":

    Колко % от РФ превзеха фашистите ?
    Окачи се на клон

    Коментиран от #80

    20:31 29.09.2025

  • 66 хихи

    2 3 Отговор
    Голям зор ще види да настигне атакуващите Киев ВСУ и да ги закара на парад в Москва

    20:31 29.09.2025

  • 67 Ролан

    2 3 Отговор
    Този институт за " Изучаване на Войната"е по зле и от нашата "Статистка")))

    20:31 29.09.2025

  • 68 Атлантически педигрипал

    2 4 Отговор
    Драги радиолюбители атлантически фашфуси настъплението на украйнските бармалей върви по план бягат с нечувана скорост към Киев !
    Руската армия е изумена от тези лекоатлети чак Юсейн болт бил повикан за съвет!

    Коментиран от #72

    20:31 29.09.2025

  • 69 България

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Хахахахаха Прав си,.. ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК Фюрер --- ПЕДОФИЛ ИЗБЕГА посред нощ само по трусики от някакъв ГОТВАЧ.
    ХАХАХАХА
    Прекопаха магистралите, мостевете и траншеите около мумията и кремля
    Хахаахаха

    Коментиран от #71

    20:31 29.09.2025

  • 70 Ами истината е, че

    4 5 Отговор
    Руската армия НЕ е изправена пред никакви логистични проблеми и още повече недостиг на войници.... НЕ е достойно фейкове да се публикуват, а и полза за Украйна от това няма никаква ...

    20:32 29.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Възрожденец

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Атлантически педигрипал":

    Така е,...една бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ а смешната могучая и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким ,.след ГОДИНА,ОЩЕ си ги връщат!
    Хахахаха
    3 ДНЯ в СИРИЯ и...фира!! Хахахахаха 12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на селото ПОКРОВСК и.ПИ. ЗДЕЦ!!
    Хахахахаха..

    Коментиран от #77

    20:35 29.09.2025

  • 73 И аз това го четох впрочем

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Продължаваме обаче":

    За Факти, че от януари до сега 169 фейка са публикували и то категорично доказани на 100% ! Не един и два а цели 169 фейка към 1 септември ...

    20:36 29.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 3 дня в Киев, седмица в Лисабон )))))

    2 0 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството "!!?!??? )))))
    Надъхвате ли се Педики - копейкаджийски?
    )))))

    Коментиран от #78

    20:40 29.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 БАКО

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Възрожденец":

    Ми то каков Фюреро пе-ДОФИЛ, Таков и москаляк монголите от г--- ЕЙ могучая
    Ееееедехееее

    20:42 29.09.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "3 дня в Киев, седмица в Лисабон )))))":

    Напомни ,на кой Ден Руснаците бяха до Киев?

    Коментиран от #83, #84

    20:44 29.09.2025

  • 79 И кво ще правим са а ?

    1 2 Отговор
    С това, че Руската армия била уж изправена пред логистични проблеми и недостиг на войници ? А? ... Кво бре мушмули? Аре повярвахме ви и кво? Невероятни смешници ей и производители основно на фейк и пръдни. Но и те не знаят защо го правят ....нали?

    20:44 29.09.2025

  • 80 Те окача на....

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ХаХа":

    ДЕДО ВИЯ,..Петушок е--- банъй
    ХАХАХАХА

    20:45 29.09.2025

  • 81 стоян

    0 1 Отговор
    Другаре пак фалшиви новини - рузката армия напредва рузката икономика цъфти рузките минимални заплати не са 180 евро - рузнаците не са с най ниските пенсии от 80 евро в европа - бензин има и е евтин 80 рубли за литър

    20:45 29.09.2025

  • 82 И тогава тея олигофрени от ЕК

    1 0 Отговор
    Кво реват? А?

    20:45 29.09.2025

  • 83 Дааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    " ОЩЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО, ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА И ПРЕСТЪПНИКА ШАЙ ГУ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! ЗАРАДИ ТЯХ УКРАЙНА УНИЩОЖИ НАЙ- БОЕСПОСОБНИТЕ ЧАСТИ НА Ф АШИСТКАТА П ЕДЕРАЦИЯ"!!
    Край на цитата

    20:46 29.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 гост

    0 0 Отговор
    бий руската зараза,...

    20:52 29.09.2025

