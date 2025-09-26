Новини
Ако искаш да ядосаш (вбесиш) българина, вдигни му данъка на имота

Ако искаш да ядосаш (вбесиш) българина, вдигни му данъка на имота

26 Септември, 2025 09:04 1 282 34

Ако искаш да ядосаш (вбесиш) българина, вдигни му данъка на имота - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Имот и българин са пряко свързани думи. Народопсихология, както се казва. Но има и друго. Ако искаш да ядосаш (вбесиш) българина, вдигни му данъка на имота. Защото той, тя, семейството, фамилията иска да има имоти – къщи, апармаменти, коли. Кой как стига до тях е друга тема, но важното е имот да има. Апартамент в София – престижно, скъпо, но да има. А че нямча къде да паркираш, че няма къде да запишеш детето си на детска градина, това са подробности. Имат в София да имаш, и по морето не е лошо – Варна, Бургас, Албена, Слънчака, Несебър, Созопол и т.н.

Законът
Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в чл. 10 - чл. 28 от Закона за местните данъци и такси.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни водни система, за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания и други) и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Не се облагат с данък
поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа до ограничителните строителни линии;
поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;
земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен;
недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Данъчно задължени лица
Данъчно задължени лица са:
собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят;
при концесия данъчно задължен е концесионерът;
собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него;
за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Данъчна основа
Данъчната основа за облагане на жилищни и нежилищни имоти на граждани е данъчната оценка на имота, определени съгласно норми определени в приложение към закона. По същия начин се определя и основата за облагане на жилищни имоти на предприятия.
Данъчната основа за облагане на нежилищни имоти на предприятия е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение към закона.

Как се формира данъчната оценка?
Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя по норми определени в приложение към закона, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Данъчни ставки
Ставката на данъка върху недвижимите имоти се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Внасяне на данъка
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:
до 30 юни; и
до 31 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

А МФВ ще е перфектното оправдание

Преди дни в България на визита бе екип на Международния валутен фонд. Това не е нещо необичайно, напротив. Сега дойдоха във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 година, за да ни кажат колко било хубаво това. Ще го видим след първи януари и тогава ще решим дали са били прави. От МВФ ни препоръчаха да намалим обществени разходи, да „стегнем колана“, да не се увеличават заплати в държавния сектор и т.н., за да не излезем от дефицита от 3%. И междувременно дадоха идеята, че бюджетът може да се пълни от вдигане на данъците на имотите. Ей така, между другото го споменаха. Властуправляващите веднага казаха, че нямат такова намерение. Нямат сега, а утре… Когато се види, че бюджетът е изтърбушен, дали няма да чуем как данъкът върху имотите ще се покачи. Дали няма да ни припомнят, че това е било и препоръка на МФВ, че властуправляващите първоначално нямали намерение, но за да не станем като Гърця е по-добре да вдигнем данъците. Страх и оправдания, за да се пълни бюджетът. Защото така били казали от МФВ.

Проблемът на българина
Ако заплашиш германеца, че ще му вдигнеш данъка на имота, само една част от хората може да се оплачат. Защо? Защото В Германия живеят повече от 83 милиона души, а собственици на имоти са по-малко от половината. По данни на Европейската статистическа служба Евростат от 2022 година 47% от германските домакинства разполагат със собствени имоти, останалите 53% живеят под наем.

По този показател Германия е в дъното на класацията сред европейските държави. Само Швейцария е с още по-ниски показатели. Данните сочат, че най-много са собствените жилища в Румъния, Словакия и Унгария, където над 90% от населението имат своя къща или апартамент. В България близо 85% от хората живеят в собствен дом, сочат данни на Евростат от 2020 година. Като вдигнеш данъка на имота, посягаш на 85% от българите. Нали разбирате какво означава това за политическата партия, която го направи… Но някак изглежда неизбежно, защото МФВ са казали.

Въпросът е коя е партията, която ще претвори това в дело.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друг път за България няма!

    26 2 Отговор
    Време е да се закрие парламента и забранят партиите!

    Коментиран от #4

    09:06 26.09.2025

  • 2 Сталин

    23 4 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #14, #25

    09:08 26.09.2025

  • 3 Маноминем

    16 0 Отговор
    100 пъти, като се повтори една лъжа и става истина. Толкова силна медийна кампания се води ,че няма да се вдигат данъците за да може да сме подготвени.

    09:09 26.09.2025

  • 4 Сталин

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Друг път за България няма!":

    И трябва да се върне конституцията на НРБ

    Коментиран от #28, #32

    09:09 26.09.2025

  • 5 Баба Гошка

    16 1 Отговор
    От някъде трябва да ви ооддрусат. И затова за първо жилище ще вдигнат данъка 3 пъти, а за всяко следващо ще го намалят. Не очаквайте справедливост. Те имат десетки имоти и нищо няма да плащат за техните, а вий плащачите се подгответе дс ви свалят още няколко оожи

    09:10 26.09.2025

  • 6 Сталин

    15 4 Отговор
    В България всеки който работи истинска работа,плаща данъци и не краде е Глупак

    09:10 26.09.2025

  • 7 Име

    11 1 Отговор
    Редактор знаете ли какво означава? Писанието е като на тройкаджия от 6-ти клас.

    Коментиран от #12

    09:10 26.09.2025

  • 8 шаа

    4 0 Отговор
    какво е "МФВ", че се споменава 5 пъти?

    Коментиран от #10

    09:19 26.09.2025

  • 9 Пловдив

    3 0 Отговор
    Не е справедливо човек с една панделка да плаща еднакъв данък с този дето има 10

    Коментиран от #18

    09:21 26.09.2025

  • 10 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "шаа":

    МВФ е Господ Бог ( на талмудистите)

    Коментиран от #17

    09:22 26.09.2025

  • 11 Коста

    12 0 Отговор
    Един мухльо без пари има хотел с Водопад. И правосъдието мълчи. На обикновените хора им вдигат данъците.

    09:22 26.09.2025

  • 12 Коста

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Име":

    Отличниците сме извън България. Оправяйте се с тройкаджиите.

    09:24 26.09.2025

  • 13 Няма живот в европейския райх

    13 2 Отговор
    Това с данъка на имота е едно на ръка, после идва еврото.

    „Дигиталното евро е програмируема валута (...) Това означава, че например от хиляда евро можете да програмирате 300 за храна, 200 за гориво ... след като кредитът за гориво се изчерпи, няма да можете да зареждате с гориво, дори и да ви останат пари.“

    Европейският депутат Анджелин Фюре относно спецификата на дигиталното евро.

    Сега съберете 2+2 и ще разберете защо ни натресоха еврото и на нас. Когато остане само дигиталното евро за да ви е "по-лесно", да не носите "мръсни хартиени пари", "да не трябва да броите" и други такива овчи благинки, свободата ви ще е занулена. Всичко ще се контролира от тези, които натискат копчетата и програмират алгоритъма. Те ще решават дали ще ядете, дали ще си купите дрехи и дали ще пътувате. Може и да го програмират така че да можете да купувате само определени храни, например да нямате право на месо, я само на "полезни насекоми". Ако сега ви си струва смешно, само почакайте.

    „Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи.“

    09:27 26.09.2025

  • 14 Лично мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Българинът приживе разпределя всичко на деца и внуци,с право до живот.България е социална държава и едва ли ще тръгне да нарушава желанието на хората за спокойни старини.Колкото и да обичаме децата си,всеки е отделен човек,със свой характер и взаимно ще си нарушаваме личната свобода.Имам познати в Германия. Те до скоро се хвалеха как живеят добре под наем.Сега започнаха друго да говорят."Много маймунки са на клона" на социалната система там и нещата започнаха да се затягат.Българинът се страхува,че ако стане стар и немощен,трябва да има покрив над главата си.Как иначе,с пенсия от 750 лв.ще плаща храна,лекарства че и наем.Докато е здрав,млад и силен,трябва да има дом.

    09:29 26.09.2025

  • 15 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    А щеше да става все по-добре....
    И инфлация нямаше да има....

    09:31 26.09.2025

  • 16 Нищо не разбирам!

    10 1 Отговор
    Защо единствени в света сме подарили безплатно добива на българското злато и военните си бази, което ни коства милиарди, а вдигаме данъците?!??

    Коментиран от #24

    09:32 26.09.2025

  • 17 шаа

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    за МВФ е ясно, но МФВ какво е

    Коментиран от #20

    09:33 26.09.2025

  • 18 Сещаш ли се

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пловдив":

    Някой,който има повече,е работил яко,а не е щракал с пръсти по дискотеки и кръчми.Рядко са тези,които имат много с далавери.Да вдигнеш много данъка на такъв човек,значи да накажеш работешия.Мошениците имат начини да крият богатството си.

    09:37 26.09.2025

  • 19 има и друг начин

    1 1 Отговор
    като го обезводиш . да си бегеец днес значи или селяндур, или помак , а езиците са различни . в плевен са си гневни заради водата . под тепетата заради футбола . в софето са гневни заради шофирането . така е .

    Коментиран от #31

    09:40 26.09.2025

  • 20 Да ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "шаа":

    Международен Валутен Фонд.Препоръчва,но не задължава.Нашите управляващи решават,но могат да използват като оправдание --т.е ние не искахме,но те казаха така да направим.

    Коментиран от #26

    09:41 26.09.2025

  • 21 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Да се вдигат данъците на ония с по 2 и повече жилища, хорица с по 1 жилище 60 70 квадрата да се освободят от данък

    09:42 26.09.2025

  • 22 Ккккккккккк

    3 1 Отговор
    Нищо няма да стане,да го вдигат данъка на имотите,той и без това е малък.Виж ,ако вдигнат ТБО/търговско -битови отпадъци/е тогава ще ни се отели вола.

    09:47 26.09.2025

  • 23 Хаха

    2 0 Отговор
    Ако искаш да ядосаш (вбесиш) българина, вдигни му данъка на имота

    Що бе
    Колко празни имоти пустеят след строеж...

    09:48 26.09.2025

  • 24 Коста

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо не разбирам!":

    При тройкаджиите логика няма. Има само дай.

    09:50 26.09.2025

  • 25 Преките

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    наследници не плащат такъв данък. Също така има и вратички.. както навяскъде.

    09:51 26.09.2025

  • 26 Мустафа

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Да ти кажа":

    Сбъркано е - вместо МВФ - пишат МФВ.

    09:52 26.09.2025

  • 27 Ццц

    1 2 Отговор
    А ако искаш да видиш българина, че може и бунт да вдига, спри му домашната ракия. Желязото за малко да се препъне в този камък.

    09:55 26.09.2025

  • 28 Партиен секретар!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Ти го казваш, явно ти липсва социализма!

    09:58 26.09.2025

  • 29 Някой

    4 0 Отговор
    Истината е, че трябва да се актуализират данъчните оценки, разбирай да се повишат около 2 пъти. Трябва да се направи поне за София, селата около София, Пловдив, серата около Пловдив, Асеновград, Стара Загора, Кърджали, Свиленград, Черноморието, Банско, Боровец, Пампорово ...

    Като се вдигне данъчната оценка и се запазят данъчните ставки, ще се вдигне данъка и приходите на общините. Хората искат чистота, пътища, паркинги, тротоари, поддържани паркове ... Това струва пари, тези пари е редно да дойдат от данък имот. Като не искате да плащате по-висок данък имот, трябва да искате да живеете в мръсотия, разбити улици, без тротоари ...

    10:01 26.09.2025

  • 30 Тома

    2 0 Отговор
    Българина ще се ядоса единствено на масата на кило и половина гроздова ракия а на другия ден ще отиде да си плати

    10:01 26.09.2025

  • 31 Селянин!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "има и друг начин":

    Личи ти селянията от града, селянин или помак са други хора!

    10:04 26.09.2025

  • 32 Заедно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    с чл.1, ал.3 ли?

    10:05 26.09.2025

  • 33 И пак

    2 0 Отговор
    с нашите пари за данъците на нашите имоти ще хрантутим циганите, защото те живеят в незаконни жилища данъци за тях не плащат.

    10:09 26.09.2025

  • 34 Крайно време е

    3 0 Отговор
    Да се вдигнат не може апартамент за по 150к-200к евро да има данък 100-200 лева за това са толкова скъпи кутийките айде данъка отиде на 1000 лева и всичко ще се спихне и както намаляме с по -100к всяка година всичко ще приключи...

    10:11 26.09.2025