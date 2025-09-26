ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Имот и българин са пряко свързани думи. Народопсихология, както се казва. Но има и друго. Ако искаш да ядосаш (вбесиш) българина, вдигни му данъка на имота. Защото той, тя, семейството, фамилията иска да има имоти – къщи, апармаменти, коли. Кой как стига до тях е друга тема, но важното е имот да има. Апартамент в София – престижно, скъпо, но да има. А че нямча къде да паркираш, че няма къде да запишеш детето си на детска градина, това са подробности. Имат в София да имаш, и по морето не е лошо – Варна, Бургас, Албена, Слънчака, Несебър, Созопол и т.н.



Законът

Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в чл. 10 - чл. 28 от Закона за местните данъци и такси.

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни водни система, за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания и други) и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Не се облагат с данък

поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа до ограничителните строителни линии;

поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;

земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен;

недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са:

собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;

при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят;

при концесия данъчно задължен е концесионерът;

собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него;

за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.



Данъчна основа

Данъчната основа за облагане на жилищни и нежилищни имоти на граждани е данъчната оценка на имота, определени съгласно норми определени в приложение към закона. По същия начин се определя и основата за облагане на жилищни имоти на предприятия.

Данъчната основа за облагане на нежилищни имоти на предприятия е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение към закона.

Как се формира данъчната оценка?

Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя по норми определени в приложение към закона, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Данъчни ставки

Ставката на данъка върху недвижимите имоти се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.



Внасяне на данъка

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:

до 30 юни; и

до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

А МФВ ще е перфектното оправдание

Преди дни в България на визита бе екип на Международния валутен фонд. Това не е нещо необичайно, напротив. Сега дойдоха във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 година, за да ни кажат колко било хубаво това. Ще го видим след първи януари и тогава ще решим дали са били прави. От МВФ ни препоръчаха да намалим обществени разходи, да „стегнем колана“, да не се увеличават заплати в държавния сектор и т.н., за да не излезем от дефицита от 3%. И междувременно дадоха идеята, че бюджетът може да се пълни от вдигане на данъците на имотите. Ей така, между другото го споменаха. Властуправляващите веднага казаха, че нямат такова намерение. Нямат сега, а утре… Когато се види, че бюджетът е изтърбушен, дали няма да чуем как данъкът върху имотите ще се покачи. Дали няма да ни припомнят, че това е било и препоръка на МФВ, че властуправляващите първоначално нямали намерение, но за да не станем като Гърця е по-добре да вдигнем данъците. Страх и оправдания, за да се пълни бюджетът. Защото така били казали от МФВ.

Проблемът на българина

Ако заплашиш германеца, че ще му вдигнеш данъка на имота, само една част от хората може да се оплачат. Защо? Защото В Германия живеят повече от 83 милиона души, а собственици на имоти са по-малко от половината. По данни на Европейската статистическа служба Евростат от 2022 година 47% от германските домакинства разполагат със собствени имоти, останалите 53% живеят под наем.

По този показател Германия е в дъното на класацията сред европейските държави. Само Швейцария е с още по-ниски показатели. Данните сочат, че най-много са собствените жилища в Румъния, Словакия и Унгария, където над 90% от населението имат своя къща или апартамент. В България близо 85% от хората живеят в собствен дом, сочат данни на Евростат от 2020 година. Като вдигнеш данъка на имота, посягаш на 85% от българите. Нали разбирате какво означава това за политическата партия, която го направи… Но някак изглежда неизбежно, защото МФВ са казали.



Въпросът е коя е партията, която ще претвори това в дело.