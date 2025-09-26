Имот и българин са пряко свързани думи. Народопсихология, както се казва. Но има и друго. Ако искаш да ядосаш (вбесиш) българина, вдигни му данъка на имота. Защото той, тя, семейството, фамилията иска да има имоти – къщи, апармаменти, коли. Кой как стига до тях е друга тема, но важното е имот да има. Апартамент в София – престижно, скъпо, но да има. А че нямча къде да паркираш, че няма къде да запишеш детето си на детска градина, това са подробности. Имат в София да имаш, и по морето не е лошо – Варна, Бургас, Албена, Слънчака, Несебър, Созопол и т.н.
Законът
Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в чл. 10 - чл. 28 от Закона за местните данъци и такси.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни водни система, за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания и други) и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
Не се облагат с данък
поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа до ограничителните строителни линии;
поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;
земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен;
недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.
Данъчно задължени лица
Данъчно задължени лица са:
собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят;
при концесия данъчно задължен е концесионерът;
собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него;
за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Данъчна основа
Данъчната основа за облагане на жилищни и нежилищни имоти на граждани е данъчната оценка на имота, определени съгласно норми определени в приложение към закона. По същия начин се определя и основата за облагане на жилищни имоти на предприятия.
Данъчната основа за облагане на нежилищни имоти на предприятия е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение към закона.
Как се формира данъчната оценка?
Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя по норми определени в приложение към закона, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Данъчни ставки
Ставката на данъка върху недвижимите имоти се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Внасяне на данъка
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:
до 30 юни; и
до 31 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.
А МФВ ще е перфектното оправдание
Преди дни в България на визита бе екип на Международния валутен фонд. Това не е нещо необичайно, напротив. Сега дойдоха във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 година, за да ни кажат колко било хубаво това. Ще го видим след първи януари и тогава ще решим дали са били прави. От МВФ ни препоръчаха да намалим обществени разходи, да „стегнем колана“, да не се увеличават заплати в държавния сектор и т.н., за да не излезем от дефицита от 3%. И междувременно дадоха идеята, че бюджетът може да се пълни от вдигане на данъците на имотите. Ей така, между другото го споменаха. Властуправляващите веднага казаха, че нямат такова намерение. Нямат сега, а утре… Когато се види, че бюджетът е изтърбушен, дали няма да чуем как данъкът върху имотите ще се покачи. Дали няма да ни припомнят, че това е било и препоръка на МФВ, че властуправляващите първоначално нямали намерение, но за да не станем като Гърця е по-добре да вдигнем данъците. Страх и оправдания, за да се пълни бюджетът. Защото така били казали от МФВ.
Проблемът на българина
Ако заплашиш германеца, че ще му вдигнеш данъка на имота, само една част от хората може да се оплачат. Защо? Защото В Германия живеят повече от 83 милиона души, а собственици на имоти са по-малко от половината. По данни на Европейската статистическа служба Евростат от 2022 година 47% от германските домакинства разполагат със собствени имоти, останалите 53% живеят под наем.
По този показател Германия е в дъното на класацията сред европейските държави. Само Швейцария е с още по-ниски показатели. Данните сочат, че най-много са собствените жилища в Румъния, Словакия и Унгария, където над 90% от населението имат своя къща или апартамент. В България близо 85% от хората живеят в собствен дом, сочат данни на Евростат от 2020 година. Като вдигнеш данъка на имота, посягаш на 85% от българите. Нали разбирате какво означава това за политическата партия, която го направи… Но някак изглежда неизбежно, защото МФВ са казали.
Въпросът е коя е партията, която ще претвори това в дело.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Друг път за България няма!
Коментиран от #4
09:06 26.09.2025
2 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #14, #25
09:08 26.09.2025
3 Маноминем
09:09 26.09.2025
4 Сталин
До коментар #1 от "Друг път за България няма!":И трябва да се върне конституцията на НРБ
Коментиран от #28, #32
09:09 26.09.2025
5 Баба Гошка
09:10 26.09.2025
6 Сталин
09:10 26.09.2025
7 Име
Коментиран от #12
09:10 26.09.2025
8 шаа
Коментиран от #10
09:19 26.09.2025
9 Пловдив
Коментиран от #18
09:21 26.09.2025
10 Сталин
До коментар #8 от "шаа":МВФ е Господ Бог ( на талмудистите)
Коментиран от #17
09:22 26.09.2025
11 Коста
09:22 26.09.2025
12 Коста
До коментар #7 от "Име":Отличниците сме извън България. Оправяйте се с тройкаджиите.
09:24 26.09.2025
13 Няма живот в европейския райх
„Дигиталното евро е програмируема валута (...) Това означава, че например от хиляда евро можете да програмирате 300 за храна, 200 за гориво ... след като кредитът за гориво се изчерпи, няма да можете да зареждате с гориво, дори и да ви останат пари.“
Европейският депутат Анджелин Фюре относно спецификата на дигиталното евро.
Сега съберете 2+2 и ще разберете защо ни натресоха еврото и на нас. Когато остане само дигиталното евро за да ви е "по-лесно", да не носите "мръсни хартиени пари", "да не трябва да броите" и други такива овчи благинки, свободата ви ще е занулена. Всичко ще се контролира от тези, които натискат копчетата и програмират алгоритъма. Те ще решават дали ще ядете, дали ще си купите дрехи и дали ще пътувате. Може и да го програмират така че да можете да купувате само определени храни, например да нямате право на месо, я само на "полезни насекоми". Ако сега ви си струва смешно, само почакайте.
„Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи.“
09:27 26.09.2025
14 Лично мнение
До коментар #2 от "Сталин":Българинът приживе разпределя всичко на деца и внуци,с право до живот.България е социална държава и едва ли ще тръгне да нарушава желанието на хората за спокойни старини.Колкото и да обичаме децата си,всеки е отделен човек,със свой характер и взаимно ще си нарушаваме личната свобода.Имам познати в Германия. Те до скоро се хвалеха как живеят добре под наем.Сега започнаха друго да говорят."Много маймунки са на клона" на социалната система там и нещата започнаха да се затягат.Българинът се страхува,че ако стане стар и немощен,трябва да има покрив над главата си.Как иначе,с пенсия от 750 лв.ще плаща храна,лекарства че и наем.Докато е здрав,млад и силен,трябва да има дом.
09:29 26.09.2025
15 Хасковски каунь
И инфлация нямаше да има....
09:31 26.09.2025
16 Нищо не разбирам!
Коментиран от #24
09:32 26.09.2025
17 шаа
До коментар #10 от "Сталин":за МВФ е ясно, но МФВ какво е
Коментиран от #20
09:33 26.09.2025
18 Сещаш ли се
До коментар #9 от "Пловдив":Някой,който има повече,е работил яко,а не е щракал с пръсти по дискотеки и кръчми.Рядко са тези,които имат много с далавери.Да вдигнеш много данъка на такъв човек,значи да накажеш работешия.Мошениците имат начини да крият богатството си.
09:37 26.09.2025
19 има и друг начин
Коментиран от #31
09:40 26.09.2025
20 Да ти кажа
До коментар #17 от "шаа":Международен Валутен Фонд.Препоръчва,но не задължава.Нашите управляващи решават,но могат да използват като оправдание --т.е ние не искахме,но те казаха така да направим.
Коментиран от #26
09:41 26.09.2025
21 ООрана държава
09:42 26.09.2025
22 Ккккккккккк
09:47 26.09.2025
23 Хаха
Що бе
Колко празни имоти пустеят след строеж...
09:48 26.09.2025
24 Коста
До коментар #16 от "Нищо не разбирам!":При тройкаджиите логика няма. Има само дай.
09:50 26.09.2025
25 Преките
До коментар #2 от "Сталин":наследници не плащат такъв данък. Също така има и вратички.. както навяскъде.
09:51 26.09.2025
26 Мустафа
До коментар #20 от "Да ти кажа":Сбъркано е - вместо МВФ - пишат МФВ.
09:52 26.09.2025
27 Ццц
09:55 26.09.2025
28 Партиен секретар!
До коментар #4 от "Сталин":Ти го казваш, явно ти липсва социализма!
09:58 26.09.2025
29 Някой
Като се вдигне данъчната оценка и се запазят данъчните ставки, ще се вдигне данъка и приходите на общините. Хората искат чистота, пътища, паркинги, тротоари, поддържани паркове ... Това струва пари, тези пари е редно да дойдат от данък имот. Като не искате да плащате по-висок данък имот, трябва да искате да живеете в мръсотия, разбити улици, без тротоари ...
10:01 26.09.2025
30 Тома
10:01 26.09.2025
31 Селянин!
До коментар #19 от "има и друг начин":Личи ти селянията от града, селянин или помак са други хора!
10:04 26.09.2025
32 Заедно
До коментар #4 от "Сталин":с чл.1, ал.3 ли?
10:05 26.09.2025
33 И пак
10:09 26.09.2025
34 Крайно време е
10:11 26.09.2025