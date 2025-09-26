Новини
Индекс на икономическата свобода 2025: България не може да се върне при свободните държави

Индекс на икономическата свобода 2025: България не може да се върне при свободните държави

26 Септември, 2025 13:01 714 11

Общият резултат е формиран на базата на 45 индикатора, разделени в пет категории

Снимка: Shutterstock
Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Канадският институт „Фрейзър“ публикува новото издание на проучването „Икономическата свобода по света, 2025“, което Институтът за пазарна икономика разпространява в България. За поредна година начело на класацията са Хонконг и Сингапур, а на дъното – Венецуела и Зимбабве. България леко подобрява резултата си след спада през пандемията, но не може да се върне в групата на свободните държави.

Изданието за 2025 г. дава на България оценка от 7,13 т. (от максимум 10 т.), което класира страната на 56-та позиция в света (от 165 държави) – между Гърция и Тайланд. Данните за всички държави са за 2023 г. и отразяват възстановяването на икономиките след ограниченията на свободата, наложени заради пандемията през 2020-2022 година. Преди пандемията България за кратко е в групата на най-свободните държави, макар и на дъното (около 40-то място), но още през 2020 г. изпада, а в последното издание на индекса остава далеч от тази група.

Общият резултат е формиран на базата на 45 индикатора, разделени в пет категории.

За поредна година България получава най-нисък резултат по отношение на правната система и правото на собственост. Това е категорията, в която България изостава спрямо всички останали страни членки на ЕС. С подобен резултат са Албания, Аржентина, Казахстан. Категорията измерва върховенството на правото, независимостта на съда, работата на правоохранителните органи, защитата на правото на собственост.

След пандемията в България се наблюдава отстъпление и по отношение на размера на правителството. Тук се включват индикатори като делът на преразпределението през бюджета, трансфери и субсидии, размер на държавните активи, данъци. България получава максимална оценка единствено заради плоския данък, а резултатът общо за тази категория е съизмерим с оценките на Монголия и Етиопия.

В категорията „Регулации“ оценките са разнопосочни – за сравнително слабото регулиране на кредитния пазар България получава високи резултати, но множеството регулации на пазара на труда (минимална заплата, работно време, ограничения при наемане и освобождаване) и на бизнеса (бюрокрация, безпристрастност на администрацията) дърпат общата оценка силно надолу. България се нарежда до Гамбия, Саудитска Арабия и Тайланд в тази категория.

Стабилността на парите е предопределена от валутния борд, а свободата на международната търговия – от членството на България в ЕС. Именно в тези две категории България получава най-високите си оценки в индекса. Същевременно, в останалите категории, които касаят настоящи политики и изпълнение на реформи, оценките продължават да са ниски, а свободата – ограничена.

Изследването посочва и защо свободата е важна, като доказва преки връзки между степента на икономическа свобода (държавите са разделени на четири равни групи) и редица ключови показатели:

  • Държавите с по-висока икономическа свобода имат чувствително по-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението – разликата между най-свободните и най-малко свободните държави е над 6 пъти;
  • Нивата на бедност са по-ниски в по-свободните държави – разликата в дела на бедните е над 25 пъти;
  • Средната продължителност на живота е 17 години по-висока в най-свободните държави в сравнение с най-несвободните;
  • Коефициентът на детска смъртност е десет пъти по-висок в най-несвободните държави в сравнение с най-свободните;
  • Корупцията в свободните държави е значително по-ниска;
  • Хората в свободните държави считат себе си за по-щастливи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Без чадър и баничарница не можеш да отвориш.Ще те смачкат.Мафията не търпи конкуренция.

    13:03 26.09.2025

  • 2 На дъното

    9 0 Отговор
    я докараха тази държава криминални престъпници за по хиляди години затвор , както и прокудиха милиони граждани в чужбина !

    13:04 26.09.2025

  • 3 !!!?

    5 6 Отговор
    При нас фактор "Копейки" играе огромна роля България винаги да е на ръба на азиатския стандарт на живот !!!?

    13:10 26.09.2025

  • 4 икономист

    10 2 Отговор
    Важното е да влезе еврото и катастрофата да е пълна

    13:11 26.09.2025

  • 5 12343211

    2 0 Отговор
    Значи ще слезем надолу,единия механизма според статията ще изчезне.

    13:14 26.09.2025

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Важното е, че инфлацията е по-малко от 3%, нали така казаха.

    13:18 26.09.2025

  • 7 Роза

    7 0 Отговор
    Спомням си думите на един от героите на романа "Тютюн"-германеца фон Гайер:"Мръсници,скотове и убийци докараха Германия до гроба,защото нямаше кой да им попречи!"Сега същото важи за България!

    13:19 26.09.2025

  • 8 все още гиняма чувалите

    3 0 Отговор
    Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат".

    "Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. Подаряваше ризи и прегръщаше посранници на ред. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.

    13:20 26.09.2025

  • 9 УдоМача

    3 0 Отговор
    Може! Но първо трябва да се освободи от европейско робство!!

    13:28 26.09.2025

  • 10 Не ни трябват индекси и проучвания

    3 0 Отговор
    Ние си го знаем лошото е че тутко и шиши са толко безочливи че им дреме

    13:34 26.09.2025

  • 11 Един

    0 0 Отговор
    Да живее "Свободна независима демократична България" !

    13:38 26.09.2025