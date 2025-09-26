Няма как по това време на годината да не стане повод да си говорим за „Топлофикация – София“. Идва новият отоплителен сезон, идват нови сметки… И като ста-на въпрос за сметки, в редакцията на ФАКТИ получихме интересно писмо. То най-точно отразява можеш ли да се откажеш от парното, да си свалиш радиаторите, за да не плащаш, или не - няма отказ, а плащаш.
В писмото гражданинът ни разказва, че си е свалил радиаторите, направил си протокол със свидетели – домоупрвител и съсед са се разписали, подал си е го по надлежния ред в топлинния счетоводител, който трялбва да уведоми за промяна-та „Топлофикация - София“, за да му отпаднат сметките за парно.
Дотук всичко е направено по закон – както пише в членовете и алинеите. Просто така се прави. След това получава писмо, явно документите са стигнали до „Топлофикация“, че за периода от края на миналия отоплителен сезон, до края на следващия – през 2026 година, ще дължи 43,73 стотинки – по 3,65 на месец. В тази сума не влиза сметката за топла вода, защото тя е отделно. В момента жилището не се обитава и това също е отразено от топлинния счетоводител.
Но как се формира тази сметка
Партида 1 бр.- 20,20 лева. Водомер 1 бр. – 4,06. (б.р. - явно се визира само този за топлата вода) Разпределител 3 бр.- 4,06 лева. (б.р. – каквото и да е това) И така идва най-интересното – ИНДИВИДУАЛЕН ТОПЛОМЕР 0 БР – 6,10 ЛЕ-ВА!????
След като са свалени радиаторите, вече няма индивидуални топломери – няма ги физически. Но това струва 6,10 лева. Човекът чинно се е обърнал към топлинния счетоводител, откъдето му казали, че въпросната фактура е издедена от „Топлофикация“ и те нямат представа как и какво е калкулирано в нея.
ИНДИВИДУАЛЕН ТОПЛОМЕР 0 БР – 6,10 ЛЕВА!???? Няма не искаш! Парно е това – плащаш.
Как в „Топлофикация“ калкулират сметките – няма не искам да плащам
26 Септември, 2025 12:57 735 12
Какво се плаща при свалени радиатори
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АХАчи
Хората от градове и села палащме дълга на Топлото. Това е 2 % от нациионалния бюджет. Справедливост ли е това?
Приватизирайте Толото.
Коментиран от #9, #11
13:12 26.09.2025
2 Аристо Авачки
13:14 26.09.2025
3 АХАчи
13:14 26.09.2025
4 Най-ме…
13:28 26.09.2025
5 Данко Харсъзина
13:35 26.09.2025
6 Поялник
Коментиран от #10
13:43 26.09.2025
7 Данко Харсъзина
13:44 26.09.2025
8 От чужбина
13:50 26.09.2025
9 Егото, болното, унищожава!
До коментар #1 от "АХАчи":Мислете, още не е забранено!
13:51 26.09.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Поялник":Вземат се показанията от общия топломер в абонатната и после топлинния счетоводител разпределя общата изразходвана енергия по отдените апартаменти по формула. Всъщност сметките ги прави компютър, и каквото изплюе машината, това е. Това не е интетесно. По любопитното е, защо този михлюзин плаща само 6.10лв. на месец. Аз имам необитаем апартамент, в който не стъпвам, и плащам между 35 и 55лв. на месец през зимата. А този само 6.10лв. месечно. Тук има нещо нередно.
13:53 26.09.2025
11 Факт
До коментар #1 от "АХАчи":Защото са натрупани от всички българи избиращи и неизбиращи политмафията
13:55 26.09.2025
12 Асен
13:56 26.09.2025