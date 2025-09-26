Новини
Мнения »
Как в „Топлофикация“ калкулират сметките – няма не искам да плащам

26 Септември, 2025 12:57 735 12

  • парно-
  • сметка-
  • топломери-
  • сума-
  • плащане

Какво се плаща при свалени радиатори

Как в „Топлофикация“ калкулират сметките – няма не искам да плащам - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма как по това време на годината да не стане повод да си говорим за „Топлофикация – София“. Идва новият отоплителен сезон, идват нови сметки… И като ста-на въпрос за сметки, в редакцията на ФАКТИ получихме интересно писмо. То най-точно отразява можеш ли да се откажеш от парното, да си свалиш радиаторите, за да не плащаш, или не - няма отказ, а плащаш.

В писмото гражданинът ни разказва, че си е свалил радиаторите, направил си протокол със свидетели – домоупрвител и съсед са се разписали, подал си е го по надлежния ред в топлинния счетоводител, който трялбва да уведоми за промяна-та „Топлофикация - София“, за да му отпаднат сметките за парно.

Дотук всичко е направено по закон – както пише в членовете и алинеите. Просто така се прави. След това получава писмо, явно документите са стигнали до „Топлофикация“, че за периода от края на миналия отоплителен сезон, до края на следващия – през 2026 година, ще дължи 43,73 стотинки – по 3,65 на месец. В тази сума не влиза сметката за топла вода, защото тя е отделно. В момента жилището не се обитава и това също е отразено от топлинния счетоводител.

Но как се формира тази сметка
Партида 1 бр.- 20,20 лева. Водомер 1 бр. – 4,06. (б.р. - явно се визира само този за топлата вода) Разпределител 3 бр.- 4,06 лева. (б.р. – каквото и да е това) И така идва най-интересното – ИНДИВИДУАЛЕН ТОПЛОМЕР 0 БР – 6,10 ЛЕ-ВА!????

След като са свалени радиаторите, вече няма индивидуални топломери – няма ги физически. Но това струва 6,10 лева. Човекът чинно се е обърнал към топлинния счетоводител, откъдето му казали, че въпросната фактура е издедена от „Топлофикация“ и те нямат представа как и какво е калкулирано в нея.

ИНДИВИДУАЛЕН ТОПЛОМЕР 0 БР – 6,10 ЛЕВА!???? Няма не искаш! Парно е това – плащаш.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АХАчи

    6 2 Отговор
    Софинци, нямащи Толофикация, защо трябваме да плащаме дълговете на Топлофицация от едим милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
    Хората от градове и села палащме дълга на Топлото. Това е 2 % от нациионалния бюджет. Справедливост ли е това?

    Приватизирайте Толото.

    Коментиран от #9, #11

    13:12 26.09.2025

  • 2 Аристо Авачки

    5 0 Отговор
    Ковачки хареса тази статия.

    13:14 26.09.2025

  • 3 АХАчи

    5 1 Отговор
    Гершка дълговете на Топлофицация е 2.5 милиард лева

    13:14 26.09.2025

  • 4 Най-ме…

    2 1 Отговор
    ….рафва като каже Топлофикация -> да знаете, че ще Ви пуснем парното, нищо че отвън е 10 градуса. Звучи някак си като заплаха ;) .

    13:28 26.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    6.10 лв.. е изразходваната енергия за отопление на банята. Някъде има поставени лири, но да повечето места вместо лири за по лесно са поставени две тръби от 2 цола от първия до последния етаж. Именно те отопляват баните. На тях няма как да се монтират топломери за това са 0бр. Това отопление на баните е едно от гениалните изобретения на социалистическото строителство. Но тогава нямаше топломери.

    13:35 26.09.2025

  • 6 Поялник

    0 0 Отговор
    А най голямата заблуда е, че сметките се формират в резултат на някакви физически измервания на топлинната енергия, а то някаква еквилибристика с някакви измислени формули.

    Коментиран от #10

    13:43 26.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Този дето не иска да плаща, ако не беше толкова глупав, щеше да си зададе въпроса защо в банята му е топло, след като няма радиатор, и щеше да си отговори от къде идват тези 6.10лв. Кокошката от топлинния счетоводител също можеше да му го обясни, ако не беше хваната с примка в някое село.

    13:44 26.09.2025

  • 8 От чужбина

    0 0 Отговор
    До колкото знам, за апартамент със зелени радиатори се плаща почти толкова, колкото е и с поставени работещи радиатори. Разликата е малка, 20-30 лв или от този порядък. Така излиза, че получената малко топлина от преминаващите тръби е много по-скъпа отколкото топлината от радиаторите. Тук отделно стои въпроса с кражбите на топлина. Някой тайничко монтирал радиаторите и не пуска никой за проверка. Тази открадната топлина се разпределя сред всички след общия топломер. Ако зависеше от мен, щях да организирам изненадващи проверки от комисия и полиция задължително. Група от 4-5-6 човка. Не отварянето на вратата, недопускането за проверка се счита автоматично за кражба и следва голяма глоба. Разбира се, нужна е проверка, фин.ревизия и на самата топлофикация. Там май са по-големите крадци.

    13:50 26.09.2025

  • 9 Егото, болното, унищожава!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АХАчи":

    Мислете, още не е забранено!

    13:51 26.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Поялник":

    Вземат се показанията от общия топломер в абонатната и после топлинния счетоводител разпределя общата изразходвана енергия по отдените апартаменти по формула. Всъщност сметките ги прави компютър, и каквото изплюе машината, това е. Това не е интетесно. По любопитното е, защо този михлюзин плаща само 6.10лв. на месец. Аз имам необитаем апартамент, в който не стъпвам, и плащам между 35 и 55лв. на месец през зимата. А този само 6.10лв. месечно. Тук има нещо нередно.

    13:53 26.09.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АХАчи":

    Защото са натрупани от всички българи избиращи и неизбиращи политмафията

    13:55 26.09.2025

  • 12 Асен

    0 0 Отговор
    България е един разграден двор няма никакъв контрол.

    13:56 26.09.2025