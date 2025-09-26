Как в „Топлофикация“ калкулират сметките – няма не искам да плащам

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма как по това време на годината да не стане повод да си говорим за „Топлофикация – София“. Идва новият отоплителен сезон, идват нови сметки… И като ста-на въпрос за сметки, в редакцията на ФАКТИ получихме интересно писмо. То най-точно отразява можеш ли да се откажеш от парното, да си свалиш радиаторите, за да не плащаш, или не - няма отказ, а плащаш.



В писмото гражданинът ни разказва, че си е свалил радиаторите, направил си протокол със свидетели – домоупрвител и съсед са се разписали, подал си е го по надлежния ред в топлинния счетоводител, който трялбва да уведоми за промяна-та „Топлофикация - София“, за да му отпаднат сметките за парно.



Дотук всичко е направено по закон – както пише в членовете и алинеите. Просто така се прави. След това получава писмо, явно документите са стигнали до „Топлофикация“, че за периода от края на миналия отоплителен сезон, до края на следващия – през 2026 година, ще дължи 43,73 стотинки – по 3,65 на месец. В тази сума не влиза сметката за топла вода, защото тя е отделно. В момента жилището не се обитава и това също е отразено от топлинния счетоводител.



Но как се формира тази сметка

Партида 1 бр.- 20,20 лева. Водомер 1 бр. – 4,06. (б.р. - явно се визира само този за топлата вода) Разпределител 3 бр.- 4,06 лева. (б.р. – каквото и да е това) И така идва най-интересното – ИНДИВИДУАЛЕН ТОПЛОМЕР 0 БР – 6,10 ЛЕ-ВА!????



След като са свалени радиаторите, вече няма индивидуални топломери – няма ги физически. Но това струва 6,10 лева. Човекът чинно се е обърнал към топлинния счетоводител, откъдето му казали, че въпросната фактура е издедена от „Топлофикация“ и те нямат представа как и какво е калкулирано в нея.



ИНДИВИДУАЛЕН ТОПЛОМЕР 0 БР – 6,10 ЛЕВА!???? Няма не искаш! Парно е това – плащаш.